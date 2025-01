"Se insiste con el asesinato de Nisman sin pruebas concretas"

Clarín y el presidente Milei insisten con el asesinato del fiscal Nisman sin que exista ninguna prueba concreta, y cuando al contrario todo indica un claro suicidio. Las cámaras del edificio funcionaban a la perfección, los ascensores sólo se activan con un código de seis dígitos, el departamento estaba cerrado por dentro, Le Parc es uno de los complejos más custodiados de Buenos Aires y resulta imposible ingresar sin la autorización explícita de un propietario. Los 17 mejores peritos del país determinaron "disparo autoinfligido" y las manos de Nisman presentaban restos de componentes de pólvora.

Pablo Duggan es abogado, investigó el caso y escribió un notable libro que explica la imposibilidad de un crimen. Nisman le pidió un arma a tres personas, aunque el ingenuo programador de computadoras Diego Lagomarsino fue el único que aceptó entregarle una.

¿Quién ingresaría a un edificio muy vigilado para matar al fiscal más amenazado de la Argentina y utilizaría un arma vieja y ajena que nunca antes usó? Más aún, en sus muchos viajes al exterior, ya sea con chiquilinas al Caribe o por trabajo a países vecinos, el fiscal se movía sin custodia. Las cámaras de Ezeiza y los testimonios de Lagomarsino lo comprueban. Si tanto interés había en matarlo, ¿por qué no lo hicieron con gran facilidad en el exterior del país?

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La última entrevista del fiscal Alberto Nisman: "Con la presidenta Cristina Kirchner hubo una alianza con los terroristas"

Héctor Gambini es un serio periodista de Clarín pero en el video que difundió por el décimo aniversario de la muerte del fiscal tergiversa los argumentos, fuerza los hechos y distorsiona la realidad para convencer del asesinato. Nunca explica por ejemplo cómo ingresaron los supuestos criminales al edificio. Basa su afirmación en la pericia de Gendarmería que fue hecha dos años después, en Salta y por investigadores que jamás pisaron Le Parc ni habían realizado un trabajo de este tipo antes.

Concluyeron lo que el gobierno de Macri deseaba escuchar para ensuciar a Cristina Kirchner, aunque algunas de sus aseveraciones son delirantes. Por caso dice que dos individuos sujetaban a Nisman, hicieron que se dispare con su mano y salieron del baño y luego del departamento sin dejar huellas. Un absurdo total ya que ni el cadáver ni el departamento presentaban signos de violencia alguna.

Gambini insiste con la profusa actividad de los servicios de inteligencia ese domingo sin aclarar que al día siguiente Nisman acusaría a Cristina Kirchner ante al Congreso y frente a cámaras de televisión de un crimen gravísimo.

Waldo Wolff, sobre la muerte de Nisman: "Los que sostienen la teoría del suicidio son profesionales del chiquero"

Quien haya leído el informe de Nisman en que acusaba a la entonces presidente del país notará rápidamente que carece de consistencia, que se trata de una prolijísima construcción en base a conjeturas, y la idea de hacer un papelón internacional enloqueció al fiscal. Antes de poner fin a su vida ingresó desde su computadora en sitios de "adónde vamos cuando morimos".

¿Por qué no se realizó un juicio en diez años de un caso que motivó enorme repercusión internacional? Se filmaron dos documentales preciosos que no aportan nada nuevo, se realizaron investigaciones y programas especiales de televisión, se escribieron libros, pero no se pudo probar jamás nada. La prensa destruyó en su momento a la fiscal Fein a cargo del caso, y el tiempo probará que trabajó muy bien.

Sería deseable que comience el proceso judicial que de seguro demostrará que el fiscal Nisman puso fin a su vida por voluntad propia y no hubo nadie en el departamento tras la salida de Lagomarsino la tarde anterior.



*ex directivo de Ambito financiero, analista económico y político