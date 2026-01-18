Milei celebró el acuerdo, pero advirtió que se puede cortar solo

Javier Milei pasó 24 horas en pleno estado de euforia. Su participación en el Festival de Jesús María y su discurso en la ceremonia en la que se celebró el acuerdo Mercosur-Unión Europea lo posicionaron, de nuevo, en el primer plano de la agenda política. Dejó claro que sigue dispuesto a profundizar su alianza con Estados Unidos a como dé lugar.

Ayer, en Asunción de Paraguay, donde se firmó el acuerdo de libre comercio, el economista pidió mayores avances. “Un paso más allá”, reclamó. Su mensaje estuvo dirigido a los socios del bloque, pero anticipó que la Argentina acelerará para cerrar un entendimiento comercial con la Casa Blanca. También invitó a que sus colegas mandatarios se muevan en la misma dirección.

“Argentina entiende de primera mano que el encierro y el proteccionismo, amparados por la retórica en lugar de los resultados, son los máximos causantes del estancamiento económico y el crecimiento de la pobreza”. En la misma línea precisó, precisó que la Argentina consolidará pactos comerciales con Panamá, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Canadá y Japón. Entre esos cinco países hay, por lo menos, tres aliados estratégicos de Washington. Pero además hay un detalle que no puede pasar inadvertido: el Mercosur solo puede avanzar en acuerdos si hay una decisión unánime entre sus cuatro miembros. No existe la posibilidad de un acuerdo bilateral. Si avanza en ese camino se reabrirá una controversia que ya habían planteado Paraguay y Uruguay.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El libertario tuvo tiempo para repartir elogios, reclamos, gestos de reprobación y balances. Lógicamente, hubo mención especial para Donald Trump durante su alocución. “Valoramos la decisión y determinación demostrada por el presidente Trump y por todo su gobierno en las acciones adoptadas en Venezuela que derivaron en la captura del terrorista narco- dictador Nicolás Maduro”, enfatizó para, acto seguido, pedir por la liberación del gendarme Nahuel Gallo. Una situación que no exhibió resoluciones concretas desde la invasión de la administración republicana al territorio venezolano.

Giorgia Meloni, primera ministra de Italia, también se llevó un halago de parte del jefe del Ejecutivo, que la calificó como “una amiga”. Las palabras llegaron en momentos en los que el país europeo se hará cargo de la representación argentina en la embajada de Caracas, Venezuela. Algo que llevará tiempo aunque fuentes diplomáticas se apuran en señalar que “está encaminado”.

En otro orden, cuando Peña nombró a Lula y agradeció su trabajo para que el pacto se materialice, hubo aplausos de todos los presentes. Pero los brazos de Milei no se movieron. La relación entre ambos pasa por uno de sus peores momentos. Ante la consulta de PERFIL acerca de los últimos movimientos del dirigente brasileño, desde el entorno del economista intentaron bajar decibeles para no generar mayor ruido.

“No vamos a opinar sobre el accionar del resto”, fue la categórica respuesta de un funcionario, pero la preocupación es dejar de exhibir el nivel de enojo presidencial con Lula.

Antes de partir para Asunciòn, Milei estuvo en el Festival de doma y folklore cordobés el viernes por la medianoche. Jesús María es uno de los epicentros políticos del voto agrario. Allí Milei volvió a comportarse como un candidato y aprovechó para quedarse con los flashes y cámaras para cantar junto al Chaqueño Palavecino en el escenario principal. Los presentes, que forman parte de un electorado muy consustanciado con el referente de La Libertad Avanza, lo ovacionaron.

El hecho se sumó a la lista de eventos que culminaron “con una semana histórica” a la vista del jefe de Estado. En esa nómina incluyó la invitación de Trump para formar parte de la Junta de la Paz, la NASA convocando al país a integrar su programa lunar Artemis II y el pacto con la Unión Europea que el oficialismo lo nombró como “histórico”. La aprobación del mismo por parte del Congreso formará parte del temario a tratar en sesiones extraordinarias a partir del 2 de febrero.