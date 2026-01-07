Llega a Argentina la candidata a los Óscar de Corea del Sur: “La Única Opción” de Park Chan-wook

La plataforma de streaming y productora Mubi junto a Maco anunciaron la fecha de estreno en cines de La Única Opción, el afilado thriller de comedia negra del ganador del BAFTA Park Chan-wook, que llegará a los cines de Argentina el 15 de enero de 2026.

La Única Opción está dirigida por Park Chan-wook (The Handmaiden, Oldboy), y protagonizada por Lee Byung-hun (I Saw the Devil) y Son Ye-jin (The Last Princess) junto a un elenco coral que incluye a Park Hee-soon (My Name), Lee Sung-min (The Spy Gone North), Yeom Hye-ran (The Glory), Cha Seung-won (Believer) y Yoo Yeon-seok (Mr. Sunshine). La película está escrita por Park Chan-wook, Lee Kyoung-mi, Don McKellar y Jahye Lee.

Con su estreno mundial en la edición de este año del Festival de Cine de Venecia y su premiere en el Reino Unido en el London Film Festival, La Única Opción está basada en la novela The Ax de Donald E. Westlake. La historia sigue a Man-su, un hombre de mediana edad que se embarca en una búsqueda laboral implacable tras ser despedido inesperadamente de la empresa papelera en la que trabajó durante 25 años.

Cuando un feliz hombre de familia es despedido, tras 25 años de servicio leal en una empresa papelera, encuentra la solución perfecta para su desempleo: eliminar, de verdad, a la competencia. Esta es una película asesina y magistral que es la nominación de Corea del Sur como Mejor Película Internacional para la edición 98 de los premios Óscar®.

Este éxito del Festival de Cine de Venecia satiriza sin ataduras nuestro mundo ultramoderno: desde la despiadada carrera corporativa hasta la ambición material y la automatización laboral. La Única Opción crea un viaje salvaje, emocionante y profundamente identificable.

Ganador del Gran Premio del Jurado en Cannes por Oldboy, del Premio Especial del Jurado por Sed de sangre, y del premio a Mejor Director en Cannes 2022 por La decisión de partir, Park Chan-wook regresa con una historia largamente deseada.

Con humor negro, tensión constante y una mirada profundamente empática, la película retrata cómo una persona común enfrenta el colapso del sistema laboral moderno.

Man-su dedica su vida al trabajo solo para ser descartado “como un par de zapatos viejos”. Mientras sobrevive con empleos temporales, comienza a trazar planes meticulosos que revelan tanto su torpeza como su desesperación. Miri, su esposa, enfrenta la crisis con fortaleza, racionalidad y optimismo, convirtiéndose en el ancla emocional de la familia. Las relaciones se entrelazan en un drama humano complejo y profundamente contemporáneo.

“Quería hacer una película que hiciera al espectador preguntarse cuál es el mínimo nivel de vida aceptable hoy para seguir perteneciendo a la clase media”, afirmó Park Chan-wook. Con una filmografía que ha redefinido el cine coreano, Park Chan-wook vuelve con una obra que combina humor explícito, tensión social y una mirada crítica sobre el capitalismo contemporáneo.

Elenco de "La única opción"

-LEE BYUNG HUN – MAN-SU

Actor icónico del cine coreano (El juego del calamar, Inside Men), interpreta a un hombre llevado al límite con una actuación de enorme precisión emocional.

-SON YEJIN – MIRI

Reconocida como la “Reina del Melodrama”, encarna a una esposa fuerte y racional frente al colapso familiar.

-PARK HEE SOON – SUN-CHUL

Gerente operativo de una compañía papelera, un personaje lleno de contrastes emocionales.

-LEE SUNG MIN – BUMMO

Veterano desesperado por recuperar su lugar en la industria.

-YEOM HYE RAN – ARA

Actriz teatral sensible y emocionalmente intensa.

-CHA SEUNG WON – SIJO

Ex técnico industrial convertido en gerente de zapatería, símbolo de adaptación forzada.







