Diego Bossio: "El Gobierno tiene un talón de Aquiles en el dólar"

Diego Bossio reconoció la capacidad del Gobierno para controlar la inflación y el déficit fiscal: "Hay una sensación en los mercados financieros de que la situación está mucho más estable, contenida y con un atisbo de orden". Al mismo tiempo, el socio fundador de la consultora Equilibra criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) la falta de un plan de estabilización por parte del Gobierno: “Una macro sana funciona si hay avance social, mejora de las condiciones materiales, un modelo productivo y obra pública".

Diego Bossio es economista, socio fundador de la consultora Equilibra. Fue director ejecutivo de ANSES y Diputado Nacional.

Alejandro Gomel: ¿Está bien rumbeada la economía tal como dice el Gobierno?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno tuvo la capacidad de ordenar las cuentas fiscales. Hay que reconocer que tuvo audacia, vocación y voluntad para llevar adelante el ajuste que hizo. Si me preguntabas hace un año atrás si era posible que Argentina pueda desarrollar un ajuste fiscal de esta magnitud, te hubiese dicho que iba a ser a costa de un conflicto enorme con la sociedad porque se iba a generar una recesión muy grande y situaciones de desigualdad muy profundas.

Ciertamente, hubo un ajuste, ha sido doloroso y ha generado una recesión muy grande. También ha significado una caída de la inflación y del Riesgo País. Además, hay una sensación en los mercados financieros de que la situación está mucho más estable, contenida y con un atisbo de orden.

Por otro lado, creo que no hay un programa de estabilización en serio. Está el tema del dólar que es el talón de aquiles del Gobierno. La apreciación cambiaria que estamos viviendo genera problemas a la competitividad de la economía, la hace muy cara, el turismo ya no es tan atractivo y vamos a empezar a ver aviones hacia otros países. Todo eso tiene un impacto en la economía real, no se puede exportar, el turismo no viene, la competencia externa es más barata que la interna, traer insumos de afuera conviene más que los insumos nacionales. Esta situación repercute en el empleo, en el trabajo y en la matriz social que está muy deteriorada con 52% de pobreza.

El turismo dejó de impulsar la economía y ahora la arrastra

Elizabeth Peger: Lo que todavía no se logra ver, más allá del equilibrio fiscal, es alguna señal de recuperación de la economía.

Argentina tuvo una recesión muy fuerte en estos últimos trimestres producto del ajuste fiscal y monetario. También hay que recordar que Argentina tiene problemas de crecimiento desde el año 2011, es un tema estructural. Además hay una crisis muy fuerte que fue paliada porque el agro tuvo una mejor performance este año respecto al año pasado donde hubo una sequía feroz y dramática.

El año va a terminar con una recesión muy grande, con algunos atisbos de mejora muy puntuales en algunos sectores, pero con una caída muy fuerte en el consumo masivo general. Hay una pequeña recuperación del salario formal, pero cuando se observa la canasta de los sectores formales y la clase media, al aumentar tanto las tarifas, los bienes y los servicios, el uso del dinero se ve muy reducido. Naturalmente, eso se ve reflejado en menor consumo y menor inversión. Si nosotros crecemos el año que viene en los números que marca el presupuesto, recién ahí vamos a estar como en el 2023, año donde la economía cayó 2 puntos.

La gravedad de la crisis es muy grande y la solución va a ser muy compleja. Además, hay que tener en cuenta el riesgo cambiario. Quiero relativizar el veranito financiero porque, si bien algunos indicadores mejoraron mucho y hay una idea de dólar estable, el riesgo país sigue en los 1000 puntos. Durante el Gobierno de Macri, por ejemplo, llegó a estar en 300. Al plan de estabilizaciòn le falta tener en cuenta las cuestiones cambiarias y monetarias.

Además, lo que falta es la certidumbre de poder volver a confiar en la Argentina y eso tiene que ver con el presidente de la Nación. Se construye con la imagen de un presidente que esté dispuesto a hacer acuerdos políticos, que no descalifique a los otros presidentes, a la prensa, a la democracia. El presidente tiene actitudes como las que tuvo ayer con Miguel Ángel Pichetto, alguien clave en el ordenamiento institucional, en las que se le suelta la cadena y aparece la descalificación.

Se hunde el consumo: las ventas en supermercados cayeron 12,3% en julio

EP: ¿Hasta cuándo puede aguantar la sociedad esta recesión tan grande?

Argentina tiene que volver a crecer, para eso necesita una macro sana, y eso significa un esfuerzo de todos los argentinos. El tema es quién hace el mayor esfuerzo y el Gobierno eligió que el sacrificio lo hagan los jubilados, los sectores medios y los más desprotegidos. Argentina tiene una vocación de clase media que va a luchar y a pelear por sostener determinados estándares de vida. Hay ciertas iniciativas muy claras en términos de educación pública, donde se empiezan a tocar fibras íntimas que quieren avanzar y progresar.

Nadie duda de que Argentina necesita una macroeconomía sana, pero esa macro sana funciona si hay avance social, mejora de las condiciones materiales, un modelo productivo y obra pública. En ese sentido, esa agenda está ausente. El Presidente tiene la macro en la cabeza y ordenar tres o cuatro cosas, nada más.

Uno puede estar de acuerdo con la lógica del mercado, pero no con la sociedad de mercado. Argentina tiene una tradición distinta al resto de los países latinoamericanos que tienen una clase media pulverizada. Nosotros somos productores de clase media, respetamos la educación pública, tenemos una conciencia en términos de salud y de vacunas. La sociedad va a ir dando sus pasos y se va a hacer valer.

ADP VFT