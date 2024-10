El Coloquio de IDEA empezó en Mar del Plata con un fuerte respaldo al Gobierno

La presidenta del 60° Coloquio de IDEA, Gabriela Renaudo, abrió el evento que congregará durante tres días a los empresarios más importantes del país en la ciudad bonaerense de Mar del Plata. “Celebramos que para este Gobierno el equilibrio fiscal sea una prioridad”, comenzó su alocución quien es country manager de Visa Argentina y Cono Sur.

“‘Si no es ahora, cuándo’, es una invitación en primer lugar a nosotros, como empresarios, a hacer nuestro aporte para el desarrollo del país. No hay más tiempo, es ahora”, continuó Renaudo haciendo alusión al lema de este año del tradicional cónclave empresarial: “si no es ahora, cuándo. Transformar, invertir y sostener”.

A su vez, agregó: “Lo que pase en Mar del Plata no quede en Mar del Plata, asumamos el compromiso de ser actores protagónicos de un nuevo comienzo para la Argentina”.

Por otra parte, la presidente del Coloquio de IDEA invitó a los ejecutivos a hacer algo diferente pero “que esté a la altura”. “No podemos hacer todo el esfuerzo por igual, hay argentinos pasándola mal. Nosotros, los empresarios, tenemos que hacer el mayor esfuerzo”, sumó en esa línea.

En ese sentido, Renaudo recapituló los datos sociales del primer semestre del año que difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que arrojó que la pobreza subió al 52,9% y la indigencia al 18,1% en los primeros seis meses del 2024. uno de cada des argentinos son pobres, 7 de cada 10 niños están bajo la línea de la pobreza, nos tiene que doler", expresó.

Por otra parte, sostuvo que “estamos en el 2024 y los problemas persisten”. “A los largo de estas seis décadas las crisis económicas persisten, somos el país con más años en recesión económica del mundo”, lanzó.

Luego, la country manager de Visa Argentina y Cono Sur dijo que Argentina está pasando un periodo de transformaciones profundas. “Creemos desde IDEA que este año puede ser bisagra, tenemos una oportunidad histórica”, expresó.

“Tenemos que asumir nuestro rol, somos agentes de cambio. Si queremos un futuro diferente para este país hay que salir a la cancha y jugar distinto, jugar en equipo. Nuestro rol es invertir y apostar por nuestro país”, concluyó.

