El presidente Javier Milei ya no cuestiona a los "festivales populares", esos eventos masivos que cuentan con algún nivel de dinero público, al punto que este viernes por la noche fue noticia su viaje exprés a Jesús María, donde cantó "Amor Salvaje" en dúo con el 'Chaqueño' Palavecino.

La situación resulta tan paradójica que la mismísima Lali Espósito, una de las 'enemigas públicas' del Mandatario, que hasta llegó a llamarla "Lali Depósito" por esas actuaciones, incluso ironizó en sus redes cargándolo por la curiosa voltereta libertaria. Si el público aplaude, entonces la cita no resulta particularmente cuestionable, esa fue la impresión que dejó el viaje, al estilo del inovidable Groucho, cuando repetía "estos son mis principios, si no le gustan tengo otros...".

Milei cantando en Córdoba con el 'Chaqueño' Palavecino.

Pero en redes los ecos de la visita del líder libertario a la arena del eufórico Anfiteatro José Hernández se extendieron el sábado, con algunos videos generando memes y respuestas en las que se mezclaban quienes defendían al Mandatario, por su "encuentro con el pueblo que lo quiere", y mordaces opositores que consideraban lo que se veía como "vergüenza ajena". La famosa grieta.

HB