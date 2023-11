El desafío a las expectativas

La experiencia nos dice, que más allá del porcentual obtenido siempre que asume un nuevo Presidente, al comienzo del mandato las expectativas le juegan a favor. Alfonsín, Menem, Néstor Kirchner, Cristina, Alberto Fernández… comenzaron con expectativas positivas, pero también la experiencia indica que luego éstas van decreciendo, hasta terminar negativas. Esta situación se pudo ver más clara luego de la crisis del 2001.

A Alfonsín y a Menem la sociedad les dio un poco más de tiempo, pero desde 2003 en adelante, el único que logró hacer crecer las expectativas fue Néstor Kirchner.

Desde Cristina en adelante las expectativas les jugaron en contra independientemente de la suerte electoral.

La caída de expectativas va en paralelo a la falta de resolución de los problemas estructurales de nuestro país. Inflación, inseguridad, pobreza, conflictividad social, entre otros.

En paralelo, las instituciones de la democracia se hicieron más lábiles. Los partidos políticos dejaron de representar a una sociedad cada vez más fragmentada. Argentina no es el país del siglo pasado de los empleados de cuello blanco y de los trabajadores de mamelucos azules. Hoy tenemos una sociedad, con trabajadores formales pobres y mayor cantidad de informales, empobrecida y millones de jóvenes sin horizonte de futuro.

Los partidos políticos fueron reemplazados por coaliciones electorales, que pretendían representar sectores sociales heterogéneos, pero una vez en el poder no se ponían de acuerdo y fracasaban.

En este sentido, Milei aparece como un emergente diferente. Un hombre, una idea. Una expresión del repudio a lo que denomina casta. No es políticamente una coalición política, pero termina representando una heterogeneidad política y social. Y ese es un desafío ante el que se enfrenta y que deberá resolver. ¿Cómo liderar al conjunto? A sus 30% de voto duro se le sumaron votantes de Patricia Bullrich. Son dos segmentos los que sumaron el 56%; pero que no piensan igual. Cambiemos salió tercero en la primera vuelta, no solo el peronismo perdió la elección.

La heterogeneidad le permite trasmitir la idea de tener un gran consenso social, además, es muy probable que haya sectores que sin votarlo le abrieron su expectativa. En diferentes reportajes ya viene preanunciando que no aceptará tener déficit de caja. Que si no hay dinero no se pagará. Que las Provincias deberán hacer su ajuste.

En síntesis, está anunciando que los primeros dos años serán difíciles, y parece estar apostando que para la llegada de las elecciones de medio término la inflación habrá mermado de modo sustantivo. Pero Milei no tiene ni un partido político fuerte, ni ha constituido una coalición electoral.

Da la impresión que intenta tomar de todos lados. Desde el liberalismo hasta algún sector del peronismo. Pero en la medida en que no se aclare cuál va a ser el rol de Macri, nada estará claro. Que es como decir no sabemos si se trata, de las ideas de Macri ejecutadas por Milei, o se trata de un Milei capaz de construir liderazgo político sin supervisores. A su favor tiene que para su núcleo duro de electores, encarna un cambio contundente. Les genera esperanza porque mantiene sus ideales pese a las críticas. Hasta antes de asumir sus propios votantes no creían que gran parte de sus promesas de mejora pudieran ser cumplidas rápidamente sobre todo las referidas a dolarización o reestructuración del Sistema de Salud y Educación.

En algunos casos, eso les resultaba aliviador ya que no todas las medidas los convencían. Además, están preparados para un escenario caótico, en donde suponían que sus medidas podrían generar protestas. Esto último es una gran fortaleza que podrá explotar. Pero la gran pregunta es si luego de anunciar las primeras medidas de shock los diferentes segmentos continuarán acompañándolo, o le ocurrirá como a la mayoría de los presidentes que las expectativas de cambio les terminaron jugando en contra.

