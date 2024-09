Presupuesto 2025: el Gobierno le enviará más fondos a las provincias a cambio de un ajuste mayor

En una puesta de escena atípica, el presidente Javier Milei presentó el proyecto de ley del Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación. Más allá de las estimaciones de crecimiento económico, dólar, inflación y equilibrio fiscal, el documento contempla un aumento del envío de recursos a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) a cambio de un mayor ajuste de las cuentas públicas.

En tal sentido, Milei lanzó una advertencia a los gobernadores al instarlos a cumplir el "compromiso" de reducir el gasto público consolidado (nación y provincias) al 25% de Producto Interno Bruto (PIB). "Esto requiere que las provincias, en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya cumplimos nuestra parte del acuerdo. Ahora les toca a ustedes", sentenció el jefe de Estado desde su atril.

Presupuesto 2025: “Es de difícil realización y no cumple la consistencia de los números más elementales”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Transferencias automáticas y discrecionales: las previsiones del Presupuesto 2025

Si bien la iniciativa todavía tiene que ser aprobada por ambas cámaras, la consultora Politikon Chaco elaboró un informó en el que detalla que las transferencias automáticas, estipuladas por ley, a los distritos representarían el 49% de la recaudación tributaria nacional, que excluye los rubros comercio exterior y seguridad social. Esa mitad refleja un nivel superior a la registrada entre 2021 y 2024.

"El texto del proyecto contempla que las transferencias automáticas a provincias y CABA alcancen los $57 billones para el año 2025, equivalente a 7,5% del PIB. Si se comparan estos envíos respecto al proyecto de presupuesto 2024 (no aprobado), indican una suba del 117,2% aunque dicha comparación no es representativa debido a la modificación sobre los montos nominales, producidos principalmente, por inflación y en menor medida por el impacto de Ganancias de sociedades observado en mayo pasado", detalla el reporte.

Al mismo tiempo, en caso de partir del supuesto de que el total de lo recaudado crecería 37,6% en 2025, como figura en el Presupuesto 2025, las transferencias automáticas podrían crecer el 39% a lo largo del año que viene en la comparativa con 2024.

Respecto de las transferencias discrecionales, no regidas por leyes nacionales, alcanzarían los $3,6 billones. De ese total, $ 3,3 billones corresponden a transferencias corrientes y $ 0,3 billones a transferencias de capital. Lo llamativo es que aún partiendo de la base de valores bajos en relación con el gasto -3,1%-, el giro no automático a provincias y municipios tendría un incremento de 69,9% en relación al guarismo estimado para el año corriente.

"El crecimiento estaría impulsado principalmente por las transferencias corrientes (77,4%) y en menor medida por las de capital (21,1%). Así, estas transferencias consolidadas crecerían casi el doble que el gasto total estimado (32,8%). Esta proyección cae en cierta contradicción (principalmente discursiva) con el deseo del Estado nacional de continuar profundizando el recorte de envíos no automáticos", sumaron los expertos de Politikon Chaco.

No obstante, destacaron que no es posible determinar cuáles serían los programas en los que se basaría la suba estimada al no contar con los datos desagregados. De igual forma, el proyecto de ley no explica la la distribución por distritos de las transferencias.

Presupuesto 2025: cómo sería el financiamiento de las cajas previsionales

A propósito del financiamiento a las cajas previsionales de las provincias no transferidas al Estado Nacional, el artículo 59 del Presupuesto 2025 dado a conocer por Milei define un crédito presupuestario de $254.421 millones provenientes de las arcas de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

A la vez, el apartado explicita que "solo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta, aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo suscripto con la ANSES, que corresponda al menos al Ejercicio 2021 o posterior”.

"Cabe recordar que al respecto que en su última presentación ante el Congreso, el Jefe de Gabinete de ministros afirmó que a la fecha no hay deuda algunas de ANSES con las provincias por este concepto, alegando además que no existen convenios firmados que sustenten las transferencias. Por ende, pese a existir el crédito presupuestario para tal fin, será el Anses la que deberá determinar no solamente si corresponde o no las transferencias (vía las auditorías que este año se anunció que se harían) sino también quien avance en la firma de convenios a tal efecto", apreciaron desde la consultora basada en Chaco.

Esto podía suponer un foco de conflicto entre la administración central y las provincias ya que la totalidad de los recursos presupuestados no cubre el monto que demandan los distritos como deuda. Así, podría abrirse la puerta para nuevos reclamos administrativos o judiciales.

Qué espera el Gobierno del desempeño fiscal de las provincias

Las estimaciones del Presupuesto 2025 para el ejercicio 2024 para el consolidado de las 24 jurisdicciones subnacionales prevén una mejora del resultado primario y financiero respecto a 2023. El primero pasaría de 0,1% del PIB a 0,2% mientras que el segundo ascendería de -0,3% a -0,1%. Este año, se proyecta un resultado primario por el 1,2% de los ingresos y financiero por el -0,6%.

En 2025, el Gobierno espera mejoras en el el conjunto de provincias y CABA: superávit primario de 0,3% y equilibrio en el resultado financiero, que incluye los intereses de deuda. En términos de ingresos, mostrarían un superávit primario del 1,6% y financiero por el 0,2%.

Cómo se distribuiría el gasto, según el Presupuesto 2025

En relación con el gasto de la administración nacional para el año venidero según jurisdicciones subnacionales, se estima que el 43,7% se concentrará en la provincia de Buenos Aires y CABA. El restante quedará para Córdoba (4,5%), Santa Fe (4,0%) y Mendoza (2,8%).

"Cuando hablamos del gasto por jurisdicción subnacional, corresponde al total de erogaciones a ejecutar por la administración nacional por todo concepto (pago de salarios de agentes públicos nacionales allí asentados, programas sociales según domicilio del beneficiario, adquisición de bienes y servicios, proyectos de inversión, etc.)", observaron los analistas de Politikon Chaco.

Y concluyeron: "En términos relativos, las provincias que mostrarían el mayor avance del gasto serían Santa Cruz (155%), San Juan (59,3%) y Misiones (56,7%); en el otro extremo, las provincias con la menor variación serían Catamarca (31,5%), La Rioja (2096%) y Tierra del Fuego (26,9%)".

MFN / ds