El gobierno de EE.UU. celebró la declaración de la Hermandad Musulmana como organizacion terrorista

El Gobierno de los Estados Unidos expresó su respaldo explícito a la decisión adoptada por la administración de Javier Milei de declarar como organizaciones terroristas a grupos de la Hermandad Musulmana, una medida que fue celebrada tanto por el Departamento de Estado como por la Embajada estadounidense en la Argentina y por influyentes dirigentes del Partido Republicano.

El Bureau of Counterterrorism del Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que Washington “da la bienvenida al anuncio de la Oficina del Presidente de la Argentina” y destacó la “sólida cooperación antiterrorista” bilateral en una amplia agenda de temas de seguridad. El pronunciamiento oficial subrayó la importancia estratégica de la coordinación entre ambos países para prevenir y combatir el terrorismo y su financiamiento.

De “Los Choneros” a la “Hermandad Musulmana”: los siete grupos declarados terroristas por Javier Milei

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En la misma línea, la Embajada de Estados Unidos en Argentina difundió un comunicado en el que celebró la decisión del Gobierno argentino y remarcó el valor de la cooperación conjunta en la lucha contra el terrorismo. La representación diplomática afirmó que la medida refuerza los compromisos internacionales asumidos por la Argentina y consolida una agenda compartida con Washington en materia de seguridad regional.

El respaldo también se expresó desde el plano político. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, sostuvo que la Argentina “toma una posición clara contra la Hermandad Musulmana” y consideró que la exclusión de esa organización del hemisferio occidental debería formar parte de una renovada doctrina de seguridad continental de los Estados Unidos.

Por su parte, el senador republicano Ted Cruz manifestó públicamente su apoyo a la decisión argentina, al sumarse a los mensajes de reconocimiento difundidos en redes sociales por dirigentes y analistas vinculados a la agenda de seguridad y política exterior de Washington.

Qué es la "Hermandad Musulmana", la organización que el Gobierno argentino declaró como terrorista

La declaración del Gobierno argentino se formalizó a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, en el que se informó la incorporación de determinados capítulos de la Hermandad Musulmana al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). Según el texto oficial, la medida se fundamenta en informes de inteligencia y en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento.

El respaldo inmediato de los Estados Unidos y de figuras centrales de su dirigencia política refuerza el impacto internacional de la medida y consolida un alineamiento explícito entre Buenos Aires y Washington en materia de seguridad y política exterior.

Con información de la agencia Noticias Argentinas