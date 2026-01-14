El Gobierno declaró a la Hermandad Musulmana como organización terrorista y la incorporó al RePET

El Gobierno nacional resolvió declarar como organizaciones terroristas a los capítulos de la Hermandad Musulmana que operan en Líbano, Egipto y Jordania y dispuso su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La medida fue comunicada este miércoles por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA).

Según el texto oficial, la decisión se adoptó “en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento” y en cumplimiento de la normativa nacional vigente. La resolución fue impulsada por el presidente Javier Milei y coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

Fundamentación y alcance de la medida

El comunicado sostiene que la determinación se apoya en “informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional”, entre las que se incluyen actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento y vínculos con otras organizaciones consideradas terroristas. Además, se menciona el potencial impacto de esas actividades en territorio argentino.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Desde el Ejecutivo señalaron que la incorporación al RePET refuerza los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, al tiempo que limita la capacidad de acción de los integrantes de la organización y de sus aliados.

Coordinación internacional y alineamientos

La decisión argentina se inscribe en una línea de cooperación internacional con países que ya adoptaron medidas similares, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos y Egipto. En el comunicado oficial se remarcó que esta política busca fortalecer el intercambio de información y las acciones conjuntas en materia de seguridad.

Argentina refuerza la alerta consular y recomienda no viajar a Irán ante la escalada de violencia y represión

En el cierre del documento, el Presidente reafirmó la postura del Gobierno al sostener que la Argentina debe alinearse con lo que definió como “la civilización occidental”, basada en el respeto por los derechos individuales y las instituciones, y mantener una condena frontal frente a organizaciones que promuevan la violencia política.

Qué es la Hermandad Musulmana

La Hermandad Musulmana es un movimiento panislámico fundado en Egipto en 1928. A lo largo de casi un siglo de existencia, se expandió por distintos países del mundo árabe y tuvo una influencia significativa en ámbitos sociales y políticos, con el objetivo declarado de promover la aplicación de la ley islámica en la vida pública.

Irán: la represión deja cientos de muertos menores de 30 años

Con el paso del tiempo, algunas de sus ramas derivaron en partidos políticos, mientras que otras fueron señaladas por recurrir a métodos violentos. Diversos países la consideran antecedente ideológico de grupos extremistas, entre ellos Hamás, aunque la organización ha mantenido estructuras y estrategias diversas según el país en el que actúa.

Un contexto internacional alineado

La resolución del Gobierno argentino se conoció un día después de que Estados Unidos adoptara una medida similar contra estructuras de la Hermandad Musulmana en Egipto, Líbano y Jordania. Al anunciarla, el secretario de Estado Marco Rubio afirmó que las designaciones forman parte de un “esfuerzo sostenido para contrarrestar la violencia y la desestabilización” asociadas a esas filiales.

En la región, países como Egipto, Arabia Saudita y Jordania ya habían incluido a la Hermandad Musulmana en sus listas de organizaciones terroristas, acusándola de actividades armadas, conspiraciones internas y planes de desestabilización política.

DCQ