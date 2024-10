El síntoma Fran Fijap y la ética del periodismo

En Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) Jorge Fontevecchia analizó el rol del periodismo, los periodistas y quienes se disfrazan de esto sin serlo. Franco Antunez, quien aparece en las redes como Fran Fijap, es una persona que ayer fue agredida en medio de la marcha en contra del veto al presupuesto estudiantil. Se trata de uno de los trolls a los que Milei, el día de su asunción, reconoció como parte de la potencia comunicadora de los libertarios. "Disfrazarse de periodista sin ser periodista, para cumplir un objetivo absolutamente político, está mal", manifestó Fontevecchia.

Fijap se califica como periodista independiente y a través de sus trabajos, vemos lo distante que está de serlo. En la segunda marcha universitaria, persiguió a Martín Lousteau, increpándolo por el aumento de sueldo de los senadores y pidiendo su opinión sobre las vacaciones de Emiliano Yacobitti en Miami. También insultó, en un programa de streaming, al militante radical Agustín Rombolá. “Se hizo el canchero. Se hizo el machito delante de todos esos orcos, vamos a ver si viene ahora”, sostuvo en el programa al que el joven radical fue invitado y no asistió.

Antes de la situación de violencia que sufrió ayer, impulsó la discriminación y violencia mediante las redes sociales, puntualmente en su cuenta de Twitter. Escribió “Cómo los vamos a hacer correr zurdos LTA (la tienen adentro)”, tweet reposteado por el propio Presidente, y “Campaña masiva de likes para expulsar del Congreso a esta traidora que se prostituyó al kirchnerismo” con una foto de Lourdes Arrieta, la diputada de LLA que votó en contra del veto al financiamiento universitario.

El tuit agresivo del troll libertario

Fran Fijap maltrató a través de las redes a la diputada Lourdes Arrieta.

Esto me genera una reflexión casi ontológica sobre qué es ser periodista, y tiene que ver con la comunicación. Ayer discutía con un abogado, más joven que yo, respecto de que nosotros éramos responsables por reproducir una injuria en el papel. Es más, yo recuerdo haber tenido juicios por una carta de lectores que había puesto un número de documento falso con una crítica a alguien. Nos hicieron un juicio y nos condenaron por injuria, ya que la persona no estaba identificada. Desde aquel tiempo, hasta en las cartas de lectores, no solamente Perfil sino todas las redacciones piden que se mande una fotocopia del documento.

Mientras que en la web, esto no sucede. En la web directamente son personas anónimas y, además, hacen correr la versión de que son ellos, como por ejemplo el caso de las cuentas de Twitter adjudicadas a Santiago Caputo. Por lo que pueden decir cualquier cosa sin ninguna responsabilidad amparándose en el anonimato.

Obviamente, la tecnología hoy permite que cualquier persona pueda tener una cámara en su celular, por lo que cualquiera puede convertirse en periodista. En el pasado, para poder hacer eso, había que ser parte de una estructura, porque hacía falta una logística, equipos que eran más caros y determinado tipo de acreditaciones. Se trata de facilidades que produce la tecnología, para bien, en enorme cantidad de casos, pero que luego permite que personas se califiquen como periodistas sin serlo. Esta idea de periodismo independiente es perfectamente comprensible y realizable si es para usufructuar esa posición que tiene el periodista. Para hacer algo que en realidad es ir a molestar a los políticos opositores y hacer finalmente un escrache teniendo la cobertura de ser periodista, está doblemente mal.

Agredieron al streamer libertario Fran Fijap afuera del Congreso: se fue escoltado por la policía

Creo que puede haber, por parte de Fran Fijap, un deseo de búsqueda de notoriedad y, en determinados momentos, sufrir alguna agresión, lo puede hacer todavía más famoso, como es el caso.

Más allá de esta persona, es importante reflexionar sobre cómo la tecnología corre responsabilidades. Pablo Corso, en este programa, decía que era un poder sutil. La idea de que, como bien decía Gramsci, el verdadero poder es aquel que no se nota. Esa es la hegemonía. Hay algo allí que está sucediendo con la tecnología y que nos hace reflexionar todo el tiempo, para bien y para mal. Así como la inteligencia artificial seguramente debe tener aspectos muy positivos y va a ser de gran ayuda en muchos aspectos, es importante siempre tener claro que las tecnologías son neutrales para poder corregir lo que está mal.

Disfrazarse de periodista sin ser periodista, para cumplir un objetivo absolutamente político, está mal. Ser un troll, está mal. Sin embargo, también está mal que a esa gente se la agreda.

