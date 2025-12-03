Juan Guaidó: "Nicolás Maduro está en la misma lista de terroristas que Saddam Hussein y Bin Laden"

“Hoy me encuentro en el exilio forzado por la persecución de la dictadura de Nicolás Maduro”, afirmó el opositor venezolano Juan Guaidó, quien advirtió que “esto es en contra de Nicolás Maduro, señalado por terrorismo”, y sostiene que el líder venezolano “ha incumplido una y otra vez”. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), frente a ese escenario, aseguró que “con la salida de Maduro, con júbilo” reaccionarían los venezolanos, mientras alerta que “hoy Maduro está en la misma lista que Saddam Hussein, que Soleimani, que Bin Laden.

Me gustaría su opinión sobre lo que está sucediendo en Venezuela hoy, y su opinión respecto de lo que iría a ser pronto el presidente Donald Trump.

Todos muy pendientes de lo que sucede en Venezuela. Hoy me encuentro en el exilio forzado por la persecución de la dictadura de Nicolás Maduro, como miles de venezolanos, como millones que han tenido que salir de Venezuela por la persecución, por la falta de oportunidades, por el hambre, entre otras cosas. En este momento, en una operación en el Caribe, señalado Maduro ya hace cinco años por narcotráfico y terrorismo: en estos años que le pusieron recompensa de 15 millones de dólares, junto a Diosdado Cabello y algunos otros de su régimen, solamente ha empeorado la situación.

Maduro utilizó a Rusia, a Irán, para saltar sanciones que le impuso la comunidad internacional por violación de derechos humanos, por corrupción y por esos vínculos con el ELN, con la disidencia de las FARC, con Hamas y entre otras agrupaciones. Así que esto es un momento estelar para el continente, lo que implica una dictadura enclavada en el medio del continente. En el siglo XXI ha sido muy complejo enfrentar este tipo de regímenes, no solamente en Venezuela: en Nicaragua, en Cuba, en Bielorrusia, en otros países. Y esto es muy importante: esta operación no es en contra de Venezuela, como han querido hacer ver algunos.

Esto es en contra de Nicolás Maduro, señalado por terrorismo, con investigación judicial y penal en diferentes jurisdicciones, sin contar la Corte Penal Internacional y lo que han sido los informes de la Organización de Naciones Unidas. Así que, si usted no es narcotraficante, si usted no tiene deudas con la justicia, esta operación no tiene que ver con usted en Venezuela. Y los venezolanos lo sentimos de esa manera. Es en contra de la injusticia, es en contra del terrorismo, es en contra de lo que ha deteriorado al país con las reservas más grandes de petróleo del mundo, y aún así estamos en esa trágica situación.

¿Usted imagina que la población reaccionaría favorablemente a una intervención norteamericana, en ese sentido? ¿Cómo imagina usted que van a suceder los hechos y cómo le gustaría que sucediesen?

Me encantaría que hubiera aceptado las elecciones en el 2015, cuando lo derrotó Edmundo González Urrutia; que no se hubiese robado las elecciones; que hubiese aceptado los 37 procesos de diálogo. Treinta y siete aproximadamente, es el número, en su momento, que ha incumplido una y otra vez. Incluso al presidente Biden, cuando liberó a los narcosobrinos o cuando liberó a Alex, testaferros de Nicolás Maduro, se prometió, entre comillas, por parte de la dictadura, una elección libre que pudiera competir con el coronel Machado. Así que Maduro ha incumplido una y otra vez. Me gustaría recuperar la democracia de una forma tranquila, pero lamentablemente Maduro es el que ha negado esa posibilidad. Así que lo primero que hay que decir en este caso, es que lo primero que me imagino es la salida de Maduro.

Todos queremos que sea de lo más fácil posible. Ahora, el que tiene la decisión, y lo decide el presidente Trump, el día de ayer, y lo ha manifestado públicamente, es Maduro. Puede hoy tomar la salida del respeto a la Constitución, si es el caso de Venezuela; del respeto a la legalidad, si es el caso de la comunidad internacional. Porque para los venezolanos ya ha hecho suficiente daño, más del que se pudiera tolerar, y aún así seguimos resistiendo. Y ahí vemos a Machado, vemos a Guillermo González Urrutia firme en esta intención que representa a los venezolanos.

¿Cómo reaccionaríamos los venezolanos? Debo decirlo: con la salida de Maduro, con júbilo. ¿Cómo reaccionarían los argentinos con la salida de Maduro? Con júbilo. Con alegría, con optimismo, viendo el futuro, la recuperación de Venezuela, el regreso al país de manera tranquila; la estabilidad en la región; relacionarse económicamente de manera sana con todo el continente; poner los recursos de Venezuela al servicio de los venezolanos, por supuesto, pero también del continente. Así que esa posibilidad creo que es una posibilidad cierta. La hemos luchado durante años los venezolanos, hemos denunciado a Maduro en todas las instancias, y hoy es señalado por la primera potencia del mundo.

¿Cómo imagina que reaccionarían incluso las Fuerzas Armadas de Venezuela frente a una intervención de los Estados Unidos?

A mí no me gustaría llamarlo intervención, porque es una palabra fuerte. Además evoca acciones del siglo pasado. Yo creo que en pleno siglo XXI, lo que corresponde con Maduro es, precisamente, ejercer la legalidad, que está, por cierto, en una zona gris. Pensemos en la Carta Interamericana de los Derechos Humanos. Si funcionara, Maduro no debería estar en Venezuela. Las multilaterales, la Corte Penal, le han fallado a Venezuela, le han fallado a las víctimas de Venezuela. Esa es la verdad, la triste y cruda realidad. Porque la justicia, para que sea justicia, debe ser oportuna también. No debemos ser relatores de tragedias, y en eso, de alguna manera, se ha convertido la ONU. Así que la posibilidad, insisto, de hacer justicia y llevar a Maduro ante la justicia es una posibilidad hoy cierta, gracias a la determinación de un aliado como, los Estados Unidos. Si eso no existiera, imagínate la impunidad reinante en el caso de Maduro.

Ahora, la Fuerza Armada, me preguntabas, la cúpula está coptada, lamentablemente, por la dictadura de Maduro. Pero hay 100.000 oficiales adicionales que están pasando hambre, que tienen necesidades, que sus familias se han ido del país. Así que puedo dar certeza de que esa Fuerza Armada sigue ahí y quiere un cambio también. Ahora, evidentemente Padrino López y la cúpula de la Fuerza Armada, que han vinculado también directamente con el narcotráfico; no en vano se llama el Cartel de los Soles, para los que no lo saben y nos están escuchando: hace referencia a los generales, es decir, las insignias que usan algunos generales son soles, por eso se llama el Cartel de los Soles, así que ellos han hecho un trabajo en cooptar esa cúpula, pero no es suficiente en este momento para Maduro.

Hoy Maduro está en la misma lista que Saddam Hussein, que Soleimani, que Bin Laden, y con más recompensa, por cierto. Así que Maduro tiene dos alternativas: aceptar que ganó el mundo González Urrutia y aceptar que debe haber una transición en Venezuela, que debe reinar la justicia, o enfrentar un destino ante la justicia internacional.

