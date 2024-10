Nicolás Innamorato, UNSA: "El rectorado de la Universidad Nacional de Salta está tomado por un reclamo legítimo de los estudiantes"

En el marco de la toma de universidades en repudio a la ratificación del veto presidencial al financiamiento universitario, el vicerrector de la Universidad Nacional de Salta, Nicolás Innamorato, señaló que la situación es "crítica y preocupante", y acompañó el reclamo estudiantil. Aseguró, además, que en caso de no revisarse el presupuesto 2025, será muy difícil que las universidades puedan funcionar el próximo año, y alertó por la pérdida salarial docente desde 2023. “El veto de la ley nos preocupa porque habla de la posibilidad de un ajuste discrecional por parte de la Nación”, expresó en La Previa de Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Nicolás Innamorato es el vicerrector de la Universidad de Salta.

Alejandro Gomel: ¿Cuál es la situación y cómo se está viviendo allí lo que pasó durante la semana en el Congreso y esta reacción que están teniendo las universidades?

La situación creo que es crítica. En la Universidad Nacional de Salta hoy también se encuentra tomado el rectorado, por un reclamo, que yo considero legítimo, de los estudiantes, dada la desestabilización que hoy sufre el sistema universitario nacional.

Creo que, evidentemente, los diputados, al adoptar esa posición de volver al tema del veto, realmente han desfinanciado una vez más al sistema universitario nacional y a la Universidad Nacional de Salta, por supuesto.

La situación es muy preocupante, por cuanto nosotros entendemos que no solo la ley de financiamiento era importante, sino también analizar el presupuesto que presentó el Presidente de la nación hace unos 15 días, por cuanto el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, había establecido una cifra para poder operar en el año 2025 de 7,2 billones de pesos y el presupuesto considera 3,8. Es decir, estamos exactamente a la mitad de lo que necesitamos, con sueldos que evidentemente son, al día de hoy, muy bajos. No se presentó ningún ajuste a partir de diciembre del 2023, salvo algunos muy chiquititos, por lo que los empleados universitarios, tanto docentes como no docentes, ya ven en sus haberes una reducción del 70% como consecuencia de la inflación que hemos tenido.

AG: Es interesante porque el Gobierno planteaba que si se discutía el presupuesto universitario, se haría con el presupuesto 2025, por lo que usted marcaba que también da la baja.

Sí, evidentemente ese presupuesto va a tener que discutirse, porque así como está, es muy difícil que realmente el sistema universitario pueda operar en el año 2025. El hecho del veto de la ley nos preocupa porque habla de la posibilidad de un ajuste discrecional por parte de la Nación, sin lugar a dudas, y también es preocupante el tema del presupuesto. Creo que hay un solo bien tutelado en el Gobierno, que debería ser tutelado por el Gobierno, y así lo expresó la comunidad, la sociedad en general, en las marchas de abril y octubre, en las que realmente defendieron a la educación pública, gratuita y de calidad.

Esto nos lleva a nosotros a reflexionar por cuanto entendemos que la financiación es viable y posible, pero realmente entramos a discutir un tema y no discutimos la posibilidad de mejorar el sistema educativo nacional, tanto en la parte primaria, secundaria, y entendemos que también la universidad.

Elizabeth Peger: En línea con lo que usted está planteando y esta inquietud importante respecto de la garantía de fondos prevista para el presupuesto 2025, que es la mitad de lo que ustedes han planteado al Gobierno y teniendo en cuenta que restan todavía un poco más de dos meses de ciclo lectivo para este año. ¿Está en peligro el inicio de las clases y de las cursadas en las universidades el año próximo?

Yo entiendo personalmente que sí. La situación es muy preocupante. Si se mantiene el nivel presupuestario que se presentó, es muy difícil operar todo el sistema educativo a nivel superior.

Entiendo que las universidades, hoy más que nunca, necesitan fondos, por cuanto la sociedad sabe y lo ve permanentemente, que no sólo es defender los sueldos de las personas que trabajan allí, que eso es muy importante y que hoy debería reajustarse, sino que también las universidades tenemos una serie de actividades que son muy importantes.

