Víctor Moriñigo, del CIN, sobre las universidades: “No está en los planes del gobierno que la educación sea prioridad”

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, sostuvo que “no está en los planes del gobierno que la educación sea prioridad”.

“En ocho meses, pasando por el plenario de la UNSAM, este Consejo y cada una de las representaciones de las comisiones, han tenido un enorme esfuerzo y una predisposición al diálogo en búsqueda de soluciones”, afirmó el titular del organismo que nuclea a los rectores y rectoras de las universidades.

“Hemos tenido paciencia y cordura por siempre entender que no estamos aquí por quienes somos, sino por quienes representamos. Tenemos la enorme responsabilidad institucional del sostenimiento de las universidades para nuestros chicos y para nuestro pueblo”, agregó Moriñigo.

“Pero debo decir que siempre nos hemos encontrado con una mezcla explosiva de prejuicio y desconocimiento por parte del Estado nacional. Prejuicio, porque el Estado, para muchos de ellos, no sirve, es ineficiente, y hay que borrarlo de la agenda de las cosas en lo diario. Y desconocimiento porque en el Estado, gestionar el Estado, no es para todos. Hay que comprenderlo, hay que entenderlo y hay que hacer un enorme esfuerzo para llevarlo adelante. El esfuerzo que hacen ustedes todos los días para hacer, por ejemplo, una mejor universidad”, cuestionó en otra parte de su discurso.

“Cuando todo esto empezó todos teníamos una duda o un temor en función de que afrontaríamos cierres, arancelamientos, “vouchers”. Pero nada de eso pasó y tuvimos una equivocación en el diagnóstico. Lo que pasó es que comenzó un desmantelamiento de nuestras universidades en cuotas. O, dicho de otra manera, no talaron el árbol sino que dejaron de regarlo. Y me parece que nos están secando de a poco”, analizó Moriñigo.

Además consideró que todo lo que hagan “va a tener que ser muy pedagógicamente explicado, entendiendo que si hay algo que funciona bien en nuestro Estado argentino es la universidad”.

“Vamos a tener que defenderla sin ponernos colorados, pero no por nosotros y por un reclamo sectorial, sino por cada uno de nuestros chicos. Porque estoy convencido de que en nuestro presente está el futuro de muchos jóvenes que necesitan tener, al menos, las posibilidades que nosotros hemos tenido en un pasado próximo”, aseveró.

“Para el gobierno el no plan es el plan”

“Entiendo que hay que decir con mayúsculas algo que generalmente nos adjudican. No estamos en función de una dicotomía de que pensamos distinto por un tema de financiamiento. No es solo que no hay plata y nosotros exigimos financiamiento. Creo que hay que decir que no está en los planes del gobierno que la educación sea prioridad”, enfatizó Moriñigo.

“Cuando hablo de educación hablo de educación básica y de educación superior. Creo que, en muchos casos, para el gobierno el no plan es el plan, y creo que, en lugares donde prime el concepto de caja, nosotros tenemos que hablar de que prime el concepto de futuro, de igualdad de oportunidades y de una universidad popular para todos”, concluyó durante su discurso en el 92° plenario de rectores y rectoras del CIN (Ver discurso completo).

Cómo sigue

El Senado tratará el próximo jueves la ley de Financiamiento el próximo jueves que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados.

La Cámara alta aprobaría ese día el proyecto lo que abre la posibilidad de un nuevo veto del presidente Javier Milei tal como lo hizo con la ley de movilidad jubilatoria.