Alberto Fernández, un presidente solitario en Olivos que "resiste con aguante"

Las horas pasaban y nadie tenía información. Esta vez el presidente Alberto Fernández fue absolutamente hermético. Pero no por lo sigiloso de la negociación con su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner o incluso con su ministro de Economía, Sergio Massa. Esta vez quiso demostrar poder eligiendo personalmente a las flamantes ministras. Opacado, con un rol desdibujado desde la salida de Martín Guzmán, Fernández quiso tomar la iniciativa, aunque fue a medias. El poder no se tiene, sino que se ejerce es un concepto filosófico siempre vigente.



A Desarrollo Social envió a Victoria Tolosa Paz, cargo que la diputada buscaba desde el inicio del ciclo del Frente de Todos. Es la tercera ministra en el sector. Una verdadera silla eléctrica. En el ministerio de la Mujer a Ayelén Mazzina, una puntana de 32 años que se sorprendió con el ofrecimiento. Y en Trabajo, el lugar más codiciado, a Kelly Olmos, de 70 años, verticalista, sin mayores aspiraciones y una histórica conocida suya por estar en el peronismo porteño desde siempre. Un sindicalista que habla con él al menos tres veces por semana esta vez no logró que lo atendiera. "Está resistiendo con aguante como decían los K", disparó a PERFIL a última hora del lunes y con los cambios ya oficializados.

El poder residual de Alberto Fernández

Son muy pocos los que le ven futuro más allá de diciembre al Presidente. Esa sensación es letal en política. Por eso hay otros ministros que dejan correr el rumor -sin desmentirlo- que en diciembre habrá más renuncias. ¿Quién quiere ser ministro de un político con fecha de vencimiento?

Cuando Mauricio Macri dejó el poder solo seis ministros que llegaron con él en 2015 seguían en su cargo. A Alberto le quedan 14 meses y solo resisten 5. De ese total solo uno le responde de manera exclusiva: Santiago Cafiero. El resto tiene otros planes.

Tres mujeres de "amplia trayectoria" cubrirán los ministerios vacantes de Desarrollo, Mujeres y Trabajo



Finalmente el presidente Alberto Fernández designó a tres mujeres para ocupar los cargos en los ministros de Desarrollo Social, Trabajo y Mujeres, Diversidad y Género. La diputada Victoria Tolosa Paz entrará en lugar de Juan Zabaleta, en tanto que Ayelén Mazzina quedará a cargo de la cartera de Mujeres y Raquel "Kelly" Olmos suplantará a Claudio Moroni.

En el comunicado que emitió Casa Rosada se especificó que se trata de "tres mujeres de diferentes edades, procedencia geográfica y amplia trayectoria en sus temas de referencia a formar parte de su gabinete con el fin de profundizar la amplitud de miradas y la eficiencia en la gestión".