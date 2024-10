El músico británico Liam Payne, ex integrante de la exitosa boy band One Direction, falleció tras caer desde el tercer piso de un hotel "Casa Palermo" en el barrio porteño de Palermo. En este momento, las autoridades policiales están investigando si se trató de un accidente o de un posible suicidio. El músico tenía 31 años y llegó al país a principio de este mes para presentarse en el Movistar Arena.

Niall Horan deslumbró en Buenos Aires: el ex One Direction enloqueció a sus fans

Durante la tarde, personal de la Comisaría 14B recibió un llamado de emergencia al 911 informando sobre la presencia de un hombre agresivo, quien presuntamente se encontraba bajo los efectos de drogas o alcohol. Al llegar al lugar, los efectivos constataron el trágico desenlace, mientras que el equipo de SAME confirmó la muerte del artista.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"El músico británico Liam James Payne compositor y guitarrista, ex miembro de la banda One Direction falleció hoy al caer desde el tercer piso de un hotel en Palermo. En horas de la tarde personal policial de la Comisaria 14B fue fue dirigido al hotel por un llamado al 911 donde se informaban sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol", sostiene el comunicado oficial.

Quién es Liam Payne

Liam Payne es un cantante y compositor británico que ganó fama mundial como miembro de la boy band One Direction, una de las agrupaciones más exitosas de la última década. Nació el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Inglaterra. Payne se presentó en el programa de televisión The X Factor en 2010, donde fue agrupado junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik para formar One Direction. Aunque no ganaron el concurso, el grupo alcanzó un éxito masivo con éxitos como "What Makes You Beautiful," "Story of My Life," y "Drag Me Down."

Después de la separación temporal de One Direction en 2016, Liam Payne inició una carrera como solista. Su primer sencillo, "Strip That Down," fue lanzado en 2017 y se convirtió en un éxito internacional. A lo largo de su carrera en solitario, lanzó otros sencillos y colaboraciones, explorando diversos géneros musicales, incluyendo el pop y el R&B.

Además de su carrera musical, Payne ha sido noticia por su vida personal y su relación con figuras públicas como la cantante Cheryl, con quien tiene un hijo llamado Bear, nacido en 2017.

Liam Payne, se mostraba en sus redes sociales como un gran fanático de las actividades físicas y el aire libre. Solía compartir imágenes y videos de sus entrenamientos y aventuras al aire libre, a menudo acompañado por sus mascotas, reflejando su amor por los animales. Esta faceta más personal lo acercaba a sus seguidores, quienes lo veían no solo como un artista, sino también como alguien apasionado por llevar un estilo de vida activo y saludable.