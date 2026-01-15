De “Los Choneros” a la “Hermandad Musulmana”: los siete grupos declarados terroristas por Javier Milei

Este miércoles, el Gobierno argentino declaró a la Hermandad Musulmana como organización terrorista, e incorporó a sus células que operan en Líbano, Egipto y Jordania al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión fue comunicada oficialmente por la Oficina del Presidente y se inscribió en el marco de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento.

Con esta resolución, la corriente político-religiosa más influyente del islam sunita se convirtió en la séptima organización incluida por la administración de Javier Milei en ese registro desde el inicio de su gestión. La nómina reúne a grupos de naturaleza diversa —organizaciones islamistas, estructuras criminales transnacionales y agrupaciones armadas de origen local—, pero que, según el Ejecutivo, comparten características vinculadas a la violencia organizada, el extremismo o el accionar ilícito de alcance regional o internacional.

Hamás

Hamás es una organización islamista palestina fundada en 1987, con base principal en la Franja de Gaza, donde ejerce control político y administrativo desde 2007. Su estructura combina un brazo político con un ala militar, las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, responsables de operaciones armadas contra Israel.

El 7 de octubre de 2023, la organización lanzó el ataque más sangriento contra Israel desde su creación, una ofensiva coordinada que incluyó el disparo masivo de cohetes y la infiltración de combatientes en territorio israelí. El ataque dejó más de 1.200 muertos, en su mayoría civiles, y la toma de más de 250 rehenes, según cifras israelíes. Muchos de ellos aún permanecen cautivos.

Esa acción desencadenó una ofensiva militar a gran escala de Israel sobre la Franja de Gaza, que derivó en una guerra prolongada con miles de víctimas, una crisis humanitaria severa y un fuerte impacto geopolítico en Medio Oriente. El conflicto también tensó las relaciones entre Israel, Irán y actores regionales aliados con Hamás.

Hamás surgió en Palestina en el año 1987

Además de su rol militar, la organización desarrolló durante años una red de servicios sociales y administrativos en Gaza, lo que le permitió consolidar apoyo interno, aunque esa estructura quedó severamente dañada tras la guerra iniciada en 2023.

La Argentina incorporó a Hamás al RePET el 12 de julio de 2024, en línea con la clasificación vigente en Estados Unidos, la Unión Europea e Israel, y en el contexto del recrudecimiento del conflicto regional iniciado tras el ataque del 7 de octubre.

Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)

La Resistencia Ancestral Mapuche es una agrupación radicalizada que actúa en el sur de Argentina y Chile, principalmente en zonas rurales de la Patagonia. Su aparición pública se produjo a mediados de la década de 2010, en el marco de conflictos por tierras y reivindicaciones territoriales.

A la organización se le atribuyen ataques incendiarios, sabotajes a infraestructura, ocupaciones ilegales y amenazas contra particulares, empresas y organismos estatales. Las autoridades sostienen que estos hechos no responden a protestas pacíficas, sino a una estrategia de acción directa violenta.

La Resistencia Ancestral Mapuche actúa en el sur de Argentina y Chile

Diversas investigaciones judiciales y de inteligencia señalaron que la RAM opera de manera clandestina —sin personería legal— y con una estructura celular que dificulta su identificación y desarticulación. Su principal dirigente es Facundo Jones Huala.

Si bien el grupo reivindica una identidad mapuche, referentes de comunidades indígenas y organizaciones de derechos humanos marcaron distancia respecto de sus métodos, y subrayan que no representa al conjunto del pueblo mapuche.

La Argentina declaró a la RAM como organización terrorista el 14 de febrero de 2025, bajo el argumento de que su accionar encuadra en delitos de terrorismo interno.

Tren de Aragua

El Tren de Aragua es una organización criminal transnacional originada en Venezuela, surgida dentro del sistema penitenciario del estado de Aragua. Con el tiempo, evolucionó hacia una estructura delictiva con presencia en varios países de la región.

La banda se dedica a actividades como narcotráfico, trata de personas, extorsión, secuestros y homicidios por encargo. Su expansión fue facilitada por flujos migratorios y por la debilidad institucional en algunos países receptores.

El Tren de Aragua se dedica al narcotráfico, trata de personas, extorsión, secuestros y homicidios por encargo

En Sudamérica, se detectaron células del Tren de Aragua en Colombia, Perú, Chile y Argentina, donde las fuerzas de seguridad investigan su participación en economías criminales locales.

El grupo se caracteriza por un alto grado de violencia, control territorial y uso del terror como mecanismo de disciplinamiento, tanto hacia la población civil como hacia integrantes de la propia organización.

El Gobierno argentino lo incorporó al RePET el 25 de febrero de 2025, en el marco de una estrategia regional contra el crimen organizado transnacional.

Cártel de los Soles

El Cártel de los Soles es una organización señalada por Estados Unidos como una red de narcotráfico integrada por altos mandos militares y políticos venezolanos. Su nombre proviene de las insignias en forma de soles que utilizan los generales del Ejército venezolano.

Según investigaciones judiciales estadounidenses, el grupo habría facilitado durante años el tráfico de cocaína desde Sudamérica hacia el Caribe, Centroamérica y Estados Unidos, en coordinación con organizaciones armadas y cárteles internacionales.

Estados Unidos sostiene que el Cártel de los Soles opera con protección del Gobierno venezolano

Washington sostiene que la estructura del cártel opera con protección estatal y que utiliza recursos logísticos oficiales para garantizar el transporte de drogas, armas y dinero, lo que lo convierte en un caso singular de narcotráfico con presunto respaldo institucional.

La relevancia internacional del Cártel de los Soles se profundizó a partir de las causas judiciales abiertas en Estados Unidos contra funcionarios venezolanos, investigaciones que culminaron con la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, bajo cargos del narcotráfico y crimen organizado.

La Argentina incorporó al Cártel de los Soles al RePET el 26 de agosto de 2025, una decisión que implicó un fuerte alineamiento con la estrategia estadounidense contra redes criminales transnacionales de origen estatal.

Los Choneros

Los Choneros es una de las organizaciones criminales más antiguas y estructuradas de Ecuador. Surgieron en 2005 en la provincia de Manabí y, con el paso de los años, extendieron su influencia a puertos estratégicos, barrios urbanos y al sistema penitenciario, donde ejercieron control territorial y disciplinamiento interno.

La banda está vinculada al narcotráfico internacional, en particular al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa a través de rutas marítimas. Su estructura jerárquica, su capacidad armada y su inserción en economías ilegales la convirtieron en un actor central del crimen organizado ecuatoriano.

Los Choneros surgió en 2005 y es una de las organizaciones criminales más antiguas y violentas de Ecuador

En el contexto de la escalada de violencia que atraviesa Ecuador desde 2020, Los Choneros quedaron bajo sospecha en investigaciones vinculadas a atentados, amenazas y asesinatos de funcionarios públicos, fiscales, policías y dirigentes políticos, en un escenario de disputa entre bandas por el control del territorio y las cárceles.

En ese marco se inscribe el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito. El autor material del crimen fue el sicario Fernando Cabezas, un ciudadano colombiano que murió horas después al enfrentarse con la policía ecuatoriana cuando intentaba huir.

Si bien distintas líneas de investigación analizaron múltiples hipótesis, hasta el momento no existe una condena judicial que determine quién ordenó el asesinato, y la autoría intelectual permanece sin identificación firme.

El Gobierno argentino declaró a Los Choneros como organización terrorista el 3 de octubre de 2025, en el marco de una estrategia de cooperación regional frente al avance del crimen organizado transnacional.

Los Lobos

Los Lobos surgieron como una escisión de Los Choneros y se consolidaron como una de las bandas criminales más violentas de Ecuador. Operan principalmente en la región costera y en centros penitenciarios, donde protagonizaron enfrentamientos con otras organizaciones por el control interno.

La organización está vinculada al narcotráfico, al sicariato y a la extorsión, y mantiene relaciones con redes criminales internacionales. Su estructura es más fragmentada que la de Los Choneros, pero con alta capacidad operativa y uso sistemático de la violencia.

Los Lobos es una organización criminal ecuatoriana que nació como una escisión de Los Choneros

Durante la crisis de seguridad que atravesó Ecuador entre 2022 y 2024, Los Lobos fueron señalados en informes de inteligencia y en investigaciones judiciales como una de las organizaciones con capacidad para ejecutar o facilitar ataques de alto impacto político.

En el caso del asesinato de Fernando Villavicencio, Los Lobos también fueron mencionados como parte del entramado criminal bajo análisis, en un contexto donde las bandas narco tercerizan asesinatos mediante sicarios externos para evitar trazabilidad directa hacia sus líderes.

Al igual que en el caso de Los Choneros, no existe hasta el momento una resolución judicial que los señale como responsables directos o intelectuales del crimen.

La Argentina incorporó a Los Lobos al RePET el 3 de octubre de 2025, el mismo día que a Los Choneros, como parte de una decisión conjunta orientada a enfrentar organizaciones criminales con capacidad terrorista.

Hermandad Musulmana

La Hermandad Musulmana es un movimiento islamista fundado en Egipto en 1928 por Hassan al-Banna. De orientación sunita, promueve la organización de la sociedad y el Estado bajo principios del islam político.

A lo largo de su historia, desarrolló una extensa red internacional con presencia en Medio Oriente, África, Europa y América del Norte, a través de partidos, asociaciones y fundaciones.

La Hermandad Musulmana es un movimiento islamista fundado en Egipto en 1928

Aunque en algunos países participó en procesos electorales, distintos Estados la acusan de fomentar el extremismo y de mantener vínculos con organizaciones armadas.

La Hermandad fue prohibida y declarada terrorista en países como Egipto, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, mientras que otros la mantienen bajo estricta vigilancia.

La Argentina resolvió la incorporación al RePET de sus capítulos en Líbano, Egipto y Jordania este miércoles 14 de enero de 2026. El Gobierno remarcó que la medida forma parte de una estrategia de articulación internacional en materia de seguridad, en sintonía con Estados que ya avanzaron en disposiciones similares, entre ellos Estados Unidos, Israel, Paraguay, Emiratos Árabes Unidos y Egipto.

