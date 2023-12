Carlos Corach, sobre Milei: "Si dijo que es menemista, le daríamos la bienvenida al menemismo"

El exministro del Interior, Carlos Corach, se refirió a la designación de Javier Milei como presidente electo y celebró los elogios del mandatario entrante a la gestión en la que participó en distintas funciones. "Veo la asunción con real optimismo, creo que es un hombre que está demostrando prudencia, sensatez, amplitud de criterio y manteniendo obviamente sus propias convicciones y opiniones", manifestó.

"Si Milei dijo que es menemista, le daríamos la bienvenida al menemismo. Ahora, el futuro dirá cómo es su gobierno, ¿no es cierto? Nadie puede anticipar cuáles van a ser las medidas que va a tomar, cuáles van a ser las conductas con que se va a manifestar ante la sociedad, cuál va a ser su tolerancia ante las opiniones distintas...", sostuvo el exfuncionario.

Corach estuvo a cargo de la secretaría Legal y Técnica en los primeros años del gobierno de Carlos Menem. Fue convencional constituyente en 1994 y ministro del Interior entre 1995 y 1999. Son muy recordadas su encuentros con los periodistas en la puerta de su casa, en un rol de vocero de las medidas de entonces.

Además, elogió la llegada de Martín Menem a la presidencia de la Cámara de Diputados. "Este chico está formado en una familia política que tiene mucha importancia en la vida política argentina y aparte ha sido formado en una escuela de tolerancia, de amplitud", sostuvo, en declaraciones al programa "País Adolescente", que conduce Fernando González en CNN Radio.

Carlos Corach

Respecto a los dirigentes de distintos espacios que se están sumando al gabinete de La Libertad Avanza, consideró la decisión como "una actitud correcta de amplitud, de tolerancia, de incorporación de ideas y de opiniones políticas distintas a la propia".

"Creo que eso demuestra la inteligencia del personaje, porque realmente la Argentina necesita del concurso de todas las opiniones políticas para poder conformar un destino común. Es decir, lo que los argentinos tenemos que tener en conciencia, claramente, que no lo hemos tenido por generaciones, es que el destino de cada uno de los argentinos está ligado al resto de los argentinos. Que hay que desterrar la sociedad del egoísmo, la sociedad del salvarse solos, en fin, hay que despertarlo para encontrar el destino común de los argentinos, que yo creo que en la medida en que lo logremos vamos a reconstruir una nación muy vivible y muy favorable al desarrollo de cada uno de los argentinos", amplió.

El poder y la salida del peronismo del gobierno

Consultado sobre el gobierno de Alberto Fernández, Corach consideró "una derrota" que no haya impulsado "el retorno a la plenitud del sistema democrático y constitucional argentino".

"Sergio Massa no logró ganar la elección, de cualquier manera fue votado por millones de argentinos y es un dirigente que puede todavía aportar mucho al futuro gobierno", opinó sobre el ex candidato a presidente.

Rodolfo Barra se defendió de las acusaciones de antisemitismo: "Tenía 15 años, era un adolescente"

Finalmente, habló de la formación de los dirigentes que llegan a cargos ejecutivos de alta influencia: "Yo creo que el dirigente político madura a través de su camino hacia el poder. A veces llega, a veces no llega a ocupar el poder. Pero de cualquier manera el camino que generalmente transita es un camino de tolerancia, de incorporación de ideas distintas, de hombres de diversos sectores políticos, y creo que es lo que de alguna manera está haciendo el futuro presidente".

Corach elogió los nombramientos de Rodolfo Barra y Guillermo Francos

Respecto al nombramiento del ex juez de la Corte Suprema y Ministro de Justicia de Menem como Procurador del Tesoro, Corach manifestó: "No me cabe ninguna duda de que Barra es el mejor dotado para ocupar ese cargo. En cuanto a las objeciones que se le hacen por actitudes o palabras, o posiciones que ha tenido hace 60 años, me parece que es una discriminación ridícula. Si hacemos la historia de la dirigencia política, lo que opinaba hace 60 años, yo creo que hay muy pocos que se salvan de un carpetazo. Yo soy judío, obviamente integro la comunidad como judío, y lo conozco a Barra desde hace muchos años, he compartido el gobierno con él, hemos compartido muchas charlas, etc. Y creo que es un hombre que ha superado totalmente estas actitudes de la adolescencia".

Finalmente, habló sobre Guillermo Francos como Ministro de Interior y aseguró tener "el mejor de los conceptos": "He tenido la oportunidad de charlar con él hace pocos días. Me parece que es un hombre preparado, abierto a todas las inquietudes y que se va a desempeñar realmente con eficiencia en un cargo que no es fácil, y menos en este momento", cerró.

LT / Gi