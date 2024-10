Niall Horan deslumbró en Buenos Aires: el ex One Direction enloqueció a sus fans

Niall Horan, el ex One Direction, regresó a la Argentina después de seis años y esta vez lo hizo en el Movistar Arena donde presentó tercer álbum The Show. Frente a un público predominantemente femenino y sub 30, el músico cantó, tocó la guitarra y el piano y brindó un show potente que se impuso al griterío desenfrenado de su audiencia.

Quien fuera el único irlandés del grupo salido del reality The X Factor, abrió la noche con “Nice To Meet You”. Pero antes de que comenzara el concierto “The show:Live on tour”, hubo una sorpresa muy conmovedora para los seguidores de la boy band: el ex excompañero de Horan, Liam Payne apareció en un sector de la platea y bailó en la previa al ritmo de canciones como “Macarena” y temas de Queen.

Si bien la excusa fue la presentación de su último trabajo, también repasó su carrera. No faltaron temas como “Small Talk”, “On a Night Like Tonight”, “On the Loose” y “Seeing Blind”.

Promediando la noche, parte de la banda se acomodó en la pasarela para realizar una sección acústica que permitió bajar los decibeles de un público enloquecido.

“Qué bueno estar de vuelta después de varios años. Vamos a pasar un momento genial. Quiero que se cuiden entre ustedes, hay mucha gente adelante del campo”, intervino en un momento Horan como muestra de cariño y cuidado con su gente.

También regaló un tema de One Direction, “Stockholm Syndrome”, del disco Four de 2014, con Niall cantando y Lyam Payne bailando en la platea. Para el final dejó “Everywhere” y “Mirrors”.

El músico irlandés podría funcionar como contraste del otro One Direction, Harry Styles. En su estética no hay brillos ni catstuits coloridos, pero su composición, actitud y solidez, lo convierten en un músico con mucha carrera por delante.

Hubo gritos, bailes, calor en el Movistar Arena, mucha emoción y varias lágrimas en el momento más profundo del recital cuando Horan cantó “Still”. “Decime que lo querés, a mil millas de distancia del día en que empezamos, pero estoy parado acá, con vos solo tratando de ser honesto. Si honestidad significa decirte la verdad. Bueno, todavía estoy enamorado de ti”, coreó el estadio junto al músico evocando la nostalgia por la adolescencia, los primeros amores y la banda de chicos en la que conocieron a Niall.

Niall Horan había visitado Argentina en 2018, con su gira “Flicker World Tour”, el regreso estaba pactado para el 2020, pero tuvo que ser cancelado por la pandemia. “No hay nada como mirar al público mientras canta con toda la emoción en las caras, sabiendo que cada uno vincula la canción con algo significativo de sus vidas”, expresó el cantante al anunciar la gira “Live On Tour”.



The show

Sobre The show, la revista Rolling Stone escribió: “Está lleno de baladas relajadas inspiradas en Laurel Canyon, pesadas y melosas, llenas de sentimientos sobre la búsqueda de la cordura en una época de confusión personal”.

El 14 de febrero Spotify lanzó una versión en vivo y acústica de una sesión privada que el cantante tuvo con algunos de los fans que más escucharon su música en la plataforma, durante 2023.



