Presupuesto 2025: “Es de difícil realización y no cumple la consistencia de los números más elementales”

La presentación del presupuesto 2025 por parte del Presidente Javier Milei dejó mucho para analizar en la agenda económica y lo que más está en duda son las posibilidades de que se pueda concretar. En ese sentido, este medio se contactó con el economista y ex funcionario de Martín Guzmán, Ramiro Tosi.

“Este Gobierno cree que lo más relevante para el funcionamiento de la economía es mantener el ancla fiscal cueste lo que cueste”, comentó Ramiro Tosi. “La presentación de una nueva regla fiscal, que es un mecanismo de ajuste automático que va a contener el presupuesto, donde dependiendo qué pase con la actividad económica, se va a ajustar el gasto discrecional”, agregó.

Se estima que la inflación de 2024 terminaría en torno al 104,4%

Posteriormente, Tosi planteó: “Si miramos el mensaje de elevación, que es donde el Gobierno cuenta cómo está cerrando el año y cómo anticipa el 2025, ahí nos encontramos con más sorpresas de las que no se dijeron”. Luego, manifestó que, “se está proyectando para lo que queda de 2024 una inflación que terminaría en el 104,4%”.

“Si no sube el tipo de cambio y no hay aumento en las retenciones, no hay manera que dé la contabilidad para explicar cómo se van a duplicar los ingresos de derechos de exportación”, sostuvo el entrevistado. “A eso se le suma que el volumen de la cosecha no va a aumentar y los precios internacionales de las cosas que exporta Argentina tampoco vienen en recuperación”, complementó.

El vencimiento del impuesto país tendrá un fuerte impacto en 2025

Por otro lado, el economista señaló: “Otra cosa interesante que también muestra el presupuesto es el impacto que va a tener en el 2025 el vencimiento del impuesto país, en el cual los ingresos tributarios son casi $6 billones que se lleva el impuesto país este año y que el año que viene no van a estar”. A su vez, remarcó que, “el Gobierno dijo que esos $6 billones los va a recuperar por derecho de exportación y que iba a recuperar $1,2 billones en el impuesto a los combustibles líquidos”.

“Si uno se pone a mirar línea por línea, es un presupuesto de difícil realización y que no cumple la consistencia de los números más elementales”, expresó Tosi. “El Gobierno no emite dinero por los canales tradicionales y, sin embargo, la inflación sigue estando, justamente porque hay ajustes de precios relativos y porque hay otros precios que se terminan acomodando”, concluyó.