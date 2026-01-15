Eduardo Ibarra: “Cuando el Estado se retira o se corre, empiezan a aparecer problemáticas”

El analista político, Eduardo Ibarra, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la ausencia de obra pública, el deterioro de las rutas, los incendios forestales y la falta de control sobre servicios privatizados, los cuales forman parte de un mismo fenómeno como es el corrimiento del Estado.

“Está bueno dar una vuelta cerca de un marco conceptual que tiene que ver con el corrimiento del Estado, con lo que el Gobierno entiende que debe realizar el Estado”, explicó Eduardo Ibarra, y recordó la definición ideológica del propio Javier Milei: “Siempre remito a la posición del presidente Javier Milei con respecto a que él es un topo que viene a destruir el Estado por dentro y que ha planteado también el Estado como una organización criminal”.

El Gobierno cumple a rajatabla con su discurso

Desde esa perspectiva, señaló que la gestión actual actúa en coherencia con su discurso. “Desde esa perspectiva yo diría, con ese marco conceptual, parecería que está actuando en consecuencia”, afirmó.

Ibarra enumeró una serie de hechos recientes que reflejan las consecuencias del ajuste y el desfinanciamiento. “Los incendios forestales en el sur, también las colas de los reclamos en las oficinas de la empresa Fly Bondi por reclamos de suspensión en los servicios o de reprogramación de los vuelos que afectaron más de 125 vuelos y también el estado de las rutas nacionales”, detalló.

En el caso de la infraestructura vial, planteó: “Eso es un problema de mantenimiento básico”. Luego, ejemplificó: “Un conductor que volcó y estuvo 10 horas aprisionado por el auto y no podía salir porque no se veían, porque los yuyos tapaban el auto”.

Las consecuencias del corrimiento del Estado

Para el entrevistado, estos hechos no son aislados. “Lo que nosotros estamos viendo ahí es, en la práctica, como cuando el Estado se retira, cuando se corre, empiezan a aparecer estas problemáticas”, afirmó.

También cuestionó la idea de que la privatización, por sí sola, resuelva los problemas de infraestructura. “Hay algunas rutas que están nacionales y otras que están concesionadas. El deterioro es en ambas”, sostuvo.