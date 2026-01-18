Este domingo 18 de enero se presenta con condiciones climáticas diversas en el territorio nacional, marcadas por un alivio en las temperaturas de la región central y alertas meteorológicas en el norte. Mientras la zona metropolitana experimentará una jornada con nubosidad variable sin lluvias, diversas provincias del noroeste argentino enfrentan advertencias oficiales por tormentas de variada intensidad con ráfagas.

El clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este 18 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se espera un clima estable con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 19 grados y una máxima de 31 grados. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa vientos del sector sureste, lo que contribuirá a un moderado descenso térmico respecto a los días previos, manteniendo el cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada dominical.

Verano 2026 bonaerense "gasolero": muchas escapadas de fin de semana y gasto controlado

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, las condiciones serán similares, destacándose la presencia de vientos persistentes en la zona costera. Según información de Meteored Argentina, existe vigilancia sobre el nivel del Río de la Plata y la costa bonaerense ante posibles crecidas debido a las ráfagas del sudeste. No se prevén precipitaciones significativas para Capital Federal ni para las localidades vecinas de la región pampeana.

Cómo estará el clima en el resto del país

El norte argentino permanece bajo vigilancia meteorológica estricta. Rige una "alerta temprana amarilla por tormentas fuertes, emitida por el SMN que involucra a: Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y San Juan" (Meteored Argentina, Fin de semana con cambios de temperatura y alerta, 2026). Estos fenómenos pueden incluir abundante caída de agua, ocasional granizo y ráfagas que superarían puntualmente los 70 kilómetros por hora.

En la región de Cuyo, específicamente en Mendoza, se espera una jornada mayormente nublada con una temperatura máxima de 31 grados y mínima de 22 grados. Por su parte, la provincia de Santa Fe registrará condiciones estables con marcas térmicas similares.

En la Patagonia, el clima se mantendrá fresco a templado, con inestabilidad en la zona cordillerana y precipitaciones aisladas en los sectores más elevados del sur.

Cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el lunes 19 de enero, se proyecta una continuidad en el descenso de las temperaturas en la zona central del país. En la Ciudad de Buenos Aires se estima una mínima de 17 grados y una máxima de 28 grados bajo condiciones de cielo despejado. Esta tendencia de estabilidad se mantendrá durante el inicio de la semana laboral, con vientos predominantes del sector este y baja humedad.

Cuánta agua hay que tomar por día en verano

A partir del martes 20 de enero, los termómetros volverán a ascender gradualmente en gran parte del norte y centro de Argentina. Se prevén máximas de 32 grados para CABA, mientras que en provincias como San Luis y Córdoba las temperaturas podrían alcanzar los 34 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional continuará monitoreando el desarrollo de tormentas que podrían afectar nuevamente al Noroeste Argentino (NOA).

HM