Milei regresa al Foro de Davos y prepara un discurso de impacto en apoyo a EE.UU.

La gestión libertaria prepara el discurso del presidente Javier Milei para el Foro de Davos, donde espera poder plasmar, una vez más, el alineamiento con Estados Unidos y el respaldo a la intervención militar ordenada por Donald Trump en Venezuela.

Bajo el título de “Un espíritu de diálogo”, este año se realizará una nueva edición del foro económico que anualmente reúne líderes políticos y empresariales en Suiza. El evento no escapa a la agenda presidencial, que prevé que Milei, Karina Milei y el canciller Pablo Quirno participen entre el 19 y 23 de enero.

En ese marco, la Casa Rosada espera poder dar un mensaje de alto impacto, tal como ocurrió el año pasado cuando incorporó planteos cuestionados por homofóbicos. Esta vez, fuentes del oficialismo señalan que Milei subrayará el valor que tiene para su cosmovisión “la familia, las tradiciones, el libre comercio y el sistema capitalista”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El CELS presentó un amparo contra el DNU del Gobierno que reformó la Ley de Inteligencia y pidió suspender artículos clave

“El Presidente expondrá la necesidad de que el mundo occidental recupere el sentido común”, indicaron quienes trabajan en la elaboración del discurso. En 2025, algunas versiones señalaron que el encargado de esa tarea había sido Santiago Caputo, el asesor presidencial.

El discurso además se hará eco de los acontecimientos del 3 de enero, que marcaron un antes y un después en términos geopolíticos y la ruptura del derecho internacional, con un hecho sin precedentes en el continente, un bombardeo con 55 víctimas fatales y la captura del dictador Nicolás Maduro por EE.UU.; a pesar de lo cual, el oficialismo sostiene que fue “un operativo quirúrgico, exitoso y eficiente”. Esa visión, señalaron, va a estar presente en la intervención presidencial, que espera poder destacar su respaldo a Trump.

El Foro de Davos es para el Gobierno una instancia privilegiada para difundir las ideas libertarias y darle a Milei un lugar entre las voces de los líderes del mundo. “Milei toma el primer discurso de Davos como un discurso fundacional de su gestión que le permitió cobrar protagonismo y relevancia a nivel mundial”, agregó el funcionario ante NA sobre la participación del mandatario en 2025.

En esa oportunidad, Milei manifestó que “En sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos, por lo tanto quiero saber quién avala esos comportamientos”. Lo que generó un fuerte rechazo en Argentina, que derivó en la primera gran marcha “antifacista” contra su Gobierno el 1 de febrero.

Milei planea un foro de derechas en Argentina

El Presidente además aprovechará la ocasión en Suiza para insistir en la realización de una cumbre de líderes de derecha en el país, algo que planteó en ediciones anteriores, pero que reforzará luego del triunfo de expresiones similares en la región.

En el evento, Milei aspira a reunir los referentes regionales José Antonio Kast (Chile), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador), Santiago Peña (Paraguay), Nayib Bukele (El Salvador) y José Jeri (Perú).

HM/DCQ