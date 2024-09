Miguel Ángel Pichetto: "El Gobierno no está valorando a sus aliados más importantes, centralizados en Macri"

Miguel Pichetto, presidente de Encuentro Republicano, expresó que la falta de diálogo del Gobierno es “una lógica totalmente negativa para el país” y sugirió que Milei debería tomar el camino de la Ley Bases y del acuerdo fiscal. “Ha habido un repliegue de parte de Guillermo Francos”, remarcó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1). Por otro lado, no se mostró en contra de la reforma electoral pero aclaró: “En cada uno de los distritos hay jueces experimentados que garantizan un proceso de transparencia”.

Miguel Ángel Pichetto es diputado provincial por Buenos Aires, presidente de Encuentro Republicano, titular de la Auditoría General de la Nación. Además, fue candidato a vicepresidente en el año 2019, senador nacional ininterrumpidamente entre el 2001 y 2019 y consejero de la Magistratura. Es uno de los políticos argentinos más atentos a la institucionalidad y de los más lectores e intelectuales.

Tengo la sensación de que lo de ayer no fue una verdadera presentación de presupuesto, en el sentido de que lo que allí se expuso (no solamente en el discurso del Presidente sino en los números formales que se presentaron) parece de una irrealidad que no sé si busca que finalmente no se apruebe el presupuesto. Apelando a tu enorme experiencia quería consultarte: ¿Existieron casos en los que no se aprobó el presupuesto por dos años? ¿Y cómo es, si se puede, pasado cierto tiempo, seguir sin presupuesto?

Bueno, en principio no. Creo que podés prorrogar por una vez más, pero indefinidamente sin tener presupuesto no es previsible el país. Y además no sería visto de manera razonable por los organismos internacionales o por los distintos países del mundo capitalista que tienen interés en invertir en la Argentina en algunos desarrollos sustentables, como el petróleo o la propia minería.

Me parece que no tener presupuesto sería una muestra de debilidad absoluta. Lo de ayer me parece que tiene que ver con un aspecto de auto ratificación de la voluntad del Presidente. Si analizás el discurso, no fue muy distinto al de la apertura del 1 de marzo, esto de la lucha por tratar de terminar el déficit fiscal y ordenar las cuentas.

No hubo muchos detalles sobre el presupuesto, después aparecieron números y los papeles que van a tener que empezar a ser debatidos en el ámbito de la Comisión de Presupuestos, donde va a tener que venir el Ministro de Economía y su equipo a conversar con los diputados. Esto es una tarea que siempre es difícil y que requiere también la presencia de los gobernadores, las universidades, entre otros actores políticos. Mucho más cuando hay un requerimiento para las provincias de reducir el gasto público en 60.000 millones de dólares.

Pero eso es utópico, pedir 60.000 millones de dólares, 10% de todo el Producto nacional. No creo que las provincias tengan más del 25% del Producto Bruto nacional. ¿La intención no será, en realidad, que no se apruebe nada?

Creo que no es viable, pero bueno, comenzará la discusión y vamos a ver cómo se desarrolla. Lo que digo es que la presentación de ayer, que fue fuera del marco reglamentario, contó con una actitud nuestra de la paciencia y del ejercicio de la responsabilidad institucional.

Los representantes de la Comisión de Presupuesto recibimos allí un espacio parecido a lo que eran los actos casi religiosos del kirchnerismo, con la barra y con algunos personajes gritando. Todo para abajo, cuando se supone que el Gobierno debería tratar de mejorar la calidad institucional. Pero este es el juego, hay que tratar de tener paciencia. Aunque es muy difícil.

Vuelvo a la historia. Me parece que los que la escriben no saben quién fue Marco Tulio Cicerón. Terminó proscrito y asesinado por Marco Antonio porque presuntamente había conspirado contra César. Es decir, no terminó bien Marco Tulio. Fue un estadista importante, hombre del Senado y firme defensor de la República, pero, el final de Marco Tulio no se lo deseo a nadie. Es que fue buscado por dos sicarios de Marco Antonio y le cortaron la cabeza.

Además, la frase no es de Cicerón. Es de una novela sobre Cicerón, publicada en 1965, y que fue repetida como si la hubiera dicho, pero no hay ningún registro de que Cicerón lo haya hecho. Lo cierto es que, como bien decís, era un firme defensor de la República y la división del poder, algo con lo que no parece haber mucha simpatía con las ideas del Presidente.

Lo que quiero decir es que se toman conceptos de figuras históricas, de esa Roma importante, pero que carecen del contenido y del conocimiento histórico, para tratar de aplicarlo al presente.

Vos, previamente a la votación de rechazar o no el veto presidencial, anticipabas que el resultado iba a tener un gran costo político y que la cantidad de personas jubiladas son muy importantes desde el punto de vista electoral. Yo no sé si le das alguna importancia al dato del rating, esto de que hubo un apagón de televisores, como si la gente se hubiese cansado. ¿Qué pensás de esto?

Bueno, ese es un dato que el Gobierno tiene que tomar muy en cuenta. En realidad, como síntesis, el Presidente no habló del presupuesto. Los números aparecieron a posteriori y plantean objetivos realmente muy importantes, que están por encima de las expectativas.

Por caso, la inflación para el año 2025 sería de 18.3%, que está muy lejos del relevamiento del propio Banco Central en el mercado REM que habla de casi 38,4%. Incluso el Fondo habla de 45%. Después me parece muy bajo el oficial cómo terminaría para el año 2025.

Y el ajuste de las provincias me parece desmesurado porque las provincias esperaban en el presupuesto algunos temas que están pendientes, como la reactivación de la obra pública. ¿Cuál es el Estado que queremos construir? ¿Un país sin caminos, sin ferrocarriles, sin energía nuclear, sin proyecto? La vigencia simplemente del mercado, no condice para dónde está girando el mundo, donde hay indudablemente una gravitación del Estado.

Yo no digo de un Estado que gaste desmesuradamente, que emita y que produzca inflación. Pero el rol del Estado hoy en temas esenciales que hacen al desarrollo vial y al desarrollo de la infraestructura para generar inversiones, me parece que ese tema estuvo ausente en el discurso.

Con tu olfato político, cuando vos le decías cuidado, que estas cosas tienen costo político, y viendo lo que pasó anoche en el rating. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué te indica esto?

Referido a lo que hable en el recinto, vos podés hablar del déficit fiscal, podés hablar del ajuste cero, podés hablar de un conjunto de elementos que son importantes pero que no los impacta directamente a los sectores de la sociedad.

En cambio, el no haber dado un aumento razonable, que podría haber incluso mejorado el tratamiento en el Senado para tratar de evitar cualquier riesgo para el año 25, eso comprende directamente un universo de casi 7 millones de personas.

Es un universo hipertrofiado, es cierto. Es que ha habido excesos en las moratorias, ha puesto en riesgo el sistema previsional argentino, y todas estas taras que ha tenido el kirchnerismo y que indudablemente llevaron a un proceso inviable en materia jubilatoria.

Pero bueno, conforman hoy lo que se denominan derechos adquiridos difíciles de modificar y que son un universo concreto. Estás hablando de seres humanos concretos, impactás con las medidas de pleno en un sector social muy fuerte. Vos en la política podés hacer cualquier cosa, igual que en la vida, pero no podés evitar las consecuencias y los efectos que eso produce.

Alejandro Gomel (AG): En el Gobierno confían, de alguna manera, en lo que pasó con el tema jubilatorio. En que esos alrededor de 90 diputados son una especie de escudo para poder blindar la imposibilidad de que se junten esos dos tercios, que puede servir para distintas cuestiones. Hablábamos del caso de la jubilación pero se viene el tema universitario. ¿Es así? ¿Tiene cierta tranquilidad el Gobierno en que no se pueden juntar esos dos tercios?

A ver, hay temas que me parece que hay que analizarlos con otra mirada. No sé si va a ocurrir de la manera que yo lo pienso, pero para el radicalismo nacional, cuyos principales dirigentes se conformaron en la actividad universitaria, a muchos les va a resultar muy difícil no insistir en la sanción de la ley que se votó en el Congreso.

De todas maneras, es un escenario abierto, el Gobierno ha demostrado que puede bloquear y hay que ver cómo se desarrolla esto. Pero creo que esta lógica es una lógica totalmente negativa para el país, porque esto también lo miran los organismos internacionales. Incluso hay un punto dentro de la recomendación del Fondo que señala la necesidad de afianzar las relaciones institucionales con los partidos políticos de la oposición. Y me parece que esto no está ocurriendo.

Después el Gobierno no consolidó la mayoría que tuvo en la Ley Bases y en el capítulo fiscal. Hasta ha habido un repliegue de parte de Guillermo Francos antes de que tuviera ese problema de salud, abandonando el escenario del diálogo con el Congreso, algo muy significativo. No sé a qué obedeció, tal vez a algunos celos, qué sé yo. Uno trata de analizar los eventos, no hago psicología.

AG: Además, ahí empezaron las derrotas en el oficialismo, cuando Francos se replegó, ¿no?

Se replegó antes de las derrotas, porque tal vez si él hubiera estado participando, en el Senado hubiera habido una tensión del Gobierno sobre qué propuesta previsional podría haber habido y qué corrección se podría haber hecho. El proceso de los juicios es inherente que el Estado tiene que cumplir con la sentencia, pero no sé si era necesario ponerla en la ley.

Lo mismo que la relación con las cajas provinciales. Era una relación de Nación-provincia, tenía que resolverse en el marco de controles y de auditorías. Tampoco estaba necesariamente incorporada la ley de ajuste previsional.

Pero bueno, lo que digo es que aunque el Presidente podría haber hecho un veto parcial, el proceso hubiera avanzado legislativamente de manera conveniente para el Estado nacional, que impediría además una multiplicidad de juicios que van a venir inevitablemente por los precedentes de la Corte. Pero bueno, eso ya no ocurrió.

Para Pichetto, Guillermo Francos se replegó y comenzaron las derrotas legislativas en el Congreso.

El camino, que debería ser un camino de construcción razonable, sigue persistiendo en el marco de la agresividad, el conflicto y el bloqueo. Vos sancionás una ley, yo te la bloqueo. No creo que sea un camino conducente a que el país pueda superar las dificultades económicas si no hay un proceso de acuerdos y razonabilidad política.

Claudio Mardones (CM): El pasado miércoles advirtió el nivel de litigiosidad que se viene luego de que la oposición no pudo insistir ante el veto presidencial. Pero bueno, recién hablaba de Cicerón y usted recordó al filósofo Miguel de Unamuno y dijo, bueno, en este caso vencerán, pero no convencerán, ¿no? Y ahí quería preguntarle, ¿cuántas negociaciones de presupuestos tiene encima desde que comenzó su carrera legislativa?

Más de 30. Siempre fue un tema de diálogo constructivo, de tratar de avanzar en acuerdo con las provincias. Las provincias tenían otra expectativa respecto al presupuesto, esperaban que se retomara cierta actividad de la obra pública, necesaria para volver a generar empleo. Están viendo que hay rutas que se están deteriorando, conectividades energéticas en las que también tienen conflictos, etc.

Ahí es donde hace falta el Estado nacional, donde es imprescindible que haya procesos de inversión, porque sino el deterioro se profundiza. Y después también eso gravita en el sector privado, que no va a invertir. ¿Por qué invertirías en un país casi sin existencia del Estado, y sometido solamente a las reglas del mercado para que el Estado no intervenga en nada? Me parece que es un Estado que va a contramano de la visión del mundo.

Lavado: una sanción del GAFI pondría en riesgo las inversiones

Es cierto que hubo algunos momentos en donde el marco de visiones liberales a ultranza funcionaron en la opinión pública. Pero hay que analizar hoy los procesos de los países del Este, de lo que está ocurriendo también en Europa occidental, del debate y los crecimientos del centro derecha. Por caso, el debate americano, que tiene mucho que ver también sobre qué modelo de Estado va a haber en Estados Unidos en los próximos cuatro años.

La reforma electoral en el ojo de la tormenta

CM: Más allá de esta presentación inusual que protagonizó el Presidente, en el medio quedan temas muy importantes de acá hasta fin de año y algunos más cortos. Me refiero especialmente a la aprobación del Senado con modificaciones del proyecto de Boleta Única de Papel, que ahora incluye el modelo mendocino. Dejó el modelo santafesino, hubo una negociación y finalmente vuelve con modificaciones. ¿Cree usted que la Cámara de Diputados va a dar el paso, finalmente, para que el gobierno de Milei pueda aplicar el año que viene un cambio tan importante en el instrumento electoral?

Yo creo que sí, ya la Cámara de Diputados se había expedido sobre ese tema. Lo había hecho en la etapa final de Alberto Fernández, y se ve que Alberto Fernández y los gobernadores no estaban muy atentos y sacaron la Boleta Única de Papel.

Pero bueno, esta es una agenda interesante que mejora los niveles de discusión electoral. Lo que quiero aclarar también es lo siguiente: el sistema electoral argentino funciona demasiado bien. No hay fraude en la Argentina. Existe una Cámara electoral con alto prestigio, con jueces honestos, como el caso del doctor Corcuera, Dalla Via o Bejas.

Existen jueces con la jurisdicción electoral en todo el país, con experiencia, empezando por la doctora Servini en la Ciudad de Buenos Aires y continuando por el propio Ramos Padilla en la Ciudad de La Plata, que es el juez electoral. En cada uno de los distritos hay jueces experimentados que garantizan un proceso de transparencia.

No ha habido denuncias de fraude, el sistema funciona. Ahora bien, ¿queremos mejorarlo con la boleta de papel? Bueno, todo bien. El otro día hablaba con un funcionario y le preguntaba: ¿Ustedes quieren modificar el tema de las primarias? Pero si ganaron con este sistema. Ahora tienen el poder y quieren cambiar. Hay cosas que son estúpidas, pero bueno. Me parece un avance la boleta de papel, no quiero ser tan crítico.

El horizonte político argentino

Déjeme apelar la historia. Yo recuerdo que había una publicación francesa que decía que para entender el futuro había que leer historia. Porque el pasado nos permite hacer un punto, el presente otro, y una línea requiere dos puntos, y eso permite proyectar hacia adelante y poder entender el futuro. ¿Cómo ves el futuro político de la Argentina a 2025 y 2027?

Lo veo complicado si no hay acuerdos políticos razonables en el marco de la relación Poder Ejecutivo-Poder Legislativo. Hay ciertas tendencias autoritarias. Ayer estaba esa patota infame que estaba subida a un palco gritando. A mí me parece deleznable todo eso, yo no permitía ni aplaudir en el Senado. Ni tampoco tomar mate, había que tomar café en taza. Porque hay algún aspecto de solemnidad que no hay que perder en esos ámbitos.

Todo tiene que tener un registro de solemnidad y todo tiene que ser conforme al reglamento. El Presidente fue fuera de marco. El único día en el que puede ir al Congreso es el 1 de marzo. Uno fue por una cuestión de respeto a la institucionalidad y para no comernos el discursito de algunos sicarios comunicacionales que dicen que uno no trabaja el domingo.

Miguel Pichetto ponderó la figura de Mauricio Macri y consideró que Milei no lo valora.

Fuimos al discurso del Congreso sólo para atenuar los daños. Fuimos a escuchar, aunque pensábamos encontrarnos con un discurso más vinculado a la unidad de los argentinos, a la construcción de un camino común, pero el conflicto siempre está vigente. Las ratas están ahí. Hay que encontrar el enemigo. La lógica del enemigo y de la construcción de demonizar a una parte de la sociedad es muy vieja.

Hay dos planos. Por un lado es el plano institucional existente que es el resultado de las elecciones que se fueron produciendo en los años anteriores y que fueron conformando al Congreso. Y otro plano es el de la calle, el de la política y el de los votos del año próximo. ¿Lo ves así?

Te quiero comentar algo que percibí, que es una percepción tal vez no desarrollada hoy en la crónica. Creo que hay un crecimiento de la gravitación de la figura de Patricia Bullrich en el Gobierno, lo digo como un dato político, no descalificatorio.

Creo que hay una construcción mucho más dura y más radicalizada en términos de la visualización del pasado. El PRO estuvo incluido dentro de la crítica despiadada los últimos 20 años. No existió ese periodo del gobierno de Mauricio Macri con algún elemento valorativo. Y la respuesta a lo de “no tenemos gestión" fue muy precisa, muy detallada y hay contenidos muy fuerte respecto al accionar también de la ministra de Seguridad.

Creo que tienen que tener cuidado porque no están tampoco valorando a sus aliados más importantes y más sólidos, que está centralizada en la figura de Mauricio Macri y fundamentalmente en el apoyo de los diputados y senadores del PRO.

No sé si eso lo percibiste, pero cuando el Presidente alude a que “dicen que no tenemos gestión” y responde que han bajado el nivel de homicidios en Rosario, que han luchado contra el delito, que han terminado con las marchas en la Ciudad de Buenos Aires y que han bajado la inflación, es una respuesta a Macri.

A ver, uno trata de comprender el mensaje, yo fui ahí para tratar de entenderlo y verlo de forma directa. Además de acompañar a los integrantes de la Comisión de Presupuestos, que era nuestro compromiso.

Vuelvo con el tema electoral. ¿Sentís que lo que sucedió en el rating puede tener alguna especie de correlato o de anticipo de una sociedad que si se sigue con la misma canción de déficit cero, parafraseando a Kicillof, se aburra y vote por otros que canten otras canciones?

Siempre hay que tomar este tema con cierta atención. Supongo que los asesores del Gobierno deben estar analizando esto, ya que el desinterés y la irrelevancia es lo peor que te puede pasar en política. Si la gente no tiene interés en escucharte, si apagó el televisor o miró una serie de Netflix, hay un dato y hay que analizarlo. Fue muy baja la audiencia. Y también fue muy bajo en el canal oficial de Youtube del propio Presidente, son datos significativos que deberían replantearse.

Después me parece que es importantísimo que el Presidente dialogue con los gobernadores. Reitero, me parece que los gobernadores estaban esperando otro proceso. En orden a haber bancado un ajuste, haber acompañado la Ley Bases, haber acompañado el capítulo fiscal, haber hecho un esfuerzo conjuntamente con el Gobierno de parálisis total de la obra pública en cada una de las provincias, de no financiamiento, etc.

Macri lo hubiera hecho mejor pero prefirieron a Milei

Bueno, me parece que esta decisión de profundizar o intimar a los gobernadores a que hagan un ajuste de casi el 25% del PBI, me parece que es de una entidad muy fuerte.

Va al choque con los gobernadores, al choque con el Congreso y al choque con sus propios aliados, que serían el PRO o Macri. ¿Qué da como resultado eso?

Me parece que hay una actitud de aislamiento del Presidente. Milei debería tomar el camino de la Ley Bases y del acuerdo fiscal. Es decir, poner gente razonable a dialogar en el Congreso. El ministro de Economía tiene que venir al Congreso con su equipo para dialogar con todos los legisladores para que la media sanción de Diputados, que es la más importante y que abre el camino luego para el Senado, se pueda llevar adelante.

Que la Argentina tenga presupuestos, que sea un país previsible, que haya reglas. Me parece que esto es lo conveniente. Si el Gobierno se aísla, es complejo. A mí me llamó mucho la atención el mensaje elíptico hacia Mauricio Macri. Nadie lo mencionó, este tema lo mencionaron algunos cronistas en la noche, pero hay que profundizar en este tema.

