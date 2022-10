El poder residual de Alberto Fernández

En la apertura de Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) de este martes 11 de octubre, Jorge Fontevecchia destacó que, ante las incorporaciones al Gabinete, varios medios “resaltaron la significación de que sean tres mujeres”, pero su análisis se centró en la significación de estos cambios como acción del “poder residual de Alberto Fernández” para operar sobre la situación política.

“El poder residual de Alberto” remite a la idea de que de ninguna manera se debe subestimar la capacidad que tiene el Presidente para condicionar la situación política, e incluso a figuras relevantes como Cristina Kirchner, la oposición, o a Mauricio Macri, en cuestiones clave como la suspensión o no de las PASO.

Para justificar su análisis, Jorge Fontevecchia hizo mención a la célebre obra de Michael Foucault, Microfísica del poder, en la que el filósofo francés habla del poder como elemento compuesto de muchos poderes, sub-poderes, una trama de poderes microscópicos y capilares.

"Para Foucault, el poder estaba en todas partes, no había que subestimar a los poderes chicos, y esto tiene que ver con la capacidad de Alberto Fernández de afectar, inclusive a Cristina Kirchner, a la oposición, a Mauricio Macri", enfatizó.

La llave de la suspensión de las PASO

Para que se logre modificar la ley electoral sería necesario que todos los diputados del Frente de Todos votaran a favor de la eliminación de la ley. Porque el número de diputados es muy ajustado, incluso necesitaría aliados por fuera del Frente de Todos.

Los pocos diputados que controla Alberto Fernández son esenciales para que finalmente se apruebe la eliminación de las PASO. Todo parece indicar que esto es, justamente, lo que el presidente no quiere. De haber PASO, probablemente será porque el presidente considera que es una forma que él tiene para condicionar las listas para las próximas elecciones, entre otros factores.

Volviendo a los conceptos de Foucault, en Microfísica del Poder, el filósofo plantea que el poder no es un fenómeno de dominación masiva y homogénea de un individuo o un grupo sobre los otros, no es algo dividido entre quienes lo poseen y quienes lo soportan.

Por el contrario, el poder tiene que ser analizado como algo que encadena, un elemento que está continuamente en movimiento. No está nunca localizado aquí o allá, no está nunca en manos de algunos. El poder transita trasversalmente, no está quieto en los individuos.

La síntesis sería no subestimar el poder residual de Alberto Fernández, que al nombrar estas tres nuevas ministras, de alguna manera, está diciendo: cuidado conmigo.

