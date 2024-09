La presentación del Presupuesto 2025 por parte de presidente Javier Milei dejó un mar de dudas para Jorge Macri, jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Es que, si bien el Gobierno nacional incluye el pago de unos $120.000 millones por mes para cumplir con la suba de coparticipación, lo sigue haciendo de manera discrecional.

Se trata de un tema medular para el Gobierno porteño: el fallo de septiembre 2022 de la Corte Suprema que subió de 1,4% a 2,9% la coparticipación, y aceptó una medida cautelar de la Ciudad sobre la inconstitucionalidad de la ley que podó los fondos, suponía un goteo automático de fondos.

Luego de ocho meses de negociaciones, Luis Caputo, el ministro de Economía, y el propio jefe de Gobierno porteño junto a su jefe de Gabinete, Néstor Grindetti, y el ministro de Hacienda porteño, Gustavo “el chama” Arengo, acordaron que se efectivicen los desembolsos, que actualmente se realizan todos los viernes.

Pero la metodología es lo que sigue generando incertidumbre en Uspallata, la sede el Gobierno porteño. Es que hoy, y tal como está presentado en el Presupuesto 2025, no existe un goteo automático como ocurre con el resto de las provincias del total de lo que implicó el fallo. El goteo es de 1,4% y el resto seguirá siendo discrecional, según se desprende del proyecto presentado por la Casa Rosada el domingo en el Congreso.

“Lo incluyeron en la ley 27.606, que según el fallo de la Corte ya no corre más”, apunta una fuente porteña. Y amplía: “No está específicamente si esos $120.000 millones se ajustan por inflación o no. En rigor sí. Y se actualizan con la recaudación, como la coparticipación. Pero no lo dice explícitamente. Lo que puede pasar es que, si así quieren, no actualicen nunca el monto y que quede fijo. Ellos dicen que no, pero no lo dice en el proyecto. Estamos en un gris”.

En estas horas Jorge Macri recibió un informe detallado al respecto, con números y posible impacto al respecto. Se lo informó el ministro Arengo, quien también fue explicándole a varios diputados nacionales el tema ya que se viene el debate en la comisión de Presupuesto.

El tema es complejo ya que el máximo Tribunal de Justicia tuvo que interceder el mes pasado para que avance la liberación de fondos. En la Ciudad siempre lo llevaron con calma, pero hubo discusiones internas sobre cómo posicionarse ante Milei y su Gobierno. Por caso, Grindetti venía planteando un endurecimiento ante lo que, en la Ciudad, consideran incumplimientos. El jefe de Gobierno optó, por ahora, por no escalar las disputas internas entre el PRO y LLA.

