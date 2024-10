Cristina y Kicillof realizarán actos separados por el día de la lealtad

En medio de la interna peronista por las elecciones en el Partido Justicialista, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires protagonizará un encuentro en la localidad de Berisso; mientras que Cristina participará de un encuentro en la Federación de Box de la Ciudad de Buenos Aires.

En este marco, Ricardo Quintela afirmó que apoya a Axel Kicillof: “Ha demostrado solvencia y conocimiento de la economía, es un hombre que maneja la provincia más importante del país, ese ejercicio le da la posibilidad de ser uno de los candidatos del justicialismo”, expresó en una entrevista televisiva.

Luis Caputo apuntó contra la oposición en el coloquio de IDEA

En su alocución, acusó al frente opositor de ser “una manga de delincuentes y unos burros”. “Quieren romper el equilibrio fiscal porque es el ancla del orden macro. Y hay que auditarlos porque sabemos que se la afanan”, aseguró. Además, sostuvo que el plan económico está “en su mejor momento”, pero no dio certezas sobre la salida del cepo.

Debate en comisiones para modificar la ley de los DNU

La medida busca limitar la herramienta presidencial. Entre los puntos más destacados, está el requisito de que los decretos deberán ser aprobados por ambas cámaras. La propuesta fue presentada por Encuentro Federal, y respaldada por la UCR, Unión por la Patria, la Coalición Cívica e Innovación Federal.

Aerolíneas Argentinas echó a Pablo Biró de su directorio

La asamblea de accionistas sostuvo que “con su accionar perjudica a la compañía”. Esta decisión se tomó en el marco de una serie de medidas gremiales en reclamo de un aumento salarial. Además, los gremios de aeronavegantes ratificaron el paro para el 30 de octubre.

El consumo masivo cayó un 20,3% en septiembre

Según la medición de la consultora Scentia, el índice llegó al nivel más bajo en lo que va del año. La mayor caída se dio en el interior del país y el rubro de alimentación se derrumbó 19,6%. En el desagregado destaca la caída de impulsivos (-37,2%), bebidas con alcohol (-30,7%) e higiene y cosmética (-28,3%).

Desplome del consumo, uno de los síntomas de que la economía todavía etá lejos de recuperarse.

Estudiantes universitarios realizaron una marcha de antorchas

Los centros de estudiantes de la UBA se movilizaron desde plaza Houssay hasta el Palacio Pizzurno, sede de la secretaría de Educación, en rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.

La policía de Tucumán desalojó una clase pública

La policía de Tucumán desalojó una clase pública en la facultad de Filosofía y Letras. El gobernador de la provincia, Osvaldo Jaldo, declaró que, en caso de no respetarse la paz social “la policía actuará para hacer valer el derecho a la libre circulación”.

Seis gobernadores inauguraron la Región Litoral

La cumbre servirá para articular políticas para la región y unificarse para mejorar las negociaciones con el Gobierno nacional. La mesa estuvo conformada por Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Hugo Passalacqua (Misiones), Leandro Zdero (Chaco) y el vicegobernador de Formosa, Eber Solís.

Murió Liam Payne tras caer de un tercer piso en Palermo

El llamado al 911 había informado que el ex One Direction estaba bajo los efectos de las drogas y el alcohol. El cantante tenía 31 años y llevaba varios días en el país, después asistir a un concierto de Niall Horan, otro ex miembro de la boy band. Es por esto que nos despedimos de esta tapa de la previa con “teardrops”, de Liam Payne.