Argentina declaró organización terrorista a la Fuerza Quds iraní

En un nuevo capítulo de la geopolítica argentina, el Gobierno de Javier Milei declaró como organización terrorista a la Fuerza Quds iraní. La medida se enmarca en la intención de fortalecer el frente internacional contra el terrorismo iraní. Además, uno de sus miembros se encuentra implicado en la causa del atentado contra la AMIA.

El comunicado fue difundido por el la Oficina del Presidente en redes sociales e indica que la gestión libertaria mantiene el compromiso de alinearse con el posicionamiento occidental, liderado por Estados Unidos e Isarel, y combatir a quienes buscan la desestabilización del orden hegemónico actual.

La medida fue adoptada en coordinación con Cancillería, Ministerio de Seguridad Nacional, el ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado. Su implicancia sobre los miembros de dicha organización y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas, con el fin de limitar su capacidad de acción y proteger el sistema financiero argentino de ser utilizado para solventar sus actividades ilegales.

El escrito destaca “Ahmad Vahidi, comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998, se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA y sobre él pesa una alerta roja de INTERPOL”. Además, señala que el régimen iraní no ha colaborado con su juzgamiento y, no conformes con ello, lo han ascendido nombrándolo como comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Vahidi ya había sido incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), al que ahora se sumo la fuerza por completp y algunas personas particulares.

Israel celebro la medida

En un posteo en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, celebró la decisión del Gobierno argentino. El mandatario aseguró que representa “un paso significativo que fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní y honra la memoria de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA”.

Además, instó a que otros países sigan nuestro ejemplo y aseveró que la Fuerza sigue imprimiendo terror en Medio Oriente y a todo el mundo.

Que es la Fuerza Quds

La fuerza Quds es la unidad paramilitar que forma parte del Cuerpo de la Guardia revolucionaria Islámica (IRGC), que es la estructura militar mas poderosa de la Republica Islámica de Irán. Surgió como el brazo operativo del IRGC en el exterior, en el marco de su expansión regional.

Su nombre no es casual. Quds significa “Jerusalén” en árabe y farsi y remite a uno de los principales objetivos simbólicos de la organización, liberar Jerusalén. Durante muchos años actuó tanto de manera encubierta como a la vista, pero el carácter clandestino de sus operaciones impide conocer con precisión como esta conformada.

Sin embargo, la cantidad de miembros no es lo central en su conformación. La logística, organización, el entrenamiento que reciben los adeptos y su capacidad para generar y mantener aliados es lo que caracteriza a la Fuerza Quds y que la hace tener la relevancia mundial que tiene.

Su inclusión a la lista de organizaciones terroristas se concretó en un contexto en el que también se añadió, en esa misma nómina a grupos como la Hermandad Musulmana.

A pesar de que, casualmente, las medidas también habían sido tomadas por Estados Unidos con anterioridad, todo indica el afán del gobierno por manifestarse en contra de este tipo de organizaciones y, sobre todo, indicar su diferencia con gobiernos anteriores que no frecuentaban este tipo de medidas.

