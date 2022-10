Carlos Corach, el ex ministro del Interior, brindó una extensa entrevista en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9), en donde definió al peronismo como “pragmático”, y afirmó que “cuando Perón gobernó, hizo exactamente lo mismo que Carlos Menem, adaptarse al contexto nacional e internacional”.

Además, agregó que "casi el 50% en el éxito de una gestión depende de la suerte. El otro 50% está distribuido en las condiciones personales, el carisma, la sagacidad, la capacidad de preveer”.

Maquiavelo decía que “el príncipe necesitaba voluntad y fortuna”, ¿voluntad sería el otro 50%?

La voluntad, la resiliencia, saber afrontar las victorias y las derrotas. Winston Churchill decía que “la política es más peligrosa que la guerra, porque en la guerra a usted lo pueden matar una sola vez, en cambio, en política lo pueden matar varias veces".

En el caso de Cristina Kirhcner, ¿usted considera que tuvo suerte y voluntad?

Yo creo que sí. Usted es el primero que dice públicamente algo que yo pienso desde hace tiempo. Les guste o no a los compañeros que me están escuchando, creo que Cristina Kirchner tiene muchas de las cualidades que tenía Menem, sobre todo en materia de liderazgo.

Si usted analiza objetivamente el peronismo, no va a encontrar un dirigente que tenga mayor conexión con las bases peronistas que la ex presidenta. Ella tiene un liderazgo indiscutido, al margen de todos los juicios de valor que uno quiera hacer.

Carlos Corach: "La política no es la guerra"

¿Usted piensa que ese liderazgo se va a plasmar en una candidatura? ¿Cree que Cristina Kirchner va a terminar siendo la candidata del peronismo?

No lo sé, sinceramente. No me atrevo a hacer una predicción, pero dudo que ella quiera ser candidata.

¿Y si Mauricio Macri fuera candidato, no cree que eso le motivaría a presentarse?

No lo creo, pero sinceramente no lo sé.

Hace algunos años yo le realicé una entrevista, en la que usted dijo: “si Perón volviera a la vida, se asombraría de la longevidad de lo que él creó, de su partido”. ¿Esa longevidad está en riesgo frente a una eventual derrota el año próximo o ante la desintegración del Frente de Todos?

Creo que el peronismo no está en riesgo de perder su calidad de factor sustancial de la política argentina en las décadas que continúan. Una de las características de la supervivencia del peronismo es que sabe adaptarse a las distintas circunstancias del mundo y de la Argentina.

Para Jorge Asís, Macri y Cristina Kirchner compiten "sobre quien tiene peor pasado"

Menem no inventó nada. El peronismo de menem era el peronismo que se ajustaba a la situación nacional e internacional que se vivía en ese momento. Cuando Perón gobernó, hizo exactamente lo mismo.

El giro que da Perón alrededor de los años cincuenta en relación a Estados Unidos, es una clara manifestación de su atención a tratar de adaptarse a las circunstancias mundiales y nacionales.

¿Qué diría Menem hoy de Alberto Fernández y Cristina Kirchner?

Menem tenía un altísimo concepto de Cristina Kirchner. Veía que Cristina tenía condiciones de liderazgo y carisma que son indispensables para conducir un movimiento como el peronista, o para tener una participación sustancial en él.

Con respecto a Alberto Fernández, creo que el Presidente está gobernando en una de las etapas más difíciles, complejas y desconcertantes de la situación política nacional e internacional, por lo cual no es fácil juzgarlo en este momento.

Espero que siga hasta el final de su mandato, porque evidentemente, las circunstancias que está viviendo Argentina y el mundo no son las mismas que les tocaron a otros presidentes. Es una situación muy compleja y difícil.

El poder residual de Alberto Fernández

¿Incluso peor que el contexto que le tocó a De La Rúa?

Sí, mucho peor.

¿Y qué opinión le merece Sergio Massa, que entra al peronismo desde el menemismo, a partir de su alianza con los liberales?

Massa es un hombre dotado naturalmente para la actividad política. Tiene una gran resiliencia, que es otra de las condiciones necesarias para el liderazgo, y se está desempeñando con muchísimo esfuerzo para tratar de encuadrar la difícil situación que vive el país.

En su momento, Macri fue tentado por el peronismo para ser candidato, Patricia Bullrich era peronista, Horacio Rodríguez Larreta ingresó a la función pública en el peronismo ¿Qué diría de estos ex peronistas que hoy confrontan con el peronismo?

Es legítimo que cada uno elija, dentro del escenario político en el que actúa, una posición frente a un partido o la incorporación a otro partido. Lo que demuestra lo que usted señala, es la inmensa riqueza conceptual que tiene el peronismo.

Esto hace recordar a aquella manifestación del propio Perón, cuando le decían “pero fulano es de derecha”, y Perón respondía, “sí, pero peronistas somos todos”.

¿Cómo analiza el fenómeno Milei, Vox, Bolsonaro? ¿Cree ud que hay un proceso de derechización que desfavorece al peronismo?

Yo, más que una derechización generalizada, lo veo como un fracaso generalizado de las expresiones de izquierda en los distintos países. La izquierda, en general, supone la promesa de una vida mejor. Eso es lo que significa la palabra “izquierda” en política. Y creo que en muchos países la izquierda fracasó en mejorar la vida de la gente, con lo cual es natural que exista un giro a la derecha.

¿Volver al 36 o al 85?

Estamos llegando al final de la entrevista, me gustaría que nos brinde una visión general sobre la política argentina.

Creo que la clase política argentina debe transitar un proceso de rejuvenecimiento, de transferencia generacional. Hay que darle a los jóvenes la posibilidad de participar y de construir. Los jóvenes están más aptos para entender los inmensos cambios que está sufriendo el mundo y la Argentina.

Otro de los consejos generales que daría, es que tratemos de integrarnos con Brasil, que es la gran potencia sudamericana. Junto con Argentina, ambos países pueden generar un polo geopolítico muy importante, que no compita con el norte, sino que sea una manera de irradiar, comprender y colaborar con ellos.

