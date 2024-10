Gustavo González: "Milei refleja a un porcentaje de la población insatisfecha con la democracia"

Gustavo González, periodista y columnista de Perfil, analizó la base de apoyo duro a Javier Milei, que representa aproximadamente un 30% de la población, y afirmó que ese sector de la sociedad se siente “defraudado con el sistema democrático”. Al mismo tiempo, indicó que un 18% de ese grupo prefiere “un sistema autoritario a uno democrático”, según datos de la encuesta Latinobarómetro. “Milei era uno de esos del 30% al que la sociedad encontró, lo votó y hoy conduce nuestro país”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Gustavo González es presidente del Grupo perfil, periodista y columnista del diario Perfil.

Alejandro Gomel: Hablamos con Fran Fijap, un fanático de Milei, y con Diego Bossio. Ahí hay una línea en común…

Sí. La línea en común que encuentro es entre un joven libertario, Fran Fijap, devenido en periodista y agredido en el Congreso, que expone esa bronca y odio frente a lo que él considera que estuvo mal en los últimos años en Argentina, respondiendo con una virulencia similar a la del Presidente de la Nación.

Uno eso con lo que decía el economista Diego Bossio, en cuanto a que si le hubieran preguntado en diciembre pasado qué hubiera pasado con la sociedad ante semejante ajuste, él hubiera dicho que no resistía, y que las calles iban a estar explotadas, algo que efectivamente no está sucediendo.

Creo que hay una base de sustentación de Milei, que no es el 56%, porque esos son números del balotaje, donde hay una mayoría circunstancial, pero sí de esa base que lo votó tres veces: en las PASO con el 30%, en las generales con el 30% y lo volvió a votar en el balotaje, al cual se sumó un 26%. Es un 30% que representa una minoría muy importante e intensa.

En la columna del domingo en Perfil mencionaba algunas cifras del estudio que para mí es el más serio de la región, que es el Latinobarómetro. El último muestreo fue de 19.000 entrevistados en toda américa latina, y lo interesante que tiene es que se permiten distintas preguntas sobre el mismo tema, como la democracia.

Lo que se venía notando en el caso argentino, desde hacía varios años, es que había un 30% de la sociedad que se sentía totalmente defraudada con el sistema democrático y un malestar con la cultura de las instituciones. La última encuesta indica que a un tercio de la sociedad le da lo mismo la democracia. Dentro de ese 33%, un 15% dice que le da lo mismo un sistema democrático que uno no democrático, y un 18% dice que es preferible un sistema autoritario a uno democrático. Ese 18% marca un crecimiento de 5 puntos con respecto a la encuesta anterior, que es previa a la pandemia.

Yo venía citando este crecimiento del tercio intenso de la sociedad, y cuando uno escuchaba esas respuestas, se imaginaba que en algún momento iban a encontrar una representación corpórea de un político que los represente. Milei refleja a un porcentaje de la población insatisfecha con la democracia. Cuando hay una presión social muy importante, el líder aparece, y apareció.

Es ese tercio, más el agregado que puede tener de ese 26%, el que genera un apoyo y el que genera que en las universidades se debate si hay que aumentar el presupuesto o no, si hay que pagarle a los jubilados o no, o si el ajuste es duro pero también necesario para que las calles estén en tranquilidad.

AG: ¿Es poner en números lo que se dice sobre que el emergente Milei tiene que ver con el fracaso de la democracia en términos económicos?

Hay una relación en eso. De hecho, este estudio que cito menciona como síntesis aquella frase de Raúl Alfonsín de que con la democracia se come, se educa y se cura. Efectivamente, mucha gente considera que esos valores no se llegaron a alcanzar.

Para aclarar, es cierto que la encuesta demuestra que Argentina, Uruguay, Costa Rica y Chile son los países donde la mayor parte de la sociedad reivindica fuertemente la democracia, aunque parte de esos dos tercios también demuestra su malestar con los resultados del sistema democrático.

Evidentemente, a través de los años se confirma que, en estas cuatro décadas, la sociedad no ha logrado impulsar mayoría circunstanciales que generen una representación política que pueda resolver los problemas básicos de la sociedad por culpa de su representación, de las circunstancias internacionales y de la economía.

Ese 30% es muy insistente. Al joven libertario se le nota al hablar que tiene certezas absolutas. Cuando le sugeriste que una cosa es a los 22 años, y otra es más adelante, cuando empiece a ver los grises... hoy no hay grises para ese sector. Tampoco hay grises para otros sectores dentro de lo que es la grita argentina.

Elizabeth Peger: En los primeros seis meses, la sociedad observó el escenario sin una reacción expresa. ¿El conflicto universitario está empezando a generar un intento de reacción efectiva?

Eso es lo que parece. La duda siempre es cómo va a seguir reaccionando el 26% que no forma parte del núcleo duro de La Libertad Avanza. Las encuestas indican que el apoyo a Milei sigue siendo razonable, alrededor del 40%. Aunque ha perdido cierta intención de voto, sigue contando con una parte de ese 26% a la que todavía le parece apoyar porque es preferible a otra cosa, porque se convence de que es el camino o porque todavía tiene para soportar un poco más de esto.

Al final del camino, cuando el ajuste se sienta más, una parte de ese 30% va a seguir firma a Milei. Es una minoría intensa que está cultural y económicamente expuesta de manera negativa hacia los valores del sistema democrático. Eso lo va a seguir expresando Milei y esa minoría llegó para quedarse por un tiempo, en espejo a otra minoría intensa que reivindica lo que llaman “la década ganada”.

EP: No sabemos cómo terminará el conflicto universitario. Muchos creyeron que iba seguir en el marco del debate del Presupuesto 2025 y que se iba a bajar la tensión, pero eso no sucedió…

Eso puede horadar ese 26% de la sociedad, para el cual la universidad pública significa algo. La cuestión es cuánto va a llegar de esa sensación de conflicto al votando de Milei y cuánto va a derramar en las próximas elecciones.

Recordemos que la base legislativa de Milei es baja, porque es un partido nuevo, y una elección medianamente buena debería incrementar su caudal legislativo el año que viene.

Claudio Mardones: En este escenario, ¿qué pasa con el peronismo? ¿Cómo se va a organizar?

Estos días tuve una conversación con un importante dirigente peronista, y me dijo que no saben hacia donde conducir este tema interno. Yo le dije que no se preocupara porque yo tampoco sé qué va a pasar, pero el día que una nueva minoría intensa requiera de un cambio de liderazgo político, va a surgir solo. Así surgió Milei en dos años, o Kirchner, que no existía.

Tengo una mirada más hegeliana en cuanto a que no hay que preocuparse. Obviamente, para los periodistas es interesante hacer análisis, pero quizás esa persona que encare al peronismo o a una opción ya exista, o no. Capaz, de un día para el otro, la sociedad recate a alguien que vio en la televisión y le generó una simpatía, y lo espeje bien, como espeja Milei.

Para finalizar, en cada contestación de los encuestados en el Latinobarómetro, uno se imaginaba que Milei hubiera contestado eso. Milei era uno de esos del 30% al que la sociedad encontró, lo votó y hoy conduce nuestro país.

