La ONU reclama a la dictadura islámica iraní que cese de masacrar manifestantes

GINEBRA - «Las protestas antigubernamentales continuan en Irán». El Alto Comisionado de la ONU Volker Türk «instó a las autoridades a cesar de inmediato las formas de violencia y represión contra los manifestantes pacíficos». Exhortó al régimen teocrático del «guía Supremo» Ali Khamenei, «a restablecer el acceso completo a internet y las telecomunicaciones». Se deploraban 12.000 muertos y 10 mil detenidos, obra de los «Guardianes de la Revolución». (1)

Lesiones oculares por disparos de fuerzas de seguridad destacan la brutalidad, según hospitales de Teherán

«Desde el 28 de diciembre, los ciudadanos han salido a las calles en todas las provincias de Irán, inicialmente para expresar su frustración por la inflación récord, el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y el repentino colapso de la moneda nacional. Una vez más la reacción de las autoridades es recurrir a la fuerza bruta para reprimir las demandas legítimas de cambio», resumió Volker Türk, deplorando a su vez «miles de detenidos». (2)

«El Alto Comisionado añadió que el ciclo de violencia atroz no puede continuar. El pueblo iraní y sus demandas de equidad, igualdad y justicia debe ser escuchadas». Enfatizó «que todas las muertes, la violencia contra los manifestantes y otras violaciones de los derechos humanos deben investigarse y los responsables» tienen que «rendir cuentas». Tildó los «llamamientos a la pena de muerte, extremadamente preocupantes». Reveló «muertes entre miembros de las fuerzas de seguridad», y «varios hospitales desbordados por el número de heridos, entre ellos niños». (3)

Volker Türk estimó que «es extremadamente preocupantes ver declaraciones públicas de algunos funcionarios judiciales que aluden a la posibilidad de que se aplique la pena de muerte contra los manifestantes mediante procedimientos judiciales acelerados. Desde el 8 de enero las autoridades han impuesto un bloqueo de internet en todo el país, lo que afecta los derechos de las personas a la libertad de expresión y acceso a la información, e interrumpe los servicios de salvamento y obstaculiza la supervisión independiente de los derechos humanos». (4)

Participan clases medias y bajas, exigiendo el derrocamiento del régimen y apoyo a figuras como Reza Pahlaví

Fuentes de los relatores y expertos independientes de los 55 mandatos temáticos y de los 14 países bajo control permanente en materia de derechos humanos que dispone la ONU, instaron a Irán «a romper el ciclo de la violencia y crear un espacio de dialogo». Subrayaron que «el uso de la fuerza letal contra manifestantes pacíficos, y los ataques contra instalaciones médicas constituyen claras violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos». (5)

Insistieron que «el uso letal y excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad, denunciado en los últimos días, ha incluido disparos directos contra manifestantes en su mayoría pacíficos con fusiles, escopetas cargadas con perdigones metálicos, cañones de agua y gas lacrimógeno, dentro de instalaciones médicas e intentos de arrestar manifestantes heridos, mientras que más de 2600 personas han sido detenidas, en 46 ciudades, recibiendo palizas.(6)

Recalcaron que «en cuanto a los informes sobre la imposición de penas de muerte, advirtieron que «de ser ejecutadas, estas penas se sumarían a las presuntas ejecuciones extrajudiciales de manifestantes por parte de las fuerzas de seguridad en las calles, con el agravante de ser ejecuciones sancionadas por el Estado». (7) Al tiempo, los manifestantes reclamaban la «muerte» del «guía Supremo de la República Islámica, Ali Khamenei» de 86 años, enfermo, «detestado por el público», el cual gobernaría a través de su hijo Mojtaba, de 56 años, su «heredero natural».(8)

Dados «los riesgos de asesinato que pesan sobre él, Ali Khamenei estaría alejado de la toma importante de decisiones, delegada en una dirección colegiada, compuesta por «Guardianes de la Revolución», pasdarans, dotados de fuerza aérea, terrestre y naval, y un circulo de colaboradores, como el jefe del poder judicial, Golham-hussein Moshen Ejei, el presidente del parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el Presidente de la República, Massoud Pezechkian». (9)

Continúan las protestas en Irán: el líder supremo advirtió que “no cederá”

«Ali Khamenei dispone de una media docena de Fundaciones de los Desheredados de Al-Qods (Jérusalem) … y de un holding -la Setad- con múltiples ramas, y un peso total de alrededor de 100 mil millones de dólares», mientras que «los pasdarans controlan la mitad de la economía, con fundaciones asociadas a las del Guía, Ali Khamenei, implicados en las grandes inversiones del país. Si a ese edificio se agrega la caja de pensión del Ejército Regular, se llega a un activo de 150000 miles de millones de dólares. Por eso se comprende que no quieran pasar del lado de los manifestantes, como sucedió con el Ejército en 1978, cuando se precipitara la caída del Sha. (10)

