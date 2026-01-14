Cine iraní de resistencia: cómo Jafar Panahi, Mohammad Rasoulof y Sepideh Farsi desafiaron la persecución

Mientras desde el 28 de diciembre las protestas, represiones y asesinatos por parte del Estado se incrementan en Irán y se impide el acceso a internet y telecomunicaciones, el cine iraní tiene su representación en los festivales más importantes, incluso tiene una candidata al Óscar. La producción cinematográfica de ese país ha sido muy valorada en circuitos cinéfilos y sigue siendo una vía pedagógica para contar al mundo occidental lo que sucede.

En esa intención de narrar con su poesía visual, los directores de cine no corrieron una suerte diferente a cualquiera de los manifestantes que cuestionan el régimen de Ali Khamenei, su hijo Mojtaba y los Guardianes de la Revolución, responsables de 12.000 muertos y 10.000 detenidos en un país de 86 millones de habitantes.

Un simple accidente es la película de Jafar Panahi que estuvo nominada a los Globos de Oro, ganó la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes 2025 y Francia anunció que este drama será su candidato a pelear por un Óscar a Mejor Película Extranjera. El director es crítico con la república islámica, fue encarcelado en varias ocasiones y realizó esta última película sin permiso oficial de rodaje de las autoridades iraníes por lo que fue condenado a un año de prisión en ausencia.

La trama de la película sigue cómo luego de que un auto atropella a un perro en la ruta empiezan a cruzarse personajes que guardan un pasado vinculado a la represión y tortura y se desata una venganza. En ese entorno crecen los grises junto a los escenarios más escalofriantes, en un contexto en el que el autoritarismo dejó a la sociedad completamente vulnerable y violentada.

Panahí es uno de los representantes de la Nueva Ola Iraní, obtuvo el Oso de Oro de Berlín por Taxi Teherán (2015), el Oso de Plata a mejor guion por Pardé (2013); el mejor guión en Cannes (2018) por Tres caras, y el León de Oro de Venecia de 2000 por El círculo (2000).

Panahi comenzó su carrera cinematográfica de la mano del cineasta Abbas Kiarostami y siempre mantuvo su crítica al abuso de autoridad, la censura, la represión y la vigilancia. En 2010 fue condenado a seis años de prisión y a 20 sin hacer nada vinculado al cine. En 2022 fue llevado a prisión nuevamente por protestar la detención de los cineastas Mohammad Rasoulof y Mostafa Ale Ahmad. En 2023 fue liberado y ahora un tribunal iraní lo condenó "en ausencia" a un año de prisión por propaganda contra el sistema.

Mohammad Rasoulof condenado a prisión y latigazos

El director Mohammad Rasoulof, también es víctima de persecuciones similares a la de su colega y es autor de películas premiadas como The Twilight (2002), La isla de hierro (2005), Goodbye (2011), Manuscripts Don't Burn (2013), Un hombre íntegro (2017) y La vida de los demás (2020).

Con La semilla del fruto sagrado (2024) obtuvo el Premio Especial del Jurado en Cannes y fue elegida por Alemania -donde reside exiliado- para competir en los Óscar. Su huida del país se gestó luego de que fuera condenado por la República Islámica a 8 años de prisión, flagelación y al pago de una multa.

“Los sistemas dictatoriales triunfan y se mantienen en el tiempo no por los líderes, sino por los mandos intermedios, que transmiten las órdenes, y muchas veces las multiplican. El régimen está usando la religión como arma política, y mis películas inciden en ese adoctrinamiento”, había reflexionado el cineasta en diálogo con El Pais de España en enero de 2025.

“No me engaño: la batalla por los derechos humanos en Irán está casi en exclusiva en manos de las mujeres. Soheila Golestani, que encarna a la madre (en La semilla...) , estuvo 12 días en prisión en noviembre de 2022 por un vídeo de protesta en el que apareció sin velo. En Cannes solo pudieron acompañarme las actrices que dan vida a las hijas, porque el resto del equipo técnico y artístico tiene retenidos los pasaportes”, detallaba entonces.

Y es que lo que ahora entró en erupción había tenido su antesala en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, quien había sido detenida al salir del subte en Teherán por tener corrido el velo. Tras ese suceso, nación un levantamiento llamado “Mujer, Vida, Libertad”.

Sepideh Farsi tras 40 años de exilio confía en que el régimen está debilitado

La cineasta Sepideh Farsi abandonó Irán en la década de 1980 tras haber sido encarcelada a los 16 años. Hoy, cuarenta años después, ve que el régimen “está acorralado”. “Creo que el régimen está claramente debilitado”, sostuvo en diálogo con Julien Coquelle-Roëhm para RFI.

Aunque también caracterizó como preocupante una posible intervención de Estados Unidos. “La intervención conjunta de Estados Unidos e Israel, en junio pasado, no trajo nada bueno para el pueblo iraní. Al contrario: desde entonces la represión se intensificó. El año 2025 fue uno de los peores en términos de ejecuciones. Algunas fuentes hablan de más de 1.400, y otras organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 2.200. Fue un año extremadamente sangriento”, señaló en la misma entrevista.

Farsi es directora y escritora, conocida por Tehran bedoune mojavez (2009), Put Your Soul on Your Hand and Walk (2025) y Khaneye zire âb (2010).

Con tantos años observando desde lejos su país, con un presente de fuerte represión y gran movilización, la cineasta sostiene: “Sigo experimentando la angustia y la esperanza. La angustia, porque el baño de sangre continúa. Pero la esperanza, a pesar de todo”.

