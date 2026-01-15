Escándalo en Corrientes: Galarza denunció que recibió una comuna con 300 "ñoquis" y sueldos arbitrarios en Mburucuyá

Tras las protestas y el estado de alerta de un sector del personal, el intendente de la localidad correntina de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín rompió el silencio y brindó un crudo diagnóstico sobre la situación administrativa de la Municipalidad de Mburucuyá.

Crisis en Mburucuyá: unos 60 empleados municipales no cobraron sueldos y analizan protestas

El jefe comunal, que asumió el pasado 10 de diciembre, justificó la demora en el pago de los haberes de diciembre debido a un proceso de "normalización y legalización" de una nómina que, según denunció, está plagada de irregularidades.

"Llevamos tranquilidad a todos los trabajadores reales de Mburucuyá porque el dinero está y se pagarán muy pronto los salarios", afirmó Galarza. El mandatario explicó que la gestión anterior, comandada por Pablo "Kelo" Guastavino, manejaba la Comuna de manera "ilegal", con salarios determinados arbitrariamente y sin respaldo documental.

Sueldos de privilegio y discriminación

De acuerdo con el informe técnico elaborado por la nueva gestión, se detectaron casos de empleados con sueldos cercanos al millón de pesos, cifras que no tienen justificación por la tarea realizada y que contrastan con los básicos del resto del personal.

Galarza fue tajante al señalar la existencia de unos 300 "ñoquis" en la nómina municipal: personas que figuran para cobrar pero que no cuentan con legajos, escalafón ni actos administrativos que avalen su contratación. Además, advirtió que muchos de ellos no se han presentado a trabajar desde el cambio de gestión.

Estatuto a medida y emergencia municipal

Otro de los puntos de conflicto es el estatuto del trabajador municipal, aprobado por la gestión saliente en diciembre de 2025, días antes del traspaso de mando. Para el equipo de Galarza, este documento es "ilegal" y fue diseñado para favorecer a personas vinculadas a la administración anterior, violando el principio de igualdad salarial.

Incertidumbre, expectativas moderadas y empleo como prioridad: el clima social en Corrientes en el arranque de 2026

Ante este escenario de emergencia administrativa, el Ejecutivo municipal llamará a sesiones extraordinarias en el Concejo Deliberante para aprobar una ordenanza que permita normalizar la situación del personal y dotar de legalidad a los pagos. Respecto a la deuda salarial, el intendente aclaró que el aguinaldo se pagó en tiempo y forma, y que el sueldo de diciembre se abonará una vez que concluya el proceso de depuración de la lista de empleados.