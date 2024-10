Sin cepo a la vista, fotos y aplausos: repercusiones del discurso de Caputo en el Coloquio de IDEA

El ministro de Economía Luis “Toto” Caputo cerró el primer día del 60° Coloquio de IDEA ante un salón repleto que lo aplaudió en cinco oportunidades: la mayoría cuando arremetió contra el kirchnerismo.

Los primeros aplausos que recolectó el titular del Palacio de Hacienda entre el empresariado presente fue en su dura crítica a la oposición kirchnerista. "Tienen un problema: saben que no pueden volver por mérito propio. Ya todo el mundo sabe que son una manga de delincuentes impresentables y unos burros", disparó.

Otro de los momentos que el círculo rojo festejó del discurso de Caputo fue cuando se refirió al conflicto universitario. “La plata es de la gente y hay que auditarlos porque sabemos que se la afanan. ¿No te la afanás? Dejá que te auditemos. ¿Cuál es el problema si no te la robás?", sostuvo.

De los poco más de cuarenta minutos que duró la disertación, un gran tramo se dedicó a hablar del cepo. Respecto a este punto, expresó: "Poner una fecha sería zonzo porque implicaría un nivel de arrogancia que no tenemos. No nos apuramos porque diseñamos un programa súper robusto. Los resultados que obtuvimos no son una casualidad sino una causalidad". "No es una cuestión de fechas sino condiciones", continuó.

La falta de definición sobre la fecha para levantar el cepo, algo ya habitual en el Gobierno, provocó una meseta entre los presentes, que venían de aplaudir al ministro y varios, incluso, aprovecharon la ocasión para sacarle fotos a Toto, que en esta parte del discurso ensayó un chiste, a modo de pregunta retórica, sobre la pelea con la oposición: "¿para qué me meto en política?". No obtuvo mucha complicidad por parte de la audiencia que lo escuchaba en el salón del Hotel Sheraton de Mar del Plata.

En ese sentido, Adrián Bepré, country manager de Baufest, empresa del sector tecnológico, dijo a PERFIL: “No creo que en el auditorio haya gente que espere otra declaración. Pero personalmente creo ya está en un segundo plano”, se refirió en relación a las declaraciones de Caputo sobre las restricciones cambiarias.

“Sigue siendo un tema a resolver”, agregó a este medio otro empresario que estuvo presente y escuchó atentamente al titular de la cartera de Economía.

Luego, Caputo volvió a lanzar contra la oposición en su discurso: “No vuelve el kirchnerismo, la gente no se come ese cuento”. Ese pasaje volvió a encender al público de nuevo en aplausos.

A su vez, el titular del Palacio de Hacienda reveló parte de su reunión del martes con los gobernadores de Tucumán y Catamarca, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil. “No queremos saber nada con esa mujer”, confesó Caputo que dijeron los gobernadores peronistas, en referencia a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, momento que provocó risas en el auditorio.

En una conferencia de prensa posterior a la presentación de Caputo, los organizadores de IDEA señalaron que el ministro se “sentía más cómodo haciendo una presentación” que contestando preguntas, aunque aclararon que ese discurso contenía las respuestas al cuestionario original. “El presidente es el más escuchado del mundo. Si no es el más escuchado, está entre los dos o tres”, fue la frase del ministro que arrancó la última tanda de aplausos.

En tanto, Gabriela Renaudo, presidenta de la edición del Coloquio de IDEA de este año, valoró que el discurso de Caputo haya contenido señalamientos a la salida del cepo cambiario. “Fundamental es la decisión política que tomó el Gobierno y eso es lo que sustenta la paciencia que tiene el sector para esperar”, remarcó.

“Está claro el rumbo, yo no me quedo con dudas", sumó, por su parte, Santiago Mignone, presidente de IDEA.

