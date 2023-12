El cambio y la estanflación

Con una sociedad expectante de la gestión Milei, la gran pregunta a contestar es si la Argentina está por vivir un profundo cambio, tanto en lo económico como en la estructuración de una nueva conformación política, o si se trata de un revival profundizado de políticas que intentó y no pudo desarrollar Macri.

La pregunta cobra sentido en la medida en que aunque algunos digan lo contrario el presidente electo cambió de promesas y posturas entre la campaña y la noche misma de la victoria electoral.

Es totalmente cierto que Milei prometió un ajuste. Durante toda la campaña fue claro que se trataba de un ajuste que pagaría la casta. Hasta que no conozcamos el discurso de asunción y la ley ómnibus que se presentará al Parlamento, seguirá sin estar claro si solo será la casta la que lo pagará. Se anuncia para los próximos 18 a 24 meses una estanflación. Pero como ya estamos en estanflación, tenemos que suponer que se quiere decir que tendremos días muchos más duros que los actuales. Si esto fuera así, sin paravalancha social, golpeará al conjunto de las capas sociales.

Para que ello no suceda se promete que el Ministerio de Capital Humano tendrá la billetera abierta. Deberemos felicitarlo si logra que el 40% de pobres no sea pato de la boda. Pero es difícil que el parate económico no golpee a la clase media baja y a la clase media, también votantes del libertario.

Muchos trabajadores informales dependen de changas que encargan sectores que pueden quedarse sin ahorros, o simplemente no llegar a fin de mes. Entonces, desde paseadores de perros hasta pintores de brocha gorda pueden sufrir las consecuencias. Quizá Milei esté pensando en reproducir parte de lo sucedido en el gobierno de Menem, en donde existió una alianza, entre los sectores altos y los bajos de la sociedad, mientras los sectores medios se convertían en sus principales denostadores. Quizá se trate de esto o, por el contrario, se suponga que como la sociedad votó cambio, está dispuesta a pagar todos los costos que vendrán. Volvemos sobre el punto de quién pagará el ajuste.

Si no queda claro que es la casta, la caída de expectativas puede ser rápida. Si se muestra que es la casta, eso le puede dar al nuevo gobierno el tiempo que necesita. Claro que para realizar un ajuste es necesario fortaleza política. Para ello Milei está buscando aliados. Ya tiene el apoyo de parte de lo que era Juntos por el Cambio, y de Schiaretti.

Veremos finalmente cómo resuelve la relación con los gobernadores, que son mandantes de diputados y senadores. El hecho de que lo que hasta ayer era oposición hoy gobierne 10 provincias, muchas ganadas al peronismo, le da chance de conseguir apoyos vía lo que era Juntos por el Cambio. Por el lado del peronismo, sus gobernadores son minoritarios y deben cuidar sus presupuestos. Eso abre un paréntesis en la posibilidad de que la oposición patee rápido el tablero.

Es muy posible que al comienzo veamos más a una oposición responsable que a un club del helicóptero como muchos apuntan culpando al actual oficialismo de querer apurar una asamblea constituyente, o de tomar las calles para obligar represión. Claro que el devenir de los acontecimientos dependerá, en gran medida, de lo que suceda en las sesiones extraordinarias. También es pragmatismo el ingreso al sistema de poder de EE.UU. teniendo previamente una reunión con Clinton. Lo mismo sucede con las invitaciones a Lula y al presidente chino.

El Milei de la campaña aborrecía de los “asquerosos comunistas” principales socios comerciales del país, y elogiaba a Trump, que está en las antípodas del expresidente norteamericano y de Biden.

No sabemos si en el fondo Milei no sigue pensando las mismas cosas que decía en la campaña, pero parece haber priorizado gobernabilidad antes que conflicto.

* Consultor y analista político.