Mariel Fernández: "Quisiera de mil amores que se solucione el vínculo entre Axel y Cristina"

A pesar de mantener buenas relaciones con Axel Kicillof, la mandataria municipal, Mariel Fernández, enfatizó que el acompañamiento a Cristina es crucial para fortalecer el espacio político y cuidar a sus líderes: “No pierdo la esperanza de que en un último momento se pueda llegar a un acuerdo”. Además, describió la grave situación social que enfrenta su municipio, donde el deterioro económico afecta profundamente a los sectores más vulnerables. “Entre los jóvenes creció la tasa de suicidios”, subrayó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mariel Fernández es la primera mandataria mujer del municipio de Moreno, una de las localidades más populosas de la provincia de Buenos Aires. Comenzó su actividad política realizando acciones sociales y comunitarias en la década del 90. En 2011 ocupó por primera vez una banca en el concejo deliberante de su distrito. Y en 2019 ganó la intendencia que renovó su mandato en las últimas elecciones.

¿Estamos con la información correcta de que usted también fue cartonera y que es parte del Movimiento Evita?

No, no fui cartonera. Sí me crie en un lugar muy humilde del conurbano, en la localidad más alejada del centro de Moreno. Crecí en una zona de basurales y en algún momento, lamentablemente, cuando no tenés un espacio de recreación, a veces el basural era un lugar de recreación. Hoy esa realidad la estamos cambiando, por suerte.

Pero sí pertenece al Movimiento Evita, ¿no? Y allí hubo un distanciamiento en su momento del Movimiento Evita con Cristina, apoyando a Randazzo, lo cual generó mucha tensión durante cierto tiempo entre ellos. Sin embargo, ahora el Movimiento Evita apoya a Cristina en su deseo de ser presidenta del PJ. ¿Cuál es la reflexión suya sobre la interna para conducir el Partido Justicialista?

Sí, soy del movimiento Evita. En realidad el Movimiento Evita, como su nombre lo indica, es un movimiento. Hace un tiempo creó un partido que se llama la Patria de los Comunes, del cual yo no soy parte porque yo ya pertenecía al PJ y era vicepresidenta del partido en la provincia de Buenos Aires.

Bueno, tenemos funcionarios que están en la provincia de Buenos Aires y trabajan con Axel Kicillof. Por supuesto, yo soy intendente de un municipio de la provincia de Buenos Aires, así que Axel es nuestro gobernador. Y como parte del Partido Justicialista, Cristina me pidió que la acompañe con una de las vicepresidencias, cosa que lo hago con mucho orgullo y la verdad que para mí es un honor que ella me lo pida.

Parece haber problemas técnicos para llevar adelante una votación interna, tanto de costos de factibilidad, como de tiempos. ¿Cómo debería llevarse a cabo?

Hasta el momento no se planteó como un problema, hasta el momento la elección interna sigue en marcha, ¿no? Se trató hasta el último momento de tener una lista de unidad, cosa que lamentablemente no ocurrió. Y ahora se está preparando todo para esa elección interna del partido.

Hace muchos años que no hay una elección interna. Mi pregunta es si, finalmente, no puede haber un acuerdo en que, a lo mejor, en una de las listas se pueda colocar la minoría sin que haya una elección.

Y ojalá que sí. La verdad que es una complicación, en este momento, hacer una interna. Pero también es un instrumento y si no se resuelve, habrá que hacerla. Pero por supuesto que la voluntad de Cristina, hasta el último momento, es que haya unidad. De hecho, intentó varias veces hablar con Quintela pero eso no ocurrió. No pierdo la esperanza de que en un último momento pueda llegarse a un acuerdo.

Quintela había lanzado su candidatura varios meses antes y no aparecía en ningún momento Cristina como interesada en esa posición. De hecho, Máximo Kirchner también fue a La Rioja y apoyó inicialmente el lanzamiento de Quintela para presidir el justicialismo. ¿Le sorprendió que pocos días antes del cierre de listas, ella tomara la decisión de presentarse?

Sí, me parece que en principio Cristina es una militante del peronismo y siempre fue la conductora natural del peronismo en este momento y lo que ve es que la única que lo puede ordenar es ella. Además, con las últimas votaciones de los legisladores que votaron en contra de las universidades y algunos eran de nuestro propio espacio.

Entonces, me parece que siente la responsabilidad de que el peronismo tiene que tener una conducción y tiene la intención de ayudar a ordenar. O sea, Cristina ya fue todo, no tiene ninguna necesidad de presentarse y menos con la persecución que se le hace. Incluso con el intento de magnicidio y las últimas declaraciones de Milei que fueron terribles.

¿Puede ser que originalmente pensó que lo podía organizar Quintela y con el paso de los meses entendió que no?

No sé si no vio que lo podía organizar Quintela, por ahí no vio en ese momento que era necesario que ella se hiciera cargo. Pero bueno, creo que entiende que se necesita una autoridad mayor para ordenarlo. Y, además, Quintela había dicho que si se presentaba Cristina, él se bajaba.

La situación social del conurbano en la gestión libertaria

Claudio Mardones (CM): En su municipio, en este momento, ¿cómo es el recorte de la situación social? ¿Qué está viendo en este momento? Usted lo sabe, hay señales que surgen de distintos municipios, en donde los problemas con los comedores se multiplican, en donde los municipios están quedando al frente de toda la atención que en muchos aspectos al Gobierno nacional ha dejado de enviar. ¿Cuál es la situación de su municipio en particular?

Tuve la posibilidad de ordenar mucho las cuentas del municipio en mi primer mandato, pero una cosa son los servicios que presta el municipio a nivel infraestructura, y otra es la situación económica de las personas que habitan el municipio.

Las personas que habitan el municipio están muy mal, es muy triste. La economía de cualquier trabajador formal no llega a fin de mes. Imagínense las personas que no tienen trabajo formal y que, por ahí, forman parte de la economía popular o que están en negro.

Es muy difícil la situación, no se llega a fin de mes. Me pasa ahora que cuando vengo a la Ciudad, no hay autos en la Autopista del Oeste, ¿Quién puede pagar el combustible o pagar el peaje para venir en auto a la Ciudad?

O sea, ¿cómo hace una persona que está alquilando en Moreno, cuando un alquiler te puede salir 500.000 pesos? ¿Cómo hace una factura de luz de 300.000 pagando expensas y la factura del agua? O sea, ¿qué te queda para comer?

Nosotros tenemos 630 servicios de comida entre comedores y ollas populares. Incluso hay ollas populares en las plazas céntricas de Moreno que organizamos para las personas que están en situación de calle, pero terminan viniendo de distintos lados a través del ferrocarril Sarmiento. De hecho, empezaron a bajar personas de los departamentos a comer.

Entre los jóvenes creció la tasa de suicidios, es que no hay proyecto, no hay futuro para adelante, las familias están rotas. Es muy grave la situación, la verdad no sé cómo va será el transcurso de estos meses. Nosotros atendemos el servicio alimentario, pero yo te aseguro que hay personas que no quieren ir a un comedor o que por vergüenza no van a ir a una olla popular, y que la están pasando mal.

Alejandro Gomel (AG): Quería tener su posicionamiento, que es importante. ¿Cuál es su visión? ¿Estuvo acertado Kicillof al no meterse o hubiera sido conveniente en este momento explicitar su apoyo a Cristina en la interna del PJ?

Yo creo que la que es de nuestro espacio es Cristina. Después, como digo siempre, hay una historia ahí que no me pertenece, que tiene que ver con la historia de ellos. Quisiera de mil amores que se solucione el vínculo entre Axel y Cristina.

Es difícil para mí, Cristina es la conductora del peronismo, me pide que la acompañe y yo la acompaño. No implica de ninguna manera que yo tenga una mala relación con el gobernador. Ahora, me parece que si Cristina dice que se quiere hacer cargo del partido, hay que acompañarla.

Más que nada por la persecución que se hace sobre ella. Hay que cuidar a nuestros dirigentes porque si no nos cuidamos entre nosotros, después van a venir por cada uno y cada una.

