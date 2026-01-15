La Hermandad Musulmana: el "movimiento político" declarado como terrorista

El presidente Javier Milei, declaró el miércoles 14 de enero a la “Hermandad Musulmana” como una organización terrorista en Líbano, Jordania y Egipto. La medida fue tomada 24 horas después que Estados Unidos emitiera un comunicado con la misma decisión. La decisión no busca impedir fraternidades entre creyentes, ni afecta directamente atente en contra de la libre práctica. En cambio, se trata de una medida en contra de un movimiento político.

La “Hermandad Musulmana”, surgió hace casi un siglo, en Egipto, como una voz anticomunista, anticolonial y anti-secular. Su masificación se dio a través de la ayuda social y caritativa brindada a diferentes sociedades árabes ante la falta de protección estatal, de esta manera, fue creciendo hasta llegar a convertirse en un partido político. Sin embargo, hoy en día es muy difícil especificar qué es ya que continua sus causas benéficas con la sociedad, actúan como movimiento político, pero también cuentan con un ala paramilitar que utilizan el terrorismo y la violencia como método.

Su lema principal es que “el islam es la solución”, lo cual funciona para interpelar a cualquier seguidor. Sin embargo, el islam en sí es un garante incondicional de la libertad religiosa y avala categóricamente la división entre el estado y la religión. Pero la Hermandad no quiere representar aquel islam que proviene del Sagrado Corán y el profeta Muhammad, sino que quiere disfrazar su “nefasta ideología” en una versión manipulada e interpretada a su gusto.

Por ejemplo, el léxico. Bajo su interpretación del término “Sharia”, quieren islamizar las sociedades musulmanas bajo su imposición. El significado real de la palabra, alude a que las personas deben elegir el islam por su propio deseo. Por otro lado, “Yihad” representa en el Corán, la lucha interna contra la maldad propia y la búsqueda del amor divino. En cambio, se utiliza para justificar la lucha armada, la guerra e incluso actos de terrorismo. El islam condena categóricamente el terrorismo y considera el hecho es matar a una persona, igual que matar a toda la humanidad.

La decisión de Argentina

Hace varios años los propios países árabes y musulmanes como Jordania, Egipto, Arabia Saudita, EAU e incluso Rusia han condenado a la “Hermandad Musulmana” como terrorista. Teniendo en cuenta que esto no representó un cambio significativo para su existencia ni sus manejos, es improbable que la manifestación de Argentina e incluso Estados Unidos lo hagan.

Argentina no tiene relevancia en Medio Oriente como interlocutor ni tampoco injerencia real en los conflictos que allí suceden. La decisión, es más probable que provenga de un alineamiento con Trump y su ideología, sumadas al gesto simbólico, que por una intención real de impacto.

Además, la existencia del grupo seguirá vigente y encontrará la forma de reinventarse, si es necesario, para verse menos afectada por medidas en su contra.

Igualmente, la búsqueda sería combatirla. Referido a ello, es primordial tener en cuenta que la “Hermandad Musulmana” nace y crece en contextos de alta inestabilidad económica y social. El hartazgo y la incapacidad de mejora, la corrupción y las crisis políticas, son los terrenos perfectos para que este tipo de movimientos extremistas se disipe.

Por eso, la Comunidad Musulmana Ahmadía ya desde el surgimiento de la Hermandad Musulmana está a la vanguardia de combatir su extremismo y contrarrestar su pensamiento. Están perseguidos por ellos y sus partidos afiliados en varias sociedades musulmanas porque refutamos sus interpretaciones e ideas desde la propia base del islam y presentan una alternativa enraizada en fundamentos tanto lógicos como teológicos.

El objetivo de la organización fue, desde su creación, reformar a los musulmanes desde la educación y la pedagogía, un proceso gradual que aún no podría indicarse como terminado, pero sí se ha posicionado en contra de quienes quieren esconder el terrorismo bajo el nombre del islam.