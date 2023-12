Mientras avanza el armado del gabinete libertario, Javier Milei decidió que el ex funcionario menemista Rodolfo Barra ocupe el cargo de Procurador del Tesoro, un área neurálgica para la administración. Sin embargo, su pasado en una agrupación ligada al nazismo (que en los años ´90 incluso le costó el cargo), generó un comunicado del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) y otras críticas. Barra se defendió argumentando que su pertenencia a la agrupación nacionalista Tacuara se debió a su inmadurez, propia de la adolescencia.

“Tenía 15 años, era un adolescente. Cuando uno es adolescente adolece de madurez, de conocimientos, muchos a esa edad hacen locuras, a mí me tocó hacer esta locura. Otros, a edad mayor, fueron terroristas: no se dio que tuviera que participar en un acto violento y tampoco me consideré filo nazi”, manifestó el flamante funcionario, en la primera entrevista que concedió luego del ruido que generó la decisión de Milei.

Desde FACA consideraron “una afrenta directa al espíritu democrático y plural de nuestro país" su designación. Barra fue juez de la Corte Suprema y posteriormente designado en la cartera de Justicia durante el gobierno de Carlos Menem. Sin embargo, en 1996, una investigación de Noticias confirmó que había formado parte de Tacuara y eso derivó en su renuncia.

En diálogo con Eduardo Feinmann en LN+, Barra dijo que esos hechos sucedieron “hace más de 60 años”. “Habrán pasado cinco o diez mil alumnos y habría que preguntarle a ellos si alguna vez tuve una opinión del tipo totalitaria o racista. Tengo 20 libros publicados que se vinculan mucho con la organización social, con la cuestión de la igualdad, de la discriminación, bastaría con ojearlos... Me disculpo como me puedo disculpar de otros cosas que se hacen en la adolescencia, tuve una adolescencia complicada, le di mucho trabajo a mis padres”, sostuvo, aludiendo a su rol como docente y escritor del derecho.

Barra contó qué función cumplirá como Procurador

Consultado sobre el cargo que se confirmó este viernes vía comunicado de la Oficina del Presidente Electo, el ex cortesano dividió en dos las funciones claves que deberá cumplir. Por un lado, el Procurador "es el jefe del cuerpo de abogados del estado, de los ministerios y las agencias nacionales que tienen estructura semijerárquica".

La investigación de Noticias sobre Rodolfo Barra

También detalló que su cargo posee "jerarquía de Ministro" y tiene que colaborar con las distintas áreas del gabinete, es decir, las nueve carteras que tendrá la gestión libertaria.

Luego explicó que su rol será el de un "asesor jurídico del presidente de la nación y del jefe de gabinete (Nicolás Posse)". "Tiene funciones de enorme responsabilidad", aseguró Barra.

El ex funcionario menemista es uno de los últimos confirmados en el gabinete de Milei. Este sábado, se supo que el libertario propondrá al riojano Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados y a Francisco Paoltroni en el Senado.

Gi