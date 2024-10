Fran Fijap: "Me infiltré en La Cámpora y la mayoría quiere matar al que piensa distinto"

El influencer libertario, agredido en una manifestación en defensa de la universidad pública y reconocido por sus tweets, Fran Fijap, remarcó que quienes lo golpearon "buscaban matarlo" y señaló que “son unos asesinos y enfermos mentales” que tenían “destornilladores, facas y palos”. Además, contó que, si bien no estudió, se considera periodista y, anteriormente, debió trabajar como cartonero para ayudar a su familia a salir adelante. Por otro lado, defendió la tira de gas pimienta por parte de un libertario en la asamblea de la UNQUI, ya que el joven militante de LLA se habría "defendido de ataques de gente infiltrada como estudiante". “En la marcha me tiraron cascotes en la cabeza, eso fue quererme matar. Mientras que nosotros nunca le tocamos un pelo a un kuka”, agregó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Franco Ivan Jeremías Antunez Pujol, alias Fran Fijap, es uno de los militantes libertarios más reconocidos en las redes por sus polémicos tweets. Además, tomó más relevancia aún por ser agredido en la marcha contra el veto al financiamiento universitario y refugiarse en un local de empanadas.

Alejandro Gomel: Queríamos conocerte y conocer tu historia. ¿Cómo es directamente tu nombre y apellido?

Tenés que agregar que soy periodista, aclaro. Fran Fijap es porque agarré las primeras letras de mis nombres y apellidos, salió de ahí. Sería Franco Iván Jeremías Antunez Pujol.

AG: ¿Tenés 22 años?

Sí, tengo 22.

AG: ¿Y decías que estudiaste periodismo?

No, no estudié periodismo, pero soy periodista porque estoy haciendo periodismo. Tengo más de siete canales que son medios de comunicación, en donde informo, con una distinta temática en cada canal, y donde la gente se informa con lo que subo todos los días.

Hay un montón de casos, por ejemplo Longobardi o mismo Lanata, que no tienen título y son periodistas.

AG: Sí, es cierto. Hace muchos años casi no existían las escuelas de periodismo y muchos directamente ejercían el periodismo. Teníamos ganas más que nada de conocerte, por eso te hacíamos estas primeras preguntas de tu nombre y tus estudios. ¿Estudiaste el secundario o algún terciario? Contanos un poco de vos.

En medio de la pandemia tuve que dejar la secundaria porque tuvimos que salir a parar la olla con mi familia, ya que vengo de una familia humilde y de bajos recursos. Cuando llegó la pandemia y el gobierno nefasto de Alberto Fernández empezó a poner un montón de restricciones y a favorecer a los políticos y a los medios de comunicación con pauta, al pueblo lo dejó en la deriva, lo dejó sin nada.

Elizabeth Peger: ¿Y qué hiciste, Fran?

Con mi familia tuvimos que salir a cartonear y buscar otra forma de ganarnos el peso.

AG: ¿Fuiste cartonero?

Sí, fui cartonero.

AG: ¿Hasta qué año de colegio pudiste hacer?

Con el tema de la provincia de Buenos Aires, yo ya había llegado a terminar el secundario, pero porque hubo como dos años en los que no se repetía. Pero nunca fui a buscar el título.

AG: ¿Te gustaría poder profesionalizarte, en el sentido de estudiar una carrera? ¿Te gustaría ir a una facultad de periodismo? ¿Tenés alguna intención de comenzar por ese lado?

Creo que en algún futuro seguramente lo voy a hacer, pero ahora la verdad no me dan los tiempos. Además, esto lo he hablado con muchos amigos que están en la escuela de periodismo y no es fácil tampoco conseguir laburo cuando terminás de hacer la carrera de periodismo, no es que salís y encontrás trabajo.

Yo personalmente vengo hace más de seis años con el tema de las redes, empecé con el fútbol y hace cuatro o cinco me metí en la política. Tengo, vuelvo a repetir, siete canales, los cuales monetizo, en los que hago informes especiales. Por ejemplo, hubo un tiempo donde me infiltré en La Cámpora, subí contenido y mostré cómo Larreta, por ejemplo, ponía un montón de plata en YouTube y en distintos medios de comunicación para copiar el estilo de Milei.

El síntoma Fran Fijap y la ética del periodismo

EP: ¿Te gusta la investigación periodística?

Me encanta. Yo me crié viendo los informes de Lanata en PPT, cómo sacaban a esos chorros, esos ladrones.

EP: ¿Ahí te agarró el gustito de hacer periodismo? ¿Qué te motivó para dedicarte a esta profesión que a veces no es tan grata?

No. Como les conté, mi viejo tiene un campo, en mi familia son todos campesinos, y al principio cuando estás en el campo haciendo siete surcos podés tener tema de conversación, pero después cuando tenés más de 100 surcos para hacer, no tenés tema de conversación, entonces, mi viejo siempre ponía la radio. Él ponía Aspen, pero en un momento yo me cansaba de escuchar Depeche Mode, entonces le decía que ponga a Baby Etchecopar, a Andy Kusnetzoff en Perros de la calle, a Pergolini o Fantino.

Me crie con eso, yo trabajo en el campo desde que tengo cinco años.

EP: ¿Dónde está el campo?

Está en Ranelagh, Berazategui. Es uno de los pocos campos que quedan ahí.

AG: ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? ¿Qué tipo de campo tenían?

Menos de una hectárea, muy poquito. Es más, está hasta oculto el campo porque como está todo lleno de casas y es el último campo que queda ahí, no se ve tampoco.

AG: Tu papá trabaja en el campo, ¿y tu mamá?

Mi mamá es enfermera, cuida a pacientes desde que soy chiquito, pacientes con alzheimer, parkinson. Ella les brinda todo el cuidado y yo me he quedado semanas con ella cuidando a pacientes.

Milei repitió acusaciones y autoelogios en Parque Lezama: "Somos el mejor gobierno de la historia argentina"

La relación con LLA

EP: ¿Qué te acercó a La Libertad Avanza?

Primero de todo la desigualdad. Que mientras los políticos se llenaban los bolsillos, el pueblo siempre perdía. Me metí a fondo cuando vi al ser nefasto de Alberto Fernández poner a Sergio Massa como ministro de Economía, y unos meses después a Sergio Massa mandando a su hijo al Mundial de Qatar, y saber que lo hizo con la plata del pueblo, porque ese pibe no tenía nada, todavía ni había terminado el secundario. Lo mandó al Mundial con la plata del pueblo y ese mismo día que Massa viajaba a Qatar, un chico la quedó en un basural y fue pisado por un camión de basura.

Ahí vi que la gente honesta, de laburo y de esfuerzo, el trabajador, tenía que mandar a su hijo a buscar comida a un basural y se le termina muriendo, mientras que el hijo de un político se va de viaje en primera a Qatar con la plata del pueblo para cubrir el Mundial. Una locura. Ahí realmente me tuve que involucrar y dejar todo, supe que tenía que hacerlo y ahí empecé a bancar al presidente Milei. No banco un partido, aclaro, yo banco a Milei, porque la verdad viene siendo un gobierno impresionante.

AG: Franquito, ¿te gustaría estar en el Gobierno? ¿Tener un cargo? Porque te noto muy entusiasmado.

No, jamás. Para mí, los burócratas están al pedo. Yo creo en la autogestión del ser humano, creo que tenemos que ir un tiempo con estos burócratas, pero después sacarlos. Creo en la autogestión, para mí el Estado ¡afuera!. Lo único que termina generando el Estado son vagos y que pongan amiguitos que cobren, mientras vos te tenés que jugar la vida en el mercado.

Esto es muy simple, el burócrata no se juega la vida, el trabajador se juega la vida siempre. Por ejemplo, hay un montón de trabajadores que seguramente están escuchando esta radio, que se levantan a las 5 o 6 de la mañana, tienen que sacar el auto, le pueden hacer una entradera y lo pueden terminar matando. O como le pasó a Baby, que le entraron a su casa y quisieron violar a la hija. Eso no lo vive el político, el político es un burócrata, nariz para arriba, que se cree un ser superior, y no sirve.

Datos oficiales | Cuánta gente echó Javier Milei del Estado: cifras de despidos en ministerios, sociedades y empresas públicas

AG: En ese Estado sin Estado que planteás, ¿cómo se maneja la cosa pública?

Mirá, no soy boludo, creo en un binarquismo donde el Estado esté solamente en Seguridad y Justicia, nada más.

EP: ¿Y por ejemplo salud y educación? Vivimos en una Argentina bastante complicada en términos sociales.

Es lo que yo pienso a visión a futuro. Un liberal libertario lo que tiene es valor humano. ¿Qué significa tener valor humano? Significa ayudar al otro. Claramente, la visión que tengo es para un futuro.

Ahora lo que tenés que hacer es ayudar a la gente, como está haciendo el presidente Milei, ayudar con el tema de las universidades, la salud, y aclaro que está bueno que haya medios de comunicación que estén operando 24-7. A ver, vi medios de comunicación, no sé ustedes porque la verdad no escucho Modo Fontevecchia, como C5N o Crónica, decir que el presidente Milei iba a cerrar un hospital. Empezaron a decir una locura. Empezaron a decir que Milei quería cerrar las universidades cuando nunca en su vida Milei dijo que cerraría las universidades. Viven operando y mintiendo, porque Milei les termina cortando los curros. Entonces eso les preocupa y tienen que estar mintiendo.

EP: ¿Lo conocés a Milei personalmente? ¿Qué te pasó con él?

Lo conozco hace ya varios años a Javi.

Milei visitó el local de empanadas que refugió a Fran Fijap de la golpiza.

EP: A veces uno admira a una persona o lo que dice una persona, y después cuando lo conoce tiene otro tipo de vínculo. ¿Qué te pasó a vos cuando lo conociste?

La verdad me parece una persona impresionante y con muchísimo valor humano. Lo mismo Kari, la hermana. La verdad es que Karina y Javi tienen muchísimo corazón.

A raíz de lo que me pasó en la marcha, donde me quisieron matar porque son unos asesinos y enfermos mentales los que estaban allí y tenían destornilladores, facas y palos, una de las primeras personas en preocuparse y llamarme fue Karina. Entonces ahí te das cuenta el valor humano que tiene. Se preocupó, y no es ni mi mamá ni nadie. La mina se preocupó y fue la primera en llamarme.

Javier Milei visitó el local que refugió al streamer libertario Fran Fijap: se sacó fotos con los empleados y fue insultado

EP: De hecho, el Presidente fue a agradecer que te habían asistido al lugar de la casa de empanadas el día después. ¿Y quiénes eran los que te agredían?

Yo identifiqué que fue gente del Movimiento Evita y gente que, no sé bien cuál es el partido, tenían unas remeras que decían derechos humanos. Había gente del Polo Obrero, algunos que decían “Vamos Cristina”, que eran de La Cámpora, había varios militantes, un poco de todo.

Llegué justo cuando se había terminado de hacer la votación del veto y veía como se estaban yendo. Llegué cuando se estaba yendo Belliboni, que finalmente se fue. Pero fue en ese momento donde se estaban yendo todos.

Tweet del influencer libertario, Fran Fijap.

EP: Me imagino que vos, por tu tarea, cubrís habitualmente este tipo de manifestaciones y estás bastante preparado para eso. ¿Esta fue una situación imprevista que no esperabas en ese momento?

Lo que te puedo decir es que en varias ocasiones he sufrido estos tipos de violencia por parte de estos militantes, pero se pasó una barrera. Yo había recibido agresiones por parte de la gente de Martín Tetaz y Lousteau, y la gente de Belliboni me rompió un micrófono, mi herramienta de laburo.

Y quiero aclarar, muchos medios de comunicación de Twitter están diciendo que yo cobro del Estado y que a mí me mantienen. Quiero contarles que a mí no me mantiene nadie. No es que soy como un medio de comunicación que recibe pauta por parte, por ejemplo, de Kicillof o en aquel momento cuando estaba el ser nefasto de Alberto Fernández, que estuvo financiando a un montón de medios de comunicación y a un montón de periodistas que no tienen rating y que sus programas valen nada en el mercado. A diferencia de eso, yo no recibo nada por parte del Estado.

Entonces cuando voy a esta marcha, por ejemplo, me rompieron mi micrófono y me dejaron sin poder laburar.

EP: Más allá de la situación puntual de ese momento y esta gente que vos denuncias que te agredió, te quería preguntar, como un joven de 22 años, ¿qué te pasa con el reclamo que están haciendo los docentes universitarios pero con un fuerte respaldo también de jóvenes de tu misma edad que estudian en las universidades públicas?

Me parece que le estás errando ahí, porque normalmente los chicos que tienen mi edad, que quieren trabajar de verdad y no quieren hacer política, están pidiendo poder estudiar.

EP: Tengo un hijo de tu edad.

Pasó a la Universidad de Quilmes. Lo bueno es que está todo subido a las redes. Te podes fijar muy bien cómo hay chicos de 20-25 años que están estudiando, quieren terminar su carrera y vienen estos mamarrachos de izquierda, estos revolucionarios de poca monta, y los obligan a que no estudien. Hace unas horas subieron un video mostrando cómo los chicos querían estudiar junto al profesor y les decían que no podían porque la universidad estaba tomada. La gente de izquierda, los troskos, estos revolucionarios de poca monta que se quieren hacer los Che y los Fidel, les están sacando el derecho de querer estudiar.

Incidentes con estudiantes libertarios en la toma de la Universidad de Quilmes: heridos, corridas y gas pimienta

EP: Mencionaste el episodio de la Universidad de Quilmes. Sabés que hay una denuncia de la universidad por los hechos que ocurrieron allí antes de anoche, donde un militante de La Libertad Avanza arrojó gas pimienta en medio de una asamblea.

Está perfecto, se llama principio de no agresión, pero por favor.

A ese chico le pegaron y tiene una fractura en la pierna por la que estuvo internado. A mí me mandó fotos de cómo estaba internado en el hospital de Quilmes. Estaba siendo atendido.

Principio de no agresión. Yo no te voy a pegar ni te voy a hacer nada, pero si vos me pegás y me haces daño, me tengo que defender. Lo más importante que tiene el ser humano es la vida. Entonces, esa persona se defendió y tiró gas pimienta. Está perfecto, defendió su vida. ¿Qué es eso de que si te defendes está mal?

EP: ¿A vos te parece bien llevar gas pimienta a una asamblea?

¿Era una asamblea segura? ¿No había violencia? Vos dijiste que eran universitarios, y se ve muy claramente que no eran universitarios. Eran del Polo Obrero y estaban ahí para hacer quilombo.

También quiero saber tu opinión. Explícame algo. ¿Por qué a las universidades se llevaron ruedas para prender fuegos dentro?

EP: Soy periodista y no tengo que dar mi opinión. Vos lo sabés.

Bueno, no, pero estamos hablando. Vos me hacés preguntas, yo te hago preguntas también.

EP: Te pregunto porque es mi rol.

No, está bien, pero yo me pongo también en el rol de periodista. ¿Por qué no podemos seguir así?

EP: Si tomamos un café, charlamos, si querés. Pero en el lugar en el que estoy, mi responsabilidad…

Esta gente que estaba en las universidades no eran universitarios. Es gente de la izquierda que manda infiltrados para que sigan generando caos, caos y caos.

AG: Queríamos conocer qué había detrás del personaje. Ese chico que veíamos corriendo a refugiarse porque lo estaban persiguiendo.

No, me estaban por matar. Agrega eso, me estaban por matar.

AG: Tenés 22 años y mucho tiempo para formarte. Deseamos que te puedas formar para seguir ejerciendo esto que lo haces con pasión, que es el periodismo. Desde aquí lo que te podemos decir es eso. Y más allá de la visión que cada uno tiene, y que la respetamos, hay que tratar de formarse. Salir de la lógica binaria. Blanco o negro. Bueno o malo. Hay una paleta de colores en el universo realmente hermosa que hay que empezar a conocer.

Déjame decirte una cosa. Sí, es blanco y negro. Porque de un lado tenés al kirchnerismo y a la izquierda que está a favor, por ejemplo, de liberar violadores y chorros, como hicieron en medio de la pandemia. Y del otro lado tenés a los liberales libertarios, que estamos a favor de la vida, del trabajador y de ayudar al agarrador de la pala. Entonces, sí, es blanco o negro.

AG: Franquito, con cariño te lo digo. Cuando uno empieza a leer, a estudiar, por más que podría ser tu padre no quiero ponerme en ese lugar, y a ver la historia de la Argentina y de la humanidad, ve que hay una paleta de colores en el universo respecto de las opiniones. Incluso la misma persona a lo largo de la vida puede cambiar y cuando tenía 20 años era de una manera, a los 30 es otra, a los 50 es otra. Y por suerte, uno va cambiando a lo largo de la vida porque si uno se estanca, se muere. Pero no importa, es una discusión más amplia y más filosófica. Respetamos mucho tu posición. Siempre, por lo menos desde aquí, estamos con la idea de abrir las orejas y la cabeza. Sin ánimo de hacer ningún tipo de recomendación a alguien, porque no somos quién para recomendar, todo el que pueda abrir la mente, las orejas y ver un poquito más allá de la lógica binaria, va a ver que hay una paleta de opiniones, de maneras de ver la vida, de maneras de actuar en la vida que son mucho, pero mucho, más amplias y van más allá del kirchnerismo o antikirchnerismo.

Claudio Mardones: Empieza a respirarse un clima de mayor tensión, vos fuiste testigo de una parte y también viste lo que pasó ahora en Quilmes. ¿Cómo crees que se puede evitar que esta situación de violencia y tensión se siga multiplicando?¿Crees que esta situación de incremento de la tensión política puede llevar a algún punto que no sea una situación de más peligro y más violencia? ¿Crees que los liberales libertarios pueden tomar nota de esta situación para buscar descomprimirla? ¿O vos creés que va camino a un proceso de confrontación aún mayor?

No soy adivino, pero creo honestamente que el kirchnerismo y la izquierda, van a buscar hacer daño. Yo me infiltré en La Cámpora y son personas que están mal de la cabeza. La gran mayoría, no todos, habla de querer matar al que piensa distinto. Fijate lo que pasó en La Plata, tiraron al piso a una mujer simplemente por ser liberal, y un hombre y una mujer la cagaron a patadas. Algo te habla de eso.

Hermano, cuando vos agarrás a un pibe, le pegas un piedrazo en la cabeza y le abrís la cabeza, intentas matarlo. A mí me tiraron tres pedazos de cascotes en la cabeza. Eso ya era querer matarme. Cuando veo facas y destornilladores, te dice algo.

Por eso cuando dice que corrí por una agresión, no, me quisieron matar. Hay que instalar eso porque fue así.

Yo no ando con un destornillador o una faca en la calle. ¿Entendés eso? O no voy y tiro a una mujer, ¿cómo voy a tirar a una mujer como lo hizo La Cámpora y el kirchnerismo? Que agarra a las personas que piensan distinto. Hay un montón de casos donde liberales andaban por la calle, pasaban por un lugar donde estaban esta gente izquierda y kukas, y les terminan pegando. Le pegaron a una mujer y a un señor.

Miremos la diferencia de lo que somos nosotros, los liberales libertarios. Un montón de veces pasaron kirchneristas y gente de izquierda al frente nuestro y jamás le hicimos nada. Jamás se le tocó un pelo a un kuka. Jamás. Entonces ahí te das cuenta también del valor humano. Ellos van a buscar hacer lo terrible.

