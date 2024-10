Ofelia Fernández reveló que Moritán le pidió disculpas por el video del Mundial y opinó sobre la "grieta" de Máximo Kirchner y Axel Kicillof

La exlegisladora porteña Ofelia Fernández brindó una entrevista en Cenital, donde abordó diversos temas vinculados a la interna del Partido Justicialista, la pelea entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof y la polémica con Roberto García Moritán. Durante la conversación, se mostró crítica sobre las disputas internas del peronismo y reveló detalles de un intercambio con el legislador liberal tras la difusión del controvertido video del mundial de Qatar 2022.

La interna del PJ y el apoyo a Cristina Kirchner

Ofelia Fernández se refirió a las divisiones dentro del peronismo, haciendo énfasis en que existen distintas problemáticas. "Una discusión es la candidatura de Cristina Kirchner a la presidencia del PJ y otra cosa es la pelea entre Axel y Máximo", sostuvo.

A pesar de no ser afiliada al Partido Justicialista, expresó su respaldo a la ex presidenta: "Si a alguien le importa, yo apoyo la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner."

Respecto a los cruces entre el gobernador Axel Kicillof y Máximo Kirchner, los mencinó como dos personas que le merecen "confianza, referencia, cariño", pero manifestó su intención de no involucrarse en esas discusiones: "Trato de no intoxicarme en discusiones como las de Máximo Kirchner y Axel Kicillof porque no representan a mi generación".

Explicó que, desde la perspectiva de los jóvenes, estos conflictos son irrelevantes o difíciles de entender: "Si yo le hablo a un amigo no politizado y le digo 'che, no sabés el quilombo que hay entre Axel y Máximo', para ese amigo todo eso es idioma alienígena, no se entiende nada."

Reflexionó sobre la percepción de la gente hacia la política y el peronismo: "La gente nos odia más de lo que pensábamos". Al hablar sobre el rol de Alberto Fernández, señaló que su gestión no pasó desapercibida y dejó lecciones importantes: "Alberto Fernández no es una experiencia invisible, existió, con lo cual, vamos a tener que transformarnos en una fuerza política que sea linda al mirar para adelante".

El presente del peronismo y la falta de proyección hacia el futuro

La ex legisladora también cuestionó la falta de una visión clara hacia el futuro en la política actual, incluida la del peronismo: "¿Cuál de estas discusiones internas del peronismo ayuda a formar una buena imagen, positiva, con esperanza? Ninguna". Según Fernández, el enfoque en disputas internas y resentimientos es lo que impide que el movimiento se reinvente de manera adecuada.

En cuanto al estado de ánimo general y las expectativas de los jóvenes, sostuvo que la idea de futuro ha sido prácticamente abandonada: "La idea de futuro está abandonada en esta generación." Describió cómo la precariedad afecta la forma en que los jóvenes conciben la vida: "El joven de hoy no tiene relación ni siquiera con el sentido de la casa propia. Uno llega a un departamento y no dice 'voy a estar acá por 30 años', llega y dice 'voy a estar acá por dos años, con suerte, tres', y eso nos puso en una situación casi diría de supervivencia que es un poco jodida".

Finalmente, abordó la incertidumbre que rodea al gobierno de Javier Milei y cómo se percibe desde el peronismo: "Tenemos un problema en calcular cuándo se cae este gobierno, lo cual es muy común. Primero era marzo, después era julio, y vos decís estamos pensando en cuándo se cae algo que todavía ni nos dedicamos a entender por qué empezó".

La revelación sobre las disculpas de Roberto García Moritán

En la entrevista, Fernández también abordó el polémico video de Roberto García Moritán, quien días después de su difusión se comunicó con ella para disculparse. "Moritán me llamó por teléfono casi como asustado y pidiéndome disculpas porque entendió que quizás había sido hasta una forma de acoso laboral", reveló. Aunque Fernández afirmó que el video no la lastimó, le pareció "poco gracioso incluso como pieza humorística."

Según Ofelia, el legislador liberal argumentó que no esperaba que el video generara tanto revuelo, a lo que ella respondió tajante: "Eso es mentira."

Para Fernández, Moritán es consciente del morbo de ciertos sectores y del rédito que eso le podia generar: "Si vas a pedir disculpas, hacelo públicamente", concluyó.

