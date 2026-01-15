Qué es la "Hermandad Musulmana", la organización que el Gobierno argentino declaró como terrorista

Este miércoles, el Gobierno argentino declaró como organización terrorista a distintos capítulos de la Hermandad Musulmana, una de las corrientes político-religiosas más influyentes del islam sunnita a nivel global. La medida incluyó su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET) y alcanzó específicamente a las estructuras que operan en Líbano, Egipto y Jordania.

La Hermandad Musulmana nació en 1928 en Egipto, fundada por el predicador Hassan al-Banna. Su creación respondió al contexto de crisis del mundo islámico tras la caída del Imperio Otomano y al avance de modelos políticos y culturales occidentales en Medio Oriente y el norte de África.

Desde sus orígenes, el movimiento planteó la necesidad de una “re-islamización” de la sociedad, promoviendo la aplicación de la ley islámica (sharía) como eje ordenador de la vida política, social y moral. A diferencia de otras corrientes religiosas tradicionales, la Hermandad incorporó desde temprano una dimensión política explícita, con la idea de que el islam debía ser no sólo una fe, sino también un sistema integral de gobierno.

Su lema histórico —“El islam es la solución”— sintetiza esa visión: un proyecto que combina religión, política y organización social bajo una misma estructura doctrinaria.

Hermandad Musulmana: de movimiento social a actor político transnacional

Durante gran parte del siglo XX, la Hermandad Musulmana funcionó como una red de asociaciones religiosas, educativas y de asistencia social. En países con Estados débiles o regímenes autoritarios, su capacidad de brindar servicios básicos le permitió construir una base social sólida, especialmente entre los sectores populares.

Sin embargo, esa estructura social convivió con una creciente politización y, en distintos períodos, con episodios de confrontación violenta con los Estados nacionales. En Egipto, por ejemplo, la organización fue prohibida en varias oportunidades y reprimida duramente, acusada de conspiración, terrorismo y atentados contra autoridades.

El fundador de la Hermandad Musulmana, Hasan al-Banna

A partir de la segunda mitad del siglo XX, la Hermandad comenzó a expandirse fuera de Egipto, y replicó su modelo en otros países árabes y musulmanes, pero también en Europa y América del Norte, donde estableció organizaciones, centros culturales y fundaciones que, según informes de inteligencia de distintos países, operan como redes de influencia política, financiamiento y propaganda.

La Hermandad Musulmana no funciona como una organización centralizada con una única conducción global, sino como una constelación de grupos nacionales que comparten una misma matriz ideológica. Esta característica le permitió adaptarse a distintos contextos políticos y legales.

Actualmente tiene presencia relevante en países como Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Palestina, Túnez, Marruecos y Sudán, además de estructuras activas en Europa occidental. En algunos casos, sus brazos políticos participaron en elecciones; en otros, derivaron en organizaciones armadas o en alianzas con grupos considerados terroristas.

Uno de los ejemplos más citados es su vínculo ideológico con Hamás, la organización palestina que gobierna la Franja de Gaza y que es considerada terrorista por Estados Unidos, la Unión Europea e Israel. Aunque no todas las ramas de la Hermandad adoptan la lucha armada, numerosos gobiernos sostienen que el movimiento funciona como un semillero doctrinario del extremismo islamista.

El rol de la Hermandad Musulmana en Medio Oriente e Irán

En el actual escenario de tensión en Medio Oriente, la Hermandad Musulmana mantiene una influencia indirecta pero significativa. Si bien Irán es un país de mayoría chiita —y la Hermandad es un movimiento sunita—, ambos comparten una agenda común de confrontación con Occidente, Israel y las monarquías árabes alineadas con Estados Unidos.

En los conflictos recientes, especialmente en Gaza, las ideas y redes de la Hermandad alimentan discursos de resistencia armada y rechazo al orden internacional vigente.

En paralelo, sectores del movimiento respaldan protestas, levantamientos y acciones políticas que buscan debilitar a gobiernos considerados “occidentalizados” o aliados de Washington.

Analistas internacionales advierten que, más allá de las diferencias doctrinarias entre sunitas y chiitas, existe una convergencia táctica entre actores como la Hermandad Musulmana, Hamás, Hezbollah y el régimen iraní, especialmente en escenarios de alta conflictividad regional.

El Gobierno argentino declaró a la Hermandad Musulmana como organización terrorista

La decisión del Ejecutivo nacional de declarar a la Hermandad Musulmana como organización terrorista fue comunicada oficialmente por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) y se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

Comunicado de la Oficina del Presidente de la República Argentina sobre la Hermandad Musulmana

La resolución fue impulsada por el presidente Javier Milei y coordinada entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Según el comunicado oficial difundido este miércoles, la incorporación de los capítulos de la Hermandad Musulmana al RePET se apoyó en informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional. Entre ellas, se mencionan actos de terrorismo, llamados públicos al extremismo violento y vínculos con organizaciones ya catalogadas como terroristas por la comunidad internacional.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida busca reforzar los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian, además de limitar la capacidad de acción de los integrantes de la organización y de sus redes de apoyo.

El Gobierno también subrayó que la decisión se inscribe en una política de cooperación internacional en materia de seguridad, en línea con países que ya adoptaron resoluciones similares, como Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

En el cierre del comunicado, el presidente Javier Milei reafirmó la orientación estratégica de su administración al sostener que la Argentina debe alinearse con lo que definió como “la civilización occidental”, basada en el respeto por los derechos individuales, el sistema republicano y las instituciones democráticas.

En ese marco, la declaración de la Hermandad Musulmana como organización terrorista no sólo tiene implicancias legales y de seguridad, sino que también funciona como una señal política clara en el tablero internacional: una toma de posición explícita frente a movimientos islamistas que, según el Gobierno, promueven la violencia política y el extremismo religioso a escala global.

