Este sábado 18 de enero marca el décimo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, un hecho que no solo conmocionó a la Argentina, sino que también inauguró una grieta política y social que perdura hasta el presente. Hallado sin vida en el baño de su departamento en Puerto Madero, pocos días después de presentar una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, las circunstancias de su fallecimiento —si fue un homicidio o un suicidio— dividen a la opinión pública y alimentaria tensiones dentro de los partidos políticos y los medios de comunicación.

De alguna manera, fue un episodio que la política, salvo excepciones, se utilizó para posicionarse según sus intereses o ideologías. Es decir, la oposición al kirchnerismo casi en unanimidad levantó las banderas del homicidio incluso cuando los primeros informes científicos descartaban esa posibilidad. Pero la Gendarmería Nacional, en 2017, ya bajo la gestión de Mauricio Macri y con Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad, elaboró ​​un informe que dio un giro en la investigación y generó que la hipótesis principal para la Justicia pasara a ser el de un homicidio.

Entre esas excepciones estaba Mariano Cúneo Libarona , que si bien hoy es ministro de Justicia del gobierno de Javier Milei, un mandatario y un gobierno que asegura que Nisman fue un "defensor de la Justicia" asesinado, hace siete años dio una entrevista en donde su El antikirchnerismo no le impidió manifestar con seguridad de que había sido un suicidio.

En aquella entrevista con la Televisión Pública , el letrado argumentó: “ Tengo la sensación de que no aguantó lo que estaba viviendo . [...] Hay datos que me llevan a pensar que no entró alguien por una ventana volando, o un comando iraní, kirchnerista o de no sé quién y lo mató ”.

Cúneo Libarona y su teoría de la muerte de Alberto Nisman: "No aguantó lo que estaba viviendo"

Entre los fundamentos que expresaron en agosto de 2017, dos años y medio después del episodio y ya con la discusión fuertemente instalada, destacó que Nisman había solicitado un arma a varias personas antes de recibirla de Diego Lagomarsino , su colaborador más cercano, y las características. de la escena del hecho, que según él, no evidenciaban la intervención de terceros.

"Creo que no aguantó la situación, mucho a pesar personal, mucho dolor propio de todo suicidio y tomó esta decisión. ¿En qué lo fundó? Tal vez en d os elementos probatorios que nadie me puede controvertir . Uno, que él mismo pidió un revólver y se lo terminó prestando un amigo ", dijo en relación con Diego Lagomarsino.

Para Cúneo Libarona hay una segunda prueba que fortalece su postura. "Me cuesta creer que los servicios mundiales puedan alterar las leyes de la física" , resumió. "El segundo tema es el físico. Apareció en un baño donde la cabeza, pobrecito, da contra la puerta. Entonces cuando llegaron que empujar la puerta. Si alguien disparó, ¿cómo hizo para poder salir de ese ámbito, con el cuerpo cuya cabeza " Estaba contra la puerta ", amplió. " A mi me cuesta creer que nuestros servicios o los servicios mundiales puedan alterar las leyes de la física ", concluyó.

Qué dijo Cúneo Libarona siete años después

Esta entrevista fue utilizada para marcar esta presunta "contradicción" dentro del gobierno, cuando su ministro de Justicia tiene una hipótesis tan contraria. Sin embargo, en la mesa de Mirtha Legrand , se lo volvieron a consultar hace algunos meses atrás, cuando recién asumía el nuevo gobierno, y tomó algo de distancia de sus dichos, aunque tampoco señaló una opinión concreta.

"Apenas empezó el hecho se hizo esta nota y yo me fundé en la opinión que circulaba en ese momento y yo había recogido: de abogado, de mesas de café y demás. Nunca leí una hoja . Luego, la causa avanzó mucho, se dictó un procesamiento, la Cámara confirmó y sí leí el fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal. Estamos hablando de hace ocho años, de una opinión que pude haber dado yo en una mesa de café o acá, algo anecdótico y después la . causa, hoy tendrá su curso, no tengo idea de en qué está, algo sigo por los diarios pero no me involucro ni opino de las causas ", manifestó.

Muerte de Nisman: quiénes fueron las 88 personas que pasaron por la escena del crimen del fiscal

Y aseguró que el avance de la causa "no es tema mío, yo puedo llegar a opinar como una mesa de café lo que pienso como abogado. Hay un fallo que confirma el procesamiento de un señor que estaba involucrado en la causa...Sé por los diarios que el fiscal hace un enorme esfuerzo, cita gente, investiga, pero bueno es tarea del Poder Judicial y que trabajan tranquilos".

"Lo que piense hoy, no revierte interés, y lo que dije hace ocho años atrás en una nota, de lo que yo pensaba apenas se inició la causa y con los elementos de juicio sin haber leído una hoja, era una opinión personal, nada más ", advirtió el ministro.

A una década de la muerte de Nisman, el debate sobre las circunstancias de su fallecimiento sigue siendo una herida abierta en la memoria colectiva. Pone de manifiesto la complejidad del caso y la imposibilidad de arribar a un consenso social. Mientras tanto, el recuerdo de Nisman persiste como un símbolo ambiguo: para algunos, una víctima de un sistema corrupto; para otros, una figura atrapada en sus propias contradicciones y presiones.

El aniversario de su muerte promete revivir las discusiones y reflexiones sobre la relación entre justicia, política y verdad en la Argentina contemporánea. En ese panorama, la voz disidente de Cúneo Libarona sonó como un recordatorio de que, incluso en los contextos más polarizados, existen matices que desafían la narrativa dominante.

