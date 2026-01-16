“Nada que festejar”: la crítica del gobernador de Tierra del Fuego frente a la quita de los aranceles a los celulares importados

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, criticó la quita de los aranceles a los celulares importados, alegando que "no hay nada para festejar" y advirtió que “tras cada aumento de importaciones, hay menos trabajo argentino”.

La eliminación de aranceles comenzó a aplicarse este jueves y según explicó el Gobierno la medida "apunta a incrementar la competencia y a generar una reducción de precios cercana al 30% para los consumidores, aunque las autoridades aclararon que el impacto no será inmediato".

El oficialismo ya había reducido los aranceles del 16% al 8% el mayo pasado y ahora directamente los bajó a cero. La industria fueguina, dedicada principalmente a los productos tecnológicos será el sector más afectado más afectado por la reducción.

Frente a tales consecuencias, Melella indicó que “hoy entra en vigencia el decreto nacional 333/25 que elimina aranceles a la importación de celulares. Tras cada aumento de importaciones, hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas”.

Aseguró también que mientras algunos celebran un supuesto abaratamiento de celulares, “nosotros no tenemos nada para festejar”. Y amplio: "No se puede festejar cuando la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) ya registra 176.908 puestos de trabajo destruidos en el país".

"Las cifras duelen: una caída del 2,8 % en el empleo total a nivel nacional desde fines de 2023. Pero en Tierra del Fuego es del 9,6 %. Esto es más que una situación delicada", lamentó.

