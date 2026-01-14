Irán cerró su espacio aéreo, mientras crecen los rumores sobre un inminente ataque estadounidense

Las autoridades de Irán han decidido cerrar el espacio aéreo en todo el país, de acuerdo a la información recopilada por FlightRadar24, una página web especializada en seguimiento de operaciones aéreas, en el marco de las amenazas de Estados Unidos de realizar un ataque como respuesta a los miles de muertes ocurridas durante las movilizaciones masivas de las últimas semanas. Esta respuesta militar sería antes de lo esperado.

“Todo apunta a que un ataque estadounidense es inminente, pero así es también como se comporta esta administración para mantener a todos alerta. La imprevisibilidad forma parte de la estrategia”, le dijo a la agencia internacional Reuters un funcionario militar occidental este miércoles.

Irán cerró su espacio aéreo

Según FlightRadar24, el Ejecutivo iraní decidió suspender todos los vuelos a su territorio, con excepción de los internacionales con salida o destino en Irán que cuenten con “permiso”, aunque este el aviso solo cuenta con una validez de “poco más” de dos horas.

Este anuncio llegó luego que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, amenazara con atacar Irán si las fuerzas de seguridad de este país no dejan de matar gente en las protestas que se suceden, desde hace semanas, en Teherán y otras ciudades, por la grave situación económica que se está viviendo.

Nota en desarrollo....