Quita de aranceles para la importación de celulares: “El mayor impacto va a ser en los de alta gama”

El tributarista, Fernando López Chiesa, en contacto con Canal E, se refirió a la eliminación de aranceles a la importación de teléfonos celulares, la cual comenzó a regir y abre un nuevo escenario para el consumo, la industria local y la estructura tributaria en Argentina.

“A partir de hoy se eliminan estos aranceles a los derechos de importación para todo lo que tiene que ver con teléfonos celulares en esta última etapa”, explicó Fernando López Chiesa. Además, remarcó que el impacto podría profundizarse si avanza la reforma laboral: “En el proyecto de reforma laboral hay un capítulo dedicado a los impuestos y que de aprobarse durante el mes de febrero también impactaría en la reducción de los impuestos internos”.

La baja de los impuestos internos

Asimismo, recordó que este tributo ya tuvo una baja relevante: “Los impuestos internos también ya bajaron del 19 al 9,5%”. Sin embargo, aclaró que la equiparación con valores internacionales no será total: “Esa disminución no es que va a valer lo mismo que vale, por ejemplo, un celular en Estados Unidos o en Chile, porque hay un costo logístico”.

En ese sentido, Chiesa precisó que, “hoy en día se estima que los valores que van a estar acá en Argentina van a estar entre 300 y 400 dólares por encima de lo que uno lo puede adquirir en el exterior”, aunque destacó que, “redujo la brecha de lo que efectivamente sucedía antes de esta modificación”.

Se estima un mayor impacto en los celulares de alta gama

La quita de aranceles alcanza a todos los dispositivos, pero el mayor impacto se dará en los equipos premium. “Quedan comprendidos cualquier tipo de celulares, pero entendemos que los de mayor impacto van a ser los de alta gama”, señaló.

En paralelo, el entrevistado advirtió sobre la situación de la industria nacional: “Hoy goza de una tasa cero y, por otra parte, impuesto interno reducido a cero”. Aún así, alertó que, “la Unión Obrera Metalúrgica está con alguna protesta significativa porque representa 8.500 puestos de trabajo para la provincia”.

Según comentó, el desafío será encontrar competitividad: “Seguramente habrá que buscar alguna competitividad para favorecer el área de Tierra del Fuego”.