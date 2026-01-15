Falta de información sobre los conflictos en Irán: “Hay una restricción a las comunicaciones e internet”

El analista internacional, Alejandro Laurnagaray, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en que la situación en Irán vuelve a ocupar un lugar central en la agenda internacional en medio de protestas internas, restricciones a las comunicaciones y un complejo entramado geopolítico.

Según Alejandro Laurnagaray, la información que sale de Irán es limitada: “No hay mucha información que provenga desde el país porque hay una restricción a las comunicaciones e internet”. En este contexto, señaló que, “son las tensiones típicas que suceden en esa región, que suceden en Irán cuando está la presión externa de los Estados Unidos y por otro lado también los conflictos y las contradicciones internas”.

Las sanciones a Irán y sus repercusiones

Uno de los factores centrales del deterioro actual es el impacto prolongado de las sanciones internacionales. Sobre la misma línea, recordó que, “Irán viene sufriendo como Estado, como poder económico y a nivel social también”, especialmente desde que “en 2018, cuando Trump sale del acuerdo que había llegado Obama en el 2015 y se empiezan a imponer sanciones cada vez más severas”.

A esto se suma un problema estructural poco abordado: “La escasez del agua en Irán ha generado y ha agravado la limitación en la producción de alimentos y ha disparado la inflación”. En relación con las cifras de víctimas, Laurnagaray advirtió que, “no se pueden hablar de cifras concretas y ciertas”, ya que existen estimaciones que van “desde menos de 1.000 hasta más de 12.000” fallecidos.

Según desarrolló, el conflicto no puede entenderse desde visiones extremas: “No es así, ni tampoco es como dice el gobierno de Irán que está todo bien”. Y agregó que, “hay un punto medio donde se encuentra la realidad de la situación”, que incluye represión interna y, al mismo tiempo, intereses externos.

Quiénes estuvieron detrás de la no democratización de Irán

El entrevistado sostuvo que los antecedentes históricos son clave para comprender el presente. En ese sentido, afirmó: “Si hay un sector que impidió la democratización de Irán fue Occidente y fue Estados Unidos, fue el Reino Unido”. A su vez, recordó el golpe de Estado de 1953 y señaló que, “impusieron una dictadura, una monarquía prácticamente absolutista”, que se mantuvo hasta la Revolución Islámica de 1979.

Sobre el momento actual, explicó que, “hoy estamos viviendo una nueva crisis económica”, provocada por la caída de los ingresos petroleros, las sanciones y los problemas internos de gestión.