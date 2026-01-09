El Aeropuerto Internacional de Ezeiza suspenderá arribos y despegues debido a obras de mantenimiento programadas, lo que afectará a 41 vuelos. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el operador de la terminal, Aeropuertos Argentina, confirmaron que ambas pistas permanecerán cerradas entre las 13:55 y las 17:40 horas.

Algunos vuelos serán derivados al Aeroparque metropolitano mientras que otros fueron reprogramados y cambiarán de horario,

Desde la cartera a cargo de Luis Pierrini aseguraron que “las tareas de mantenimiento preventivo de la pista fueron coordinadas y consensuadas con las líneas aéreas, el concesionario Aeropuertos Argentina y las autoridades aeroportuarias, en el marco del trabajo conjunto con la comunidad aeronáutica”.

En ese sentido, indicaron que la obra estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se ejecuta de manera inmediata y preventiva, con el objetivo de evitar afectaciones mayores en la operación aeroportuaria y garantizar la continuidad del servicio en condiciones adecuadas.

El ente regulador de la aviación civil informó que las tareas fueron planificadas junto a las empresas aéreas y las autoridades aeroportuarias, con el fin de minimizar el impacto en los vuelos y en los pasajeros.

Por último, recomendaron a los pasajeros consultar el estado de vuelo y ante dudas o sobre posibles cambios, deberán comunicarse con su aerolínea.