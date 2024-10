Un presupuesto 2025 alejado de la generación de empleo

El reciente discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, presentando el Presupuesto 2025, ha generado diversas reacciones. Desde una perspectiva pro trabajadores, es necesario hacer una serie de observaciones críticas.

En primer lugar, Milei habla de un “blindaje fiscal” que asegura el equilibrio de las cuentas públicas. Sin embargo, este enfoque tecnocrático puede ignorar las necesidades reales de los trabajadores. Un presupuesto que prioriza el equilibrio fiscal por sobre el bienestar de los ciudadanos es un presupuesto que olvida a los más vulnerables. La economía debe estar al servicio de las personas, y no al revés.

Milei menciona que su presupuesto llevará a una baja del riesgo país y de la tasa de interés, lo que supuestamente aumentará la inversión y la productividad. Pero, ¿a qué costo? La historia nos ha enseñado que las políticas de ajuste y austeridad, lejos de generar crecimiento, profundizan la desigualdad y el desempleo. Es fundamental promover un modelo de desarrollo donde el Estado juegue un rol activo en la promoción del empleo y la protección de los derechos laborales.

El presidente también hace referencia a la caída de la pobreza y la indigencia como resultado de su política económica. Sin embargo, los datos indican lo contrario. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica (UCA), la pobreza ha aumentado al 52% y la indigencia al 17,9% desde que Milei asumió el cargo. Aunque el presidente ha logrado ciertos éxitos en política fiscal, como la reducción de la inflación (debido a una baja del consumo y recesión económica), estos logros han tenido un costo social significativo. Las medidas de ajuste y austeridad han profundizado la desigualdad y el desempleo, afectando negativamente a los sectores más vulnerables de la población.

En cuanto a las Pymes, Milei no ofrece un plan claro para su fortalecimiento. Las pequeñas y medianas empresas son el motor de nuestra economía y generan la mayor parte del empleo en el país. Un verdadero presupuesto pro trabajadores incluiría medidas específicas para apoyar a las Pymes, facilitando el acceso al crédito, reduciendo la carga impositiva y promoviendo la innovación y el desarrollo tecnológico.

Alemania, Suecia y Canadá lograron constituirse nuevamente como potencias económicas logrando estabilidad fiscal e implementando políticas específicas para generar empleo y apoyar a las pequeñas y medianas empresas"

También menciona la Constitución de 1853 y cómo esta llevó a una expansión económica en el país. Sin embargo, es importante recordar que durante ese período, las condiciones de trabajo en Argentina eran extremadamente precarias. A finales del siglo XIX, los trabajadores enfrentaban jornadas laborales de hasta 12 horas o más en fábricas y de sol a sol en el campo. Las huelgas y protestas eran comunes, y los trabajadores luchaban por mejores condiciones laborales y salarios justos. No fue hasta la década de 1940, que se implementaron políticas laborales que realmente protegieron los derechos de los trabajadores y mejoraron sus condiciones de vida.

Además, es crucial destacar que, por ejemplo, países como Alemania, Suecia y Canadá lograron constituirse nuevamente como potencias económicas no solo logrando estabilidad fiscal, sino que también implementaron políticas específicas para generar empleo y apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Alemania, por ejemplo, ha promovido el sistema de formación profesional dual y ha invertido en innovación y tecnología. Suecia ha implementado políticas activas de empleo y ha invertido en sostenibilidad. Canadá ha apoyado a las Pymes con financiamiento específico y ha lanzado planes de empleo sostenible.

Estas medidas han sido fundamentales para mejorar las condiciones laborales y salariales, demostrando que el equilibrio fiscal debe ir acompañado de políticas que realmente beneficien a los trabajadores.

Es importante señalar que Milei no hizo mención específica a la generación de empleos, salarios, Pymes y producción. Estos son aspectos cruciales para el bienestar de los trabajadores y el desarrollo económico del país. Ignorar estos temas puede llevar a políticas que no aborden las necesidades reales de la población trabajadora.

No existe potencia en el mundo donde sus trabajadores no tengan un salario digno y condiciones de trabajo justas"

Finalmente, se habla de una “nueva era de libertad, justicia y progreso”. Pero la verdadera libertad no se logra con la desregulación y el achicamiento del Estado, sino con la garantía de derechos y la construcción de una sociedad más equitativa. No existe potencia en el mundo donde sus trabajadores no tengan un salario digno y condiciones de trabajo justas.

En resumen, el discurso puede sonar atractivo para algunos, pero desde una perspectiva pro trabajadores, es fundamental recordar que la economía debe estar al servicio del pueblo y no al revés. Es importante destacar que, aunque el equilibrio fiscal y la eliminación del déficit pueden contribuir a un entorno económico más estable, no son soluciones mágicas para los problemas de los trabajadores.

Las políticas fiscales deben ir acompañadas de medidas específicas para mejorar las condiciones laborales, aumentar los salarios y proteger los derechos de los trabajadores. Solo así podremos construer una Argentina verdaderamente potencia.

*Secretario general del sindicato del personal de industrias quimicas y petroquimicas de la ciudad de buenos aires