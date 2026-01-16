El viernes 16 de enero de 2026 presentará una mejora en las condiciones meteorológicas para gran parte de la zona central de Argentina tras el ingreso de una masa de aire fresco. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un marcado descenso de las temperaturas y el cese de las tormentas severas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, aunque se mantienen vigilancias por vientos intensos en el sur.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires este viernes 16 de enero

En la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, se prevé una jornada con cielo algo a parcialmente nublado y vientos leves del sector sur. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura mínima se ubicará en los 17 grados, mientras que la máxima alcanzará los 28 grados, brindando un respiro significativo frente a la reciente ola de calor que afectó a la Capital Federal y alrededores.

Clima viernes 16 de enero

En el resto de la Provincia de Buenos Aires, como en la ciudad de La Plata, se esperan temperaturas similares, con una mínima de 19 grados y una máxima de 32 grados en horas de la tarde. La probabilidad de precipitaciones será baja, inferior al 10 por ciento, consolidando una tendencia de buen tiempo que se extenderá durante gran parte del día en la zona norte y central del territorio bonaerense.

Cómo estará el clima en el resto del país

En el norte argentino, las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Tucumán mantienen alertas por tormentas aisladas, con temperaturas que aún superarán los 30 grados. En contraste, la región patagónica enfrentará condiciones adversas debido a una alerta amarilla por vientos intensos, con ráfagas que podrían oscilar entre los 60 y 90 kilómetros por hora, afectando principalmente a las provincias de Chubut y Santa Cruz durante toda la jornada.

En la región central, provincias como Santa Fe y Córdoba experimentarán condiciones algo inestables en las primeras horas, con posibles lluvias débiles que irán mejorando hacia la tarde. Las temperaturas máximas en esta zona se estabilizarán cerca de los 31 grados. Mientras tanto, en el sector cordillerano, no se descarta la ocurrencia de nevadas o granizo en las zonas más elevadas debido a la interacción de la masa de aire polar.

Pronóstico extendido: cómo estará el clima en los próximos días en Argentina

Para el sábado 17 de enero, se estima un leve ascenso térmico en el AMBA, con una mínima de 19 grados y una máxima que treparía nuevamente hasta los 32 grados bajo un cielo ligeramente nublado. En el resto del país, el ambiente cálido a caluroso persistirá en el norte, mientras que el domingo 18 ingresará un nuevo frente frío que provocará un descenso más marcado de las temperaturas en la región central.

Hacia el inicio de la próxima semana, el lunes 19 y martes 20, se consolidará el alivio térmico con mínimas de 16 grados y máximas que no superarán los 26 grados en la zona núcleo. El Servicio Meteorológico Nacional advierte que, aunque el fenómeno de La Niña pierde fuerza, la inestabilidad podría regresar hacia mediados de la semana con chaparrones dispersos en el centro y norte del territorio nacional.