Este viernes 16 de enero a las 8 de la mañana finaliza la conciliación obligatoria que suspendió las medidas de fuerza del sindicato de controladores aéreos, en los últimos días de 2025. La temporada alta y la falta de resolución del conflicto paritario aumentan la posibilidad de que se reanuden los reclamos y se convoque a un paro que afecta la actividad aérea.

Aunque la conciliación rige hasta mañana, se espera que el Gobierno pueda prorrogar la tregua cinco días hábiles entre la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). Es posible que, al finalizar ese período, se reactive el conflicto.

El trabajo de los controladores aéreos resulta esencial para la operación de los vuelos. Desde las Torres de Control y los Centros de Control de Área (ACC), supervisan el tránsito aéreo, coordinan la separación de aeronaves y guían los despegues, recorridos y aterrizajes en todos los aeropuertos del país. Su personal está nucleado en Atepsa, mientras que EANA es la empresa estatal que presta estos servicios en todo el país.

El reclamo principal de Atepsa es salarial, pero también incluye denuncias penales e investigaciones judiciales por supuestas irregularidades administrativas. La Justicia analiza la actuación de la conducción de Atepsa y de dos funcionarias de EANA por presuntos acuerdos paritarios no registrados.

Como EANA es una compañía estatal, la pauta salarial no se define de manera individual. La Oficina Nacional de Empleo Público, dependiente de la Jefatura de Gabinete, establece los marcos salariales según la política de ordenamiento fiscal y reforma del Estado que encabeza el Ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.

Ante un acuerdo de paritarias con el principal sindicato estatal, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), el esquema se traslada al resto de los organismos públicos. Por el momento, no hay un aumento salarial definido.

Se espera que el Gobierno pueda prorrogar la conciliación entre EANA Y Atepsa por cinco días hábiles.

El conflicto entre EANA y Atepsa: denuncias y medidas de fuerza

El conflicto entre el gremio de controladores aéreos y la empresa pública tiene antecedentes recientes en 2025. En julio, el sindicato amenazó con medidas de fuerza en plena temporada invernal, lo que llevó a la Secretaría de Trabajo a dictar conciliación obligatoria y suspender las protestas.

En agosto se registraron tres jornadas de paro, que afectaron los despegues en varios aeropuertos del país. Luego, un acuerdo salarial del 15% en cuatro tramos suspendió las medidas por algunos meses, aunque en noviembre Atepsa retomó los paros, que provocó demoras y cancelaciones.

En diciembre, durante las Fiestas, el sindicato anunció restricciones a vuelos de pasajeros. Solo se concretaron dos jornadas de paro antes de que la Secretaría de Trabajo dictara la conciliación vigente hasta este viernes 16 de enero.

Mientras continúa el conflicto salarial, la Justicia de Comodoro Py avanza con una investigación que involucra a la conducción de Atepsa y a la expresidenta de EANA durante el gobierno de Alberto Fernández. La causa analiza un presunto acuerdo paritario de fines de 2023 que no se encuentra respaldado en registros oficiales.

El expediente se inició tras una presentación del sindicato que reclamaba la aplicación de un acta que habría establecido aumentos salariales anticipados para el primer trimestre de 2024. La documentación no figura en los circuitos administrativos ni en las liquidaciones de haberes, y no se implementó mientras Gabriela Logatto estaba al frente de la empresa estatal.

En paralelo, EANA presentó una denuncia penal contra Atepsa al considerar que algunas protestas sindicales comprometieron la seguridad operacional y la integridad de pasajeros y personal. Entre las pruebas se incluyen imágenes de una bandera colocada en una torre de control que, según la empresa, podría haber afectado las operaciones y generado riesgos.

